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«Бункер S» Эфир передачи от 14.08.2018  
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Мэрия Тольятти пытается взыскать 30 млн рублей

Мэрия Тольятти пытается взыскать 30 млн рублей

Мэрия Тольятти снова пытается взыскать деньги с областного министерства социально-демографической и семейной политики. На этот раз 30 млн рублей. Соответствующий иск поступил на рассмотрение в областной арбитраж. Согласно материалам дела, требования касаются компенсации средств на предоставление жилья инвалидам по решению 
15 августа 2018, 05:21
В Тольятти нашли 11-летнего мальчика, пропавшего 5 дней назад

В Тольятти нашли 11-летнего мальчика, пропавшего 5 дней назад

В Самарской области был найден 11-летний мальчик, житель села Тимофеевка Ставропольского района. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Известно, что ребенок жив и здоров, но где он находился все это время, не говорится. Напомним, что мальчик ушел 
15 августа 2018, 05:06
Крематорий в Рубежном в Самаре возводить точно не будут

Крематорий в Рубежном в Самаре возводить точно не будут

Стало известно, что крематорий в Рубежном точно не появится. Это подтвердил в своем микроблоге в Твиттере глава региона Дмитрий Азаров.
 
- Крематорий в Рубежном строиться не будет. Я принял решение, и вы об этом знаете. Решение менять не буду. 
15 августа 2018, 04:45
Депутата из Самары оштрафовали за неповиновение полиции

Депутата из Самары оштрафовали за неповиновение полиции

Ленинский районный суд областной столицы оштрафовал депутата Аркадия Лазарева, активиста Общероссийского народного фронта за неповиновение сотруднику полиции.

Напомним, что конфликт между господином Лазаревым и стражем порядка случился на площади Куйбышева после матча Россия-Хорватия во время ЧМ-2018. По словам мужчины, 
15 августа 2018, 04:14
Парень, который стрелял из травмата у «Макдоналдса» в Самаре, во всем признался

Парень, который стрелял из травмата у «Макдоналдса» в Самаре, во всем признался

Полицейские завели уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении мужчины, который устроил стрельбу около ресторана «Макдоналдс» на Полевой в центре областной столицы. Сейчас подозреваемый задержан, он допрошен и полностью признал свою вину.

Напомним, что рано утром 4 августа около 
15 августа 2018, 03:17
Следователи пытаются узнать причины смерти двух младенцев в Самаре

Следователи пытаются узнать причины смерти двух младенцев в Самаре

В Самаре начались доследственные проверки из-за гибели двух детей, которые умерли 13 августа. По данным следователей, тело четырехмесячного мальчика было найдено в 10:00 в квартире на улице Черемшанской. Причем, внешних признаков насильственной смерти не наблюдалось.

Позже, в 15:10 стало 
14 августа 2018, 09:16
3-летнего ребенка убило током в Самарской области

3-летнего ребенка убило током в Самарской области

13 августа трагедия произошла в Самарской области. В селе Абашево Хворостянского района было обнаружено тело 3-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок случайно коснулся оголенного провода и получил смертельный удар током.

Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники Следственного комитета.  В настоящее время 

14 августа 2018, 03:39
Под Самарой 11-летняя девочка сумела отбиться от насильника

Под Самарой 11-летняя девочка сумела отбиться от насильника

Полицейские из Сергиевского района проводят проверку инцидента, который случился днем 9 августа. Оказалось, что на 11-летнюю девочку напал взрослый мужчина. По предварительным данным, он попытался надругаться над ней, но школьница не растерялась и ранила его ножом в спину. К счастью, 
14 августа 2018, 01:24
Где отдыхают самарцы этим летом

Где отдыхают самарцы этим летом

В июне-июле этого года жители Самарской области чаще, чем в прошлом году, летали из аэропорта «Курумоч» на зарубежные курорты. Число отдыхающих за границей выросло на 23%, если сравнивать с показателями за этот же период 2017 года. Услугами воздушной гавани воспользовались 
3 августа 2018, 12:35
В «Курумоче» рассказали, куда самарцы летали этим летом

В «Курумоче» рассказали, куда самарцы летали этим летом

Более 61 тысячи пассажиров самарского аэропорта «Курумоч» этим летом слетали прямыми рейсами на отечественные курорты. Отпускники путешествовали в Сочи, Симферополь, Анапу. В июне-июле на российский Юг 217 раз вылетали самолеты из самарской воздушной гавани. Самым популярным направлением стало Самара - 

1 августа 2018, 04:47
Агентства, работающие под вывеской «Натали Турс», уходят к другим операторам

Агентства, работающие под вывеской «Натали Турс», уходят к другим операторам

Туристические агентства, работающие под брендом «Натали Турс», в срочном порядке переходят под франшизы других операторов. Делают они это для того, чтобы не отпугивать имеющихся клиентов, сообщает Интерфакс. Происходит все по одной и той же схеме. Турагентство закрывается, а через 
9 июля 2018, 10:24
13 спасательных постов работают на пляжах в Самаре

13 спасательных постов работают на пляжах в Самаре

Сейчас на официальных пляжах Самары работают 13 спасательных постов. Все они оборудованы жилетами, спасательными кругами, мегафонами и рациями. В этом году спасатели напоминают отдыхающим о необходимости соблюдать правила безопасности во время купания сразу на трех языках - русском, английском и 
5 июля 2018, 10:56
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