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В Самаре адвокат попался на вымогательстве 200 тысяч рублей
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20 июля 2018, 07:57
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500 тысяч рублей обманом выманил экс-оперуполномоченный в Самаре
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19 июля 2018, 10:49
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За крупную взятку пойдет под суд замглавы Ленинского района Самары
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19 июля 2018, 08:41
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Преподавателя вуза поймали на взятке в 80 тысяч рублей в Тольятти
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18 июля 2018, 04:43
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Пакет с героином нашли полицейские у жителя Сызрани
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2 апреля 2018, 09:38
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В Самарской области банду цыган-наркоторговцев отправили в колонию строгого режима
В начале прошлого года сотрудники Федеральной службы безопасности получили информацию о том, что в Куйбышевском районе Самары орудует банда наркоторговцев. Группа, преимущественно состоящая из цыган, занималась тем, что закупала для последующей перепродажи крупные партии героина. Запрещенные вещества злоумышленники сбывали на …
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13 февраля 2018, 12:28
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В Самаре женщина, перевозившая героин, пошла на таран полицейского авто
В Самаре сотрудниками полиции задержана безработная 51-летняя жительница Чапаевска. По предварительной версии правоохранителей, она собиралась сбыть героин, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
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13 октября 2016, 10:51
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В Самаре оперативники изъяли крупную партию героина на полмиллиона рублей
В Самаре у местного 45-летнего безработного изъяли крупную партию героина, сообщает областное МВД. Накануне мужчину задержали в поселке Зубчаниновка, у него нашли 326 граммов наркотика общей стоимостью около полумиллиона рублей.
Свертки с опасным веществом он хранил под запасным колесом в багажнике …
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4 октября 2016, 12:26