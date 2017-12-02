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«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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Самарец избил сожительницу до смерти

Самарец избил сожительницу до смерти

В Самаре 53-летняя местная жительница погибла после конфликта со своим сожителем, передает ГУ МВД по Самарской области.

Пострадавшая была доставлена в медучреждение с различными тяжелыми травмами, от которых она впоследствии скончалась.
 
Как установили сотрудники полиции, женщина жила в 
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СК завел уголовное дело о смерти малыша в больнице Сызрани

СК завел уголовное дело о смерти малыша в больнице Сызрани

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«По версии следствия, причиной смерти послужило несвоевременное 
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В Самарской области СК начал проверку по факту смерти парапланериста

В Самарской области СК начал проверку по факту смерти парапланериста

Следователи начали проверку по факту смерти парапланериста, упавшего в озеро под Самарой. Как уже сообщала «ТЕРРА», трагедия случилась на территории Волжского района, в среду, 29 ноября.

«29 ноября 2017 года примерно в 15 часов 67-летний мужчина  упал в воду 
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В Кировском районе Самары 5-месячная девочка утонула при купании

В Кировском районе Самары 5-месячная девочка утонула при купании

Самарские следователи начали проверку по факту гибели младенца. Погибла пятимесячная девочка. Трагедия случилась в квартире дома в Кировском районе Самары в среду, 29 ноября, около восьми часов вечера.

«5-месячная девочка утонула при купании», - уточнили в пресс-службе СУ СК России по 

30 ноября 2017, 01:50
В Оренбуржье в окно школы неизвестный бросил «коктейль Молотова»

В Оренбуржье в окно школы неизвестный бросил «коктейль Молотова»

В Соль-Илецком районе полиция ведет поиски преступника, который совершил попытку поджога средней школы. Мужчина метнул в окно одного кабинета «коктейль Молотова».
Все произошло в учебном заведении населенного пункта Ащебутак. Согласно существующей версии, злоумышленник появился в школьном дворе и бросил бутылку 

14 ноября 2017, 11:18
В Сызрань приехала «Служба охотников за привидениями»

В Сызрань приехала «Служба охотников за привидениями»

Сегодня, 23 июля, через Сызрань проехала знаменитая "Калина" «Службы охотников за привидениями», передает портал «Маленькая Сызрань». Ее владелец Олег К. несколько лет назад специально сконструировал автомобиль для работы с объектами потустороннего мира по мотивам известного голливудского блокбастера.

«Охотников 
23 июля 2017, 05:08
Певица Глюк’oZa снимается в мистическом сериале за полярным кругом

Певица Глюк’oZa снимается в мистическом сериале за полярным кругом

Певица Глюк'oZa работает над ролью в мистической многосерийной картине за полярным кругом. Съемки пилотной серии в полном разгаре, по предварительным сведениям, триллер будет называться «Мертвое озеро».
Режиссером сериала будет известный по лентам "Духless" и "Духless-2" Роман Прыгунов. Как рассказывают российские 

7 апреля 2017, 12:15
На границе с Казахстаном задержали

На границе с Казахстаном задержали "Газель" с живым оленем из Самары, есть фото

Управление Россельхознадзора по Оренбургской области сообщает, что 8 ноября на российско-казахстанской границе при прохождении КПП «Сагарчин-автодорожный» был остановлен гражданин Республики Казахстан, который на «Газели» пытался вывезти из Самары в Актобе живого оленя.
 
На животное отсутствовал ветеринарный сертификат Таможенного союза. 
10 ноября 2016, 11:04
В Оренбуржье двух рабочих засыпало землей на глазах очевидцев

В Оренбуржье двух рабочих засыпало землей на глазах очевидцев

Как сообщают региональные информационные агентства, на объекте газодобывающего предприятия близ поселка Троицкий на 61 км трассы «Оренбург-Илек» случилась трагедия, унесшая жизни двух человек. На глазах очевидцев в процессе монтажа трубопровода произошло обрушение грунта.
23-летний и 29-летний рабочие субподрядной фирмы оказались 

4 октября 2016, 12:57
Пострадавшего на трассе Оренбург - Самара водителя из машины извлекали спасатели

Пострадавшего на трассе Оренбург - Самара водителя из машины извлекали спасатели

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 25 августа, в 00:29 на 225 км автодороги Оренбург – Самара.
Столкнулись ВАЗ 21102 и BMW 523i. В результате аварии телесные повреждения получил мужчина, находившийся за рулем отечественного автомобиля.
Извлечь пострадавшего из покореженного транспортного средства удалось 

25 августа 2016, 10:05
В Италии археологи нашли скелет 13-летней «девочки-ведьмы»

В Италии археологи нашли скелет 13-летней «девочки-ведьмы»

Исследователи из Италии в процессе раскопок на юге Апеннинского полуострова обнаружили останки девочки примерно 13 лет. Как было установлено, она была захоронена в средние века. С учетом того, как именно она была предана земле, специалисты сделали вывод, что сограждане ее 
19 ноября 2015, 12:12
В Интернете появился трейлер самого страшного фильма

В Интернете появился трейлер самого страшного фильма

Скоро выйдет в прокат мистический триллер «Ведьма», совместно произведенный Канадой и США. Кинолента богата визуальными полунамеками и обещает быть очень захватывающей. Она уже получила приз за лучшую режиссуру на фестивале «Сандэнс», высоко оценена также работа оператора.

Те, кто уже 
19 августа 2015, 11:11
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