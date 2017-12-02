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Самарец избил сожительницу до смерти
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2 декабря 2017, 06:40
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СК завел уголовное дело о смерти малыша в больнице Сызрани
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1 декабря 2017, 08:03
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В Самарской области СК начал проверку по факту смерти парапланериста
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30 ноября 2017, 02:05
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В Кировском районе Самары 5-месячная девочка утонула при купании
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30 ноября 2017, 01:50
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В Оренбуржье в окно школы неизвестный бросил «коктейль Молотова»
В Соль-Илецком районе полиция ведет поиски преступника, который совершил попытку поджога средней школы. Мужчина метнул в окно одного кабинета «коктейль Молотова».
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14 ноября 2017, 11:18
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В Сызрань приехала «Служба охотников за привидениями»
Сегодня, 23 июля, через Сызрань проехала знаменитая "Калина" «Службы охотников за привидениями», передает портал «Маленькая Сызрань». Ее владелец Олег К. несколько лет назад специально сконструировал автомобиль для работы с объектами потустороннего мира по мотивам известного голливудского блокбастера.
«Охотников …
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23 июля 2017, 05:08
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Певица Глюк’oZa снимается в мистическом сериале за полярным кругом
Певица Глюк'oZa работает над ролью в мистической многосерийной картине за полярным кругом. Съемки пилотной серии в полном разгаре, по предварительным сведениям, триллер будет называться «Мертвое озеро».
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7 апреля 2017, 12:15
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На границе с Казахстаном задержали "Газель" с живым оленем из Самары, есть фото
Управление Россельхознадзора по Оренбургской области сообщает, что 8 ноября на российско-казахстанской границе при прохождении КПП «Сагарчин-автодорожный» был остановлен гражданин Республики Казахстан, который на «Газели» пытался вывезти из Самары в Актобе живого оленя.
На животное отсутствовал ветеринарный сертификат Таможенного союза. …
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10 ноября 2016, 11:04
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В Оренбуржье двух рабочих засыпало землей на глазах очевидцев
Как сообщают региональные информационные агентства, на объекте газодобывающего предприятия близ поселка Троицкий на 61 км трассы «Оренбург-Илек» случилась трагедия, унесшая жизни двух человек. На глазах очевидцев в процессе монтажа трубопровода произошло обрушение грунта.
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4 октября 2016, 12:57
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Пострадавшего на трассе Оренбург - Самара водителя из машины извлекали спасатели
Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 25 августа, в 00:29 на 225 км автодороги Оренбург – Самара.
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25 августа 2016, 10:05
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В Италии археологи нашли скелет 13-летней «девочки-ведьмы»
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19 ноября 2015, 12:12
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В Интернете появился трейлер самого страшного фильма
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19 августа 2015, 11:11