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Мэрия Тольятти пытается взыскать 30 млн рублей
Мэрия Тольятти снова пытается взыскать деньги с областного министерства социально-демографической и семейной политики. На этот раз 30 млн рублей. Соответствующий иск поступил на рассмотрение в областной арбитраж. Согласно материалам дела, требования касаются компенсации средств на предоставление жилья инвалидам по решению …
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15 августа 2018, 05:21
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В Тольятти нашли 11-летнего мальчика, пропавшего 5 дней назад
В Самарской области был найден 11-летний мальчик, житель села Тимофеевка Ставропольского района. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Известно, что ребенок жив и здоров, но где он находился все это время, не говорится. Напомним, что мальчик ушел …
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15 августа 2018, 05:06
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Крематорий в Рубежном в Самаре возводить точно не будут
Стало известно, что крематорий в Рубежном точно не появится. Это подтвердил в своем микроблоге в Твиттере глава региона Дмитрий Азаров.
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15 августа 2018, 04:45
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Депутата из Самары оштрафовали за неповиновение полиции
Ленинский районный суд областной столицы оштрафовал депутата Аркадия Лазарева, активиста Общероссийского народного фронта за неповиновение сотруднику полиции.
Напомним, что конфликт между господином Лазаревым и стражем порядка случился на площади Куйбышева после матча Россия-Хорватия во время ЧМ-2018. По словам мужчины, …
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15 августа 2018, 04:14
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Парень, который стрелял из травмата у «Макдоналдса» в Самаре, во всем признался
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15 августа 2018, 03:17
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Следователи пытаются узнать причины смерти двух младенцев в Самаре
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14 августа 2018, 09:16
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3-летнего ребенка убило током в Самарской области
13 августа трагедия произошла в Самарской области. В селе Абашево Хворостянского района было обнаружено тело 3-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок случайно коснулся оголенного провода и получил смертельный удар током.
Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники Следственного комитета. В настоящее время …
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14 августа 2018, 03:39
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Под Самарой 11-летняя девочка сумела отбиться от насильника
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14 августа 2018, 01:24
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Где отдыхают самарцы этим летом
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3 августа 2018, 12:35
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В «Курумоче» рассказали, куда самарцы летали этим летом
Более 61 тысячи пассажиров самарского аэропорта «Курумоч» этим летом слетали прямыми рейсами на отечественные курорты. Отпускники путешествовали в Сочи, Симферополь, Анапу. В июне-июле на российский Юг 217 раз вылетали самолеты из самарской воздушной гавани. Самым популярным направлением стало Самара - …
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1 августа 2018, 04:47
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Агентства, работающие под вывеской «Натали Турс», уходят к другим операторам
Туристические агентства, работающие под брендом «Натали Турс», в срочном порядке переходят под франшизы других операторов. Делают они это для того, чтобы не отпугивать имеющихся клиентов, сообщает Интерфакс. Происходит все по одной и той же схеме. Турагентство закрывается, а через …
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9 июля 2018, 10:24
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13 спасательных постов работают на пляжах в Самаре
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5 июля 2018, 10:56