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В нападении на предпринимателя, зарезавшего грабителей, участвовали самарцы
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14 сентября 2018, 01:35
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Водитель «Приоры» сбил 8-летнюю школьницу в Крутых Ключах
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14 сентября 2018, 12:04
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В школьной столовой в Тольятти работал повар с уголовным прошлым
Прокуратура Автозаводского района Тольятти проверила школы и выяснилось, что в одном из образовательных учреждений работал повар, имевший судимость. Ранее женщина была осуждена по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия».
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14 сентября 2018, 11:37
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В Самаре водитель KIA сбил 6-летнюю девочку на Карла Маркса
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14 сентября 2018, 11:16
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В Самаре ремонт Красноглинского шоссе закончен на 98%
В областной столице на финальной стадии находится ремонт Красноглинского шоссе, которое приводят в порядок по программе «Безопасные и качественные дороги». Проезжую часть расширили до четырех полос, появились новые тротуары, там заменили и поставили новые остановочные павильоны, нанесли разметку.
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14 сентября 2018, 10:48
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Семью медведей из Самары могут пустить на еду и шкуры
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27 августа 2018, 09:50
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Под Тольятти пламя уничтожило зоогостиницу: от лошадей остался лишь пепел
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22 августа 2018, 03:13
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Любителям животных ограничили аппетиты: в Тольятти запретили держать в квартире больше двух собак или кошек
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7 августа 2018, 08:59
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Карантин по бешенству объявлен в Промышленном районе Самары
В Промышленном районе областной столицы введен карантин по бешенству. Соотвествующее постановление подписал врио первого вице-губернатора Самарской области Александр Нефедов. Карантин действует со 2 августа по 2 октября. В районе запрещены выставки собак и кошек, выводки и натаски собак, торговля домашними …
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3 августа 2018, 04:46