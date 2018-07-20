В Самаре у местного 45-летнего безработного изъяли крупную партию героина, сообщает областное МВД. Накануне мужчину задержали в поселке Зубчаниновка, у него нашли 326 граммов наркотика общей стоимостью около полумиллиона рублей.

Свертки с опасным веществом он хранил под запасным колесом в багажнике …