1
48
28
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
Все видео

Материалы по теме:

За неделю в Самарской области 8,5 тысяч человек заразились ОРВИ и гриппом

За неделю в Самарской области 8,5 тысяч человек заразились ОРВИ и гриппом

За прошлую неделю, с 17 по 23 сентября, в Самарской области зарегистрировали 8547 случаев ОРВИ и гриппа. В областной столице заболели 4025 человек. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, сейчас заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на неэпидемическом уровне, но количество 
26 сентября 2018, 01:34
В Самаре иномарка сбила 11-летнюю девочку на Мяги

В Самаре иномарка сбила 11-летнюю девочку на Мяги

Во вторник, 25 сентября, в Самаре произошла авария, в которой пострадал пешеход. В 17:00 47-летний водитель ехал на иномарке Chevrolet Cruze по улице Мяги в направлении Гагарина. По пути мужчина сбил 11-летнюю девочку, которая без взрослых переходила дорогу в неустановленном 
26 сентября 2018, 12:54
Новым главой Кинельского района стал Сергей Колесник

Новым главой Кинельского района стал Сергей Колесник

В среду, 26 сентября, по итогам конкурса был определен новый глава Кинельского района области. Им стал Сергей Колесник, как сообщает департамент информационной политики администрации губернатора СО. Он возглавлял МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский».
 
Напомним, что накануне глава 
26 сентября 2018, 12:10
В Самарской области прогнозируют заморозки до - 2 в ночь на четверг

В Самарской области прогнозируют заморозки до - 2 в ночь на четверг

На этой рабочей неделе в Самарской области будет будет неустойчивая погода, обусловленная серией циклонов. При прохождении фронтальных разделов будут выпадать небольшие и умеренные осадки, местами усилится ветер. На смену теплой воздушной массе в регион будет поступать более холодный воздух, заметно 
26 сентября 2018, 11:52
В Самаре открылась 17-я международная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка»

В Самаре открылась 17-я международная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка»

В выставочном комплексе «Экспо-Волга» открылась 17-я международная специализированная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка». С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель председателя самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России» Анатолий Афанасьев. 

«Промышленный салон. Металлообработка» – крупный многоотраслевой выставочный проект Поволжского региона. Он 
26 сентября 2018, 11:35
В Самарской области идет война в защиту рыб и раков

В Самарской области идет война в защиту рыб и раков

В Самарской области инспекторы рыбоохраны объявили войну браконьерам. Сотрудники Росрыболовства и других профильных ведомств проводят операцию «Нерест-2017», направленную на выявление граждан, использующих незаконные методы ловли. С начала мая уже поймали 214 нарушителей. Причем шестнадцати из них грозит уголовная ответственность. У 

30 мая 2017, 11:42
Росимущество решило дарить изъятых у браконьеров животных

Росимущество решило дарить изъятых у браконьеров животных

Глава Росимущества Дмитрий Пристансков рассказал, как можно решить судьбу изъятых у браконьеров животных. Он предложил отдавать их в зоопарки.
По действующему законодательству такие представители фауны выставляются на аукционах и закрытых торгах, а если покупателей не найдется, то зверей должны уничтожить. 

26 апреля 2017, 09:38
В Сызрани задержаны браконьеры, которые незаконно ловили налима

В Сызрани задержаны браконьеры, которые незаконно ловили налима

Полицейские линейного отдела задержали в порту Сызрани троих мужчин, у которых изъяли 32 рыбы породы налим. По информации силовиков, браконьеры добывали налима в акватории Волги незаконно, используя запрещенные снасти – так называемую «метлу».

Все задержанные – жители Октябрьска. На них завели 

20 января 2017, 10:29
Рыбнадзор: в Самарской области активизировались браконьеры

Рыбнадзор: в Самарской области активизировались браконьеры

Сотрудники рыбнадзора фиксируют рост случаев браконьерства на водоёмах Самарской области. По словам специалистов, осенью нарушители чаще используют большие многометровые сети, которые в летний период не столь эффективны - рыба в них быстро портится. В теплое время браконьеры предпочитают мелкие снасти 

26 октября 2016, 01:47
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх