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В Самаре стартовала акция «Елка желаний»
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8 декабря 2018, 08:15
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«Пьяный и за рулем «Делимобиля»: в Самаре задержали стоматолога подшофе
В ночь на воскресенье, 9 декабря, в Самаре сотрудники полка ДПС задержали очередного нетрезвого водителя, управлявшего арендованной машиной. По предварительным данным, за рулем «Делимобиля» сидел известный самарский стоматолог. Как пишут охотники на нарушителей, у него наблюдались признаки алкогольного опьянения.
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9 декабря 2018, 08:07
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В ДТП с двумя иномарки и маршруткой пострадали двое самарцев
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9 декабря 2018, 07:43
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В блогах: битва за сахар в "Ашане"
Блогер ruben4eg163 поведал, что в "Ашане" якобы смели с поддона весь сахар. "Победный клич счастливчика, урвавшего последний килограмм, слышался на 9-й кассе. Судя по рваным пакетам, грызлись за каждый грамм. Или дегустировали? Что случилось? С нового года поднимаются цены …
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8 декабря 2018, 09:39
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В 110 домах похолодало: в Самаре произошли две коммунальные аварии
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4 декабря 2018, 08:05
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В Самаре продолжается уборка снега: жители поселка Толевый остались довольны
В Самаре продолжается снегопад, который начался ещё на прошлой неделе. Осадки, по прогнозам синоптиков, должны были прекратиться в этот четверг, и возобновиться в следующий понедельник. Пока работу коммунальных служб сложно назвать удовлетворительной — город уже неоднократно вставал в 9-балльные пробки, …
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29 ноября 2018, 06:45
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В Самарской области пытаются аннулировать лицензии 121 управляющей компании
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28 ноября 2018, 12:10
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Самарцы стали чаще воровать или портить крышки колодцев
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28 ноября 2018, 12:53
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В Самаре 200 домов остаются без горячей воды
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18 сентября 2018, 10:19
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В Самаре без горячей воды сидят жители 15 домов
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4 сентября 2018, 10:43
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3 тысячи организаций в Самарской области остались без горячей воды из-за огромного долга
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23 августа 2018, 08:42
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Горячей воды до сих пор нет в 138 домах Самары
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21 августа 2018, 02:21