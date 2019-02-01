По ту сторону решетки: начальника исправительной колонии №3 Андрея Гурьянова арестовали на два месяца Начальник исправительной колонии №3 города Новокуйбышевск Андрей Гурьянов останется под стражей на два месяца. Соответствующее решение принял Самарский районный суд.



На заключении Гурьянова под стражу настаивало следствие. По мнению силовиков, находясь на свободе, он мог бы помешать расследованию, оказывая …