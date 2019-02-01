Высокопоставленного правоохранителя из Сызрани наказали рублём за нежелание исполнять свои прямые обязанности. В поле зрения силовиков попал начальник отдела уголовного розыска Сызранского ЛО МВД России на транспорте Руслан Курмакаев. К нему поступило заявление от «РЖД» о краже на сумму в 100 тысяч рублей. Офицер решил не заниматься расследованием. Для этого он получил ложные показания от свидетелей о том, что сумма ущерба составляет 2 500 рублей. На том основании, что кража является слишком мелкой, в возбуждении дела он отказал. Злоумышленники же ушли от отвественности.
Спустя некоторое время, махинация вскрылась. На него было заведено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». По результатам расследования суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей, сообщает региональное управление ФСБ.
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