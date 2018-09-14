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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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Материалы по теме:

В нападении на предпринимателя, зарезавшего грабителей, участвовали самарцы

В нападении на предпринимателя, зарезавшего грабителей, участвовали самарцы

В громкой криминальной истории, прогремевшей на всю России, «выступили» жители Самарской области. Уже несколько дней в соцсетях вовсю обсуждают случай, когда в Бугульме на человека напали двое злоумышленников, а он смог освободиться и нанести им множество ударов ножом. Следователи завели 
14 сентября 2018, 01:35
Водитель «Приоры» сбил 8-летнюю школьницу в Крутых Ключах

Водитель «Приоры» сбил 8-летнюю школьницу в Крутых Ключах

В четверг, 13 сентября, Lada-217030  сбила  пешехода в  микрорайоне Крутые Ключи. Авария произошла в 18:50. 31-летний водитель ехал по улице Жалнина в направлении улицы Калиматова. Напротив дома № 11 по Жалнина автомобилист наехал на восьмилетнюю девочку, которая переходила проезжую часть 
14 сентября 2018, 12:04
В школьной столовой в Тольятти работал повар с уголовным прошлым

В школьной столовой в Тольятти работал повар с уголовным прошлым

Прокуратура Автозаводского района Тольятти проверила школы и выяснилось, что в одном из образовательных учреждений работал повар, имевший судимость. Ранее женщина была осуждена по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия».
14 сентября 2018, 11:37
В Самаре водитель KIA сбил 6-летнюю девочку на Карла Маркса

В Самаре водитель KIA сбил 6-летнюю девочку на Карла Маркса

В четверг, 13  сентября, в 17:40 по проспекту Карла Маркса в направлении улицы Алма-Атинской ехала иномарка. За рулем KIA находился 63-летний мужчина. В какой-то момент автомобилист сбил шестилетнюю девочку, которая переходила дорогу в неустановленном месте в компании своей мамы.
14 сентября 2018, 11:16
В Самаре ремонт Красноглинского шоссе закончен на 98%

В Самаре ремонт Красноглинского шоссе закончен на 98%

В областной столице на финальной стадии находится ремонт Красноглинского шоссе, которое приводят в порядок по программе «Безопасные и качественные дороги». Проезжую часть расширили до четырех полос, появились новые тротуары, там заменили и поставили новые остановочные павильоны, нанесли разметку.

- В 
14 сентября 2018, 10:48
Семью медведей из Самары могут пустить на еду и шкуры

Семью медведей из Самары могут пустить на еду и шкуры

Зоозащитники из Самары бьют тревогу: в опасности оказалась семья бурых медведей, которую выставили на продажу хозяева придорожного кафе на трассе Самара - Оренбург. Как рассказала волонтер Ангелина Гриневич, трое косолапых — 10-летние Потап и Валя были выкуплены у зоопарка и 
27 августа 2018, 09:50
Под Тольятти пламя уничтожило зоогостиницу: от лошадей остался лишь пепел

Под Тольятти пламя уничтожило зоогостиницу: от лошадей остался лишь пепел

Стали известны подробности страшного пожара в селе Жигули под Тольятти. В понедельник, 20 августа, по неизвестным причинам загорелся частный дом на улице Степана Разина. В здании находилась зоогостиница для животных.
 
- Люди целы. Пять собак успели вывести. Остальные погибли. И собаки, 
22 августа 2018, 03:13
Любителям животных ограничили аппетиты: в Тольятти запретили держать в квартире больше двух собак или кошек

Любителям животных ограничили аппетиты: в Тольятти запретили держать в квартире больше двух собак или кошек

Городские власти Тольятти озаботились проблемой содержания в многоэтажках домашних животных. Городская дума утвердила свод правил по благоустройству, одна из его глав касается домашних питомцев. Будут или нет соблюдать его тольяттинцы - это вопрос, но им точно придется смириться с перспективой 
7 августа 2018, 08:59
Карантин по бешенству объявлен в Промышленном районе Самары

Карантин по бешенству объявлен в Промышленном районе Самары

В Промышленном районе областной столицы введен карантин по бешенству. Соотвествующее постановление подписал врио первого вице-губернатора Самарской области Александр Нефедов. Карантин действует со 2 августа по 2 октября. В районе запрещены выставки собак и кошек, выводки и натаски собак, торговля домашними 
3 августа 2018, 04:46
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