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«Бункер S» Эфир передачи от 29.01.2019  
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Цифры. Эфир передачи от 29.01.2019 
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Материалы по теме:

Опасный переполох: в Самаре проверили 26 зданий после сообщений о минировании

Опасный переполох: в Самаре проверили 26 зданий после сообщений о минировании

В четверг, 31 января, в областной столице в связи с анонимными сообщениями об угрозе заминирования были проверены 26 объектов - торговые центры, административные здания, учреждения здравоохранения и образования. Правоохранительные органы работали слаженно. Напомним, аналогичная история была в минувший вторник. Тогда 
31 января 2019, 10:06
В Самаре полицейские ищут свидетелей стрельбы на Ленинской

В Самаре полицейские ищут свидетелей стрельбы на Ленинской

Самарская полиция ищет свидетелей скандального инцидента со стрельбой на улице Ленинской. По предварительным данным, конфликт возник в девять часов утра в среду, 30 января, около дома № 199 по Ленинской. Проезжавшие на машине мужчины заметили стаю собак, которые угрожали женщине, 
31 января 2019, 01:59
В центре Самары стреляли в инвалида, который заступился за собак

В центре Самары стреляли в инвалида, который заступился за собак

В среду, 30 января, на пересечении улиц Ярмарочной и Ленинской в областной столице произошел скандальный инцидент, который очевидцы засняли на видео. Участниками конфликта стали четверо самарцев. По словам свидетелей, один из мужчин достал предмет, похожий на пистолет, и направил его 
31 января 2019, 07:51
В Самаре 10 больниц «заминировали» неизвестные

В Самаре 10 больниц «заминировали» неизвестные

В этот вторник сразу в 10 больниц Самары поступили письма о минировании зданий, об этом сообщили в региональном управлении ФСБ. Пока достоверно известно, что в это число попали дорожная клиническая больница на Агибалова и  больница им. Середавина. Их персонал и 
29 января 2019, 08:36
Сызранский пенсионер украл из банкомата чужие деньги

Сызранский пенсионер украл из банкомата чужие деньги

Любитель легкой наживы из Сызрани получил проблемы с законом. История произошла на днях в одном из городских супермаркетов. Женщина подошла к банкомату, чтобы снять деньги. Внезапно ей стало плохо и она ушла. Уже дома потерпевшая прочитала в телефоне СМС о 

28 января 2019, 03:31
Наглость - второе счастье: сызранец трижды ограбил строящийся дом

Наглость - второе счастье: сызранец трижды ограбил строящийся дом

Дерзкий житель Сызрани трижды умудрился ограбить один и тот же строящейся дом. «На дело» горожанин отважился в мае 2018 года, передает КТВ-Луч. В здание воришка проник через незапертое окно на втором этаже. Из дома злоумышленник утащил разные стройматериалы, в 
27 января 2019, 04:30
Доверчивый тольяттинец дал позвонить незнакомцу и остался без смартфона

Доверчивый тольяттинец дал позвонить незнакомцу и остался без смартфона

30-летний житель Тольятти стал жертвой вора. 26-летний парень скрылся со смартфоном потерпевшего, а затем продал его, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии сотрудников полиции, на лестничной площадке предполагаемый злоумышленник подошел к мужчине и попросил позвонить. Ничего не 

19 января 2019, 04:38
Бессмысленно и беспощадно: Сызранец угнал и сжег на пустыре вазовскую «девятку»

Бессмысленно и беспощадно: Сызранец угнал и сжег на пустыре вазовскую «девятку»

20-летний парень отогнал угнанный ВАЗ-2109 в безлюдное место, где вытащил из салона магнитолу.
 
По версии сотрудников полиции, молодой злоумышленник решил уничтожить следы преступления и поджег «девятку». Владелец вазовской легковушки о краже и уничтожении имущества узнал от пожарных, которые вызвали 

30 декабря 2018, 03:21
Скандальный МУП

Скандальный МУП "ЖЭС": потребители будут платить напрямую

В Сызрани с 1 января все потребители теплоресурсов перейдут на прямые расчеты с МУП "ЖЭС", цепочка посредников-перепродавцов будет упразднена. Такое принципиальное решение было принято на встрече представителей городской администрации с руководством "ЭнергосбыТ Плюс". Все предприятия, учреждения, а также население должны 
28 декабря 2018, 11:23
Мальчик на санках влетел в проезжающий автомобиль в Сызрани

Мальчик на санках влетел в проезжающий автомобиль в Сызрани

16 декабря в Сызрани произошло ДТП с участием ребенка. 8-летний мальчик катался с горки в районе улицы Старая Слободка. Одна из поездок закончилась неудачно: парнишка на полном ходу врезался в проезжавший мимо автомобиль. В результате ДТП он получил незначительные травмы 
18 декабря 2018, 10:20
Самарец напился и наврал силовикам о готовящемся теракте

Самарец напился и наврал силовикам о готовящемся теракте

В Самаре завершился суд над местным жителем. По версии силовиков, 27 мая 41-летний мужчина позвонил по номеру 112 и сообщил, что некий иностранец по имени «Камил» готовит теракт во время проведения игр ЧМ-2018 по футболу.

Сотрудники ФСБ быстро вычислили телефонного шутника. 

17 декабря 2018, 12:16
В ситуацию с отоплением в Сызрани может вмешаться Генпрокуратура

В ситуацию с отоплением в Сызрани может вмешаться Генпрокуратура

ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" обратилось с просьбой к депутатам Госдумы взять под контроль отопительный сезон в Сызрани. Дело в том, что плату за тепло и горячую воду с жителей города сейчас собирает ООО «Энергетик», которое не заключало никаких договоров с поставщиком 

17 декабря 2018, 11:51
В новогодние праздники через Самару пройдут 28 дополнительных поездов

В новогодние праздники через Самару пройдут 28 дополнительных поездов

В период с 26 декабря 2018 года по 9 января 2019 года через Самарский железнодорожный вокзал пустят 28 дополнительных поездов дальнего следования до Москвы, Санкт-Петербурга и Нижневартовска. Составы будут курсировать из Самары, Пензы, Уфы, Тольятти, Ульяновска и Саранска.

На маршрут до 

3 декабря 2018, 03:35
Двое высокопоставленных сотрудников РЖД получили сроки за взяточничество и мошенничество

Двое высокопоставленных сотрудников РЖД получили сроки за взяточничество и мошенничество

Самарский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двоих высокопоставленных сотрудников «РЖД». Начальника Самарского отдела коммерческой работы Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» и его заместителя подозревали в мошенничестве и получении взятки.

По версии следствия, в июне 2016 года 

16 октября 2018, 05:51
Сотрудники ФСБ нагрянули с обысками в ГЖИ Самарской области

Сотрудники ФСБ нагрянули с обысками в ГЖИ Самарской области

Сотрудники регионального управления ФСБ в среду утром провели обыски и выемку документов в областной жилищной инспекции. По данным собственных источников "ТЕРРЫ" в силовых структурах, это связано с уголовным делом, заведенным в отношении руководителя данного ведомства. Напомним, с 2013 года жилинспекцию 

10 октября 2018, 05:32
РЖД может оснастить плацкартные вагоны пассажирскими капсулами

РЖД может оснастить плацкартные вагоны пассажирскими капсулами

РЖД рассматривает вопрос оснащения плацкартных вагонов в поездах специальными пассажирскими капсулами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Олега Белозерова.

«На базе принципов формирования общего и плацкартного вагонов будут созданы зоны персонального комфорта. У пассажира должно 
4 октября 2018, 02:26
Из Самары выдворили экстремиста, работавшего на стройке стадиона «Самара Арена»

Из Самары выдворили экстремиста, работавшего на стройке стадиона «Самара Арена»

Самарские силовики выдворили из страны экстремиста, который находился в международном розыске. Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ в феврале этого года во время мероприятий по пресечению деятельности террористических ячеек.

Гражданин Узбекистана приехал в регион и устроился работать бетонщиком на стройке 
27 сентября 2018, 03:21
Высокопоставленного железнодорожника поймали на взятке в Самаре

Высокопоставленного железнодорожника поймали на взятке в Самаре

В Самаре возбуждено уголовное дело на высокопоставленного железнодорожника. Главного инженера Самарской дистанции пути – структурного подразделения Куйбышевской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» подозревают в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в 

19 сентября 2018, 03:55
По ту сторону решетки: начальника исправительной колонии №3 Андрея Гурьянова арестовали на два месяца

По ту сторону решетки: начальника исправительной колонии №3 Андрея Гурьянова арестовали на два месяца

Начальник исправительной колонии №3 города Новокуйбышевск Андрей Гурьянов останется под стражей на два месяца. Соответствующее решение принял Самарский районный суд.

На заключении Гурьянова под стражу настаивало следствие. По мнению силовиков, находясь на свободе, он мог бы помешать расследованию, оказывая 
24 августа 2018, 12:51
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