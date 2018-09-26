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За неделю в Самарской области 8,5 тысяч человек заразились ОРВИ и гриппом
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26 сентября 2018, 01:34
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В Самаре иномарка сбила 11-летнюю девочку на Мяги
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26 сентября 2018, 12:54
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Новым главой Кинельского района стал Сергей Колесник
В среду, 26 сентября, по итогам конкурса был определен новый глава Кинельского района области. Им стал Сергей Колесник, как сообщает департамент информационной политики администрации губернатора СО. Он возглавлял МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский».
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26 сентября 2018, 12:10
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В Самарской области прогнозируют заморозки до - 2 в ночь на четверг
На этой рабочей неделе в Самарской области будет будет неустойчивая погода, обусловленная серией циклонов. При прохождении фронтальных разделов будут выпадать небольшие и умеренные осадки, местами усилится ветер. На смену теплой воздушной массе в регион будет поступать более холодный воздух, заметно …
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26 сентября 2018, 11:52
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В Самаре открылась 17-я международная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка»
В выставочном комплексе «Экспо-Волга» открылась 17-я международная специализированная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка». С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель председателя самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России» Анатолий Афанасьев.
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26 сентября 2018, 11:35
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В Самарской области идет война в защиту рыб и раков
В Самарской области инспекторы рыбоохраны объявили войну браконьерам. Сотрудники Росрыболовства и других профильных ведомств проводят операцию «Нерест-2017», направленную на выявление граждан, использующих незаконные методы ловли. С начала мая уже поймали 214 нарушителей. Причем шестнадцати из них грозит уголовная ответственность. У …
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30 мая 2017, 11:42
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Росимущество решило дарить изъятых у браконьеров животных
Глава Росимущества Дмитрий Пристансков рассказал, как можно решить судьбу изъятых у браконьеров животных. Он предложил отдавать их в зоопарки.
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26 апреля 2017, 09:38
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В Сызрани задержаны браконьеры, которые незаконно ловили налима
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20 января 2017, 10:29
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Рыбнадзор: в Самарской области активизировались браконьеры
Сотрудники рыбнадзора фиксируют рост случаев браконьерства на водоёмах Самарской области. По словам специалистов, осенью нарушители чаще используют большие многометровые сети, которые в летний период не столь эффективны - рыба в них быстро портится. В теплое время браконьеры предпочитают мелкие снасти …
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26 октября 2016, 01:47