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Росгвардия проверит оружие у сызранцев
С 1 по 20 июня сотрудники Росгвардии и участковые уполномоченные полиции проведут внеплановые проверки условий хранения оружия. Особое внимание силовики намерены уделить гражданам, которые замечены в систематическом нарушении правопорядка или употреблении алкоголя.
Цель мероприятия - предупреждение правонарушений в сфере …
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5 июня 2017, 10:51
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Под Сызранью лоб в лоб столкнулись «Приора» и ВАЗ-2112: пострадали 4 человека
Сегодня, 3 июня, утром под Сызранью на автотрассе «М-5 Урал» произошло серьезное ДТП.
Как пишет «Маленькая Сызрань», около 6:30 на 891-м километре, в районе поворота на Кошелёвку, лоб в лоб столкнулись «Приора» с волгоградскими номерами и местный ВАЗ-2112. …
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3 июня 2017, 03:03
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В Сызрани пропал без вести священнослужитель
Полиция Сызрани разыскивает без вести пропавшего 53-летнего Фарбмана Михаила Марковича, уроженца города Самара. 24 февраля прошлого года он ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся, передает ГУ МВД по Самарской области.
На вид мужчине 50-55 …
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3 июня 2017, 12:32
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В Сызрани выпал град размером с небольшое яйцо: последствия стихии
Сегодня, 1 июня, Сызрань накрыла новая волна природных катаклизмов. В соцсетях жители выложили фото и видео последствий обрушившейся на город стихии, передает «КТВ ЛУЧ»
Так, в результате шквалистого ветра в 3-м микрорайоне Юго-Западного района упал рекламный щит. По …
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1 июня 2017, 10:25
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Тигр растерзал сотрудницу зоопарка в Великобритании
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30 мая 2017, 11:25
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В Самаре по «Амбару» бегала обезьяна, есть фото и видео
Вчера, 25 февраля, вечером в самарском торговом центре «Амбар» произошел большой переполох. Его устроила маленькая обезьянка. Она лихо скакала по железным балкам конструкции крыши магазина над головами изумленных покупателей, пишет портал ProGorodSamara.
«Мы покупали продукты вечером, когда я увидела …
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26 февраля 2017, 06:31
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Сызранский контактный зоопарк хочет купить амурского тигренка
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25 февраля 2017, 01:41
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Сурки Иван и Ева погадают для самарцев
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20 января 2017, 01:08