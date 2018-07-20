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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Материалы по теме:

В Самаре адвокат попался на вымогательстве 200 тысяч рублей

В Самаре адвокат попался на вымогательстве 200 тысяч рублей

В Самаре завершилось расследование уголовного дела в отношении члена региональной Палаты адвокатов. По версии следствия, мужчина предлагал свое посредничество при передаче взятки. Как говорится в материалах дела, в апреле к адвокату обратился житель Самары, на которого завели дело о мошенничестве.
20 июля 2018, 07:57
500 тысяч рублей обманом выманил экс-оперуполномоченный в Самаре

500 тысяч рублей обманом выманил экс-оперуполномоченный в Самаре

В губернском центре завершено расследование в отношении бывшего оперуполномоченного отделения по обслуживанию оперативных зон отдела уголовного розыска отдела полиции № 5 У МВД России по городу Самаре. Силовика обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, в сентября 2017 года подозреваемый 
19 июля 2018, 10:49
За крупную взятку пойдет под суд замглавы Ленинского района Самары

За крупную взятку пойдет под суд замглавы Ленинского района Самары

В областной столице завершилось расследование уголовного дела в отношении заместителя главы администрации Ленинского района Самары по финансово-экономическим вопросам. Чиновника обвиняют в получении взятки в крупном размере.

По версии следствия, с сентября 2017 по 5 февраля 2018 года мужчина в 
19 июля 2018, 08:41
Преподавателя вуза поймали на взятке в 80 тысяч рублей в Тольятти

Преподавателя вуза поймали на взятке в 80 тысяч рублей в Тольятти

В Тольятти завершилось расследование уголовного дела в отношении старшего преподавателя одного из университетов города.  Эту женщину обвиняют в получении взяток. 

По версии следствия,  в мае 2018 года она взяла  у двух студентов более 80 тысяч рублей. Деньги были платой 
18 июля 2018, 04:43
Пакет с героином нашли полицейские у жителя Сызрани

Пакет с героином нашли полицейские у жителя Сызрани

Некоторое время назад в сызранскую полицию поступило сообщение о том, что местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. 50-летнего мужчину задержали около одного из домов на улице Майской. При себе у него был обнаружен сверток с белым порошком. 

2 апреля 2018, 09:38
В Самарской области банду цыган-наркоторговцев отправили в колонию строгого режима

В Самарской области банду цыган-наркоторговцев отправили в колонию строгого режима

В начале прошлого года сотрудники Федеральной службы безопасности получили информацию о том, что в Куйбышевском районе Самары орудует банда наркоторговцев. Группа, преимущественно состоящая из цыган, занималась тем, что закупала для последующей перепродажи крупные партии героина. Запрещенные вещества злоумышленники сбывали на 

13 февраля 2018, 12:28
В Самаре женщина, перевозившая героин, пошла на таран полицейского авто

В Самаре женщина, перевозившая героин, пошла на таран полицейского авто

В Самаре сотрудниками полиции задержана безработная 51-летняя жительница Чапаевска. По предварительной версии правоохранителей, она собиралась сбыть героин, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
Накануне полицейские получили информацию о том, что предполагаемая злоумышленница должна передать покупателю наркотики. За женщиной начали 

13 октября 2016, 10:51
В Самаре оперативники изъяли крупную партию героина на полмиллиона рублей

В Самаре оперативники изъяли крупную партию героина на полмиллиона рублей

В Самаре у местного 45-летнего безработного изъяли крупную партию героина, сообщает областное МВД. Накануне мужчину задержали в поселке Зубчаниновка, у него нашли 326 граммов наркотика общей стоимостью около полумиллиона рублей.

Свертки с опасным веществом он хранил под запасным колесом в багажнике 

4 октября 2016, 12:26
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