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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Росгвардия проверит оружие у сызранцев

Росгвардия проверит оружие у сызранцев

С 1 по 20 июня сотрудники Росгвардии и участковые уполномоченные полиции проведут внеплановые проверки условий хранения оружия. Особое внимание силовики намерены уделить гражданам, которые замечены в систематическом нарушении правопорядка или употреблении алкоголя.
 
Цель мероприятия - предупреждение правонарушений в сфере 
5 июня 2017, 10:51
Под Сызранью лоб в лоб столкнулись «Приора» и ВАЗ-2112: пострадали 4 человека

Под Сызранью лоб в лоб столкнулись «Приора» и ВАЗ-2112: пострадали 4 человека

Сегодня, 3 июня, утром под Сызранью на автотрассе «М-5 Урал» произошло серьезное ДТП.

Как пишет «Маленькая Сызрань», около 6:30 на 891-м километре, в районе поворота на Кошелёвку, лоб в лоб столкнулись «Приора» с волгоградскими номерами и местный ВАЗ-2112. 
3 июня 2017, 03:03
В Сызрани пропал без вести священнослужитель

В Сызрани пропал без вести священнослужитель

Полиция Сызрани разыскивает без вести пропавшего 53-летнего Фарбмана Михаила Марковича, уроженца города Самара. 24 февраля прошлого года он ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся, передает ГУ МВД по Самарской области.

На вид мужчине 50-55 
3 июня 2017, 12:32
В Сызрани выпал град размером с небольшое яйцо: последствия стихии

В Сызрани выпал град размером с небольшое яйцо: последствия стихии

Сегодня, 1 июня, Сызрань накрыла новая волна природных катаклизмов. В соцсетях жители выложили фото и видео последствий обрушившейся на город стихии, передает «КТВ ЛУЧ»
 
Так, в результате шквалистого ветра в 3-м микрорайоне Юго-Западного района упал рекламный щит. По 
1 июня 2017, 10:25
Тигр растерзал сотрудницу зоопарка в Великобритании

Тигр растерзал сотрудницу зоопарка в Великобритании

Работница зоопарка в графстве Кембриджшир скончалась после нападения тигра. Об этом сообщает BBC.
Трагедия случилась в зоопарке Hamerton Zoo Park в ту минуту, когда зверь вместе с женщиной вошел в вольер. После смертельного инцидента всех посетителей в срочном порядке эвакуировали.

30 мая 2017, 11:25
В Самаре по «Амбару» бегала обезьяна, есть фото и видео

В Самаре по «Амбару» бегала обезьяна, есть фото и видео

Вчера, 25 февраля, вечером в самарском торговом центре «Амбар» произошел большой переполох. Его устроила маленькая обезьянка. Она лихо скакала по железным балкам конструкции крыши магазина над головами изумленных покупателей, пишет портал ProGorodSamara.
 
«Мы покупали продукты вечером, когда я увидела 
26 февраля 2017, 06:31
Сызранский контактный зоопарк хочет купить амурского тигренка

Сызранский контактный зоопарк хочет купить амурского тигренка

300 тысяч рублей на покупку котенка у зоопарка нет, собрать нужную сумму его владельцы планируют с местных жителей.
25 февраля 2017, 01:41
Сурки Иван и Ева погадают для самарцев

Сурки Иван и Ева погадают для самарцев

2 февраля в Самарском зоопарке проведут традиционный экопраздник «День сурка». Существует поверье, что сурки способны предсказать, как закончится зима. Для этого за зверьком нужно понаблюдать 2 февраля. Если, выбравшись на улицу, сурок увидит свою тень и опять спрячется в нору 

20 января 2017, 01:08
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