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На трассе Сызрань-Саратов столкнулись автовоз и фура: погибли оба водителя
Сегодня, 30 июня, на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград произошло крупное ДТП со смертельным исходом. По информации ГИБДД, около села Садовка Воскресенского района столкнулись автовоз и фура. В результате аварии оба водителя скончались на месте, передает портал «Четвертая Власть».
Судя по …
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30 июня 2017, 09:44
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Самарский асфальт снова не выдержал: на парковке ТЦ «Айсберг» провалилась иномарка
Очевидцы сообщили об очередном провале машины в Самаре. Инцидент произошел около торгового центра «Айсберг». По предварительной информации, автомобиль Nissan Murano угодил в яму на парковке. Японский паркетник ушел под асфальт передним левым колесом. Фото с места происшествия появилось в Интернете. …
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29 июня 2017, 01:44
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Марокканский подросток проехал более 200 км под автобусом, чтобы попасть в Испанию
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28 июня 2017, 03:28
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В Самаре падают бетонные столбы: придавило иномарку
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27 июня 2017, 02:38
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В Сызрани водитель «выронил» школьника из салона маршрутки
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27 июня 2017, 06:00
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В Англии показали автобус, работающий на кофе
Английские специалисты создали инновационные двигатели, позволяющие автобусам заправляться переработанным кофе. Особенности этой технологии держатся в секрете, но некоторые подробности все-таки появились в Интернете.
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19 июня 2017, 05:10
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В России появилась операционка на татарском языке
Филиал Иннополиса компания "Открытая мобильная платформа" совместно с Институтом прикладной семиотики разработала первую мобильную операционную систему Sailfish Mobile OS Rus на татарском языке. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на Министерство информатизации и связи Татарстана.
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16 июня 2017, 10:15
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В Самаре пострадал пассажир автобуса, в который влетел мотоциклист
Появились подробности вчерашней аварии на проспекте Масленникова, где столкнулись мотоцикл и пассажирский автобус. По данным полиции, авария произошла в среду, 7 июня, примерно в полдень.
Согласно материалам ГИБДД, 22-летний мотоциклист не справился с управлением и вылетел на встречную …
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8 июня 2017, 01:45
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Под Самарой в ДТП с автобусом ранены 8 человек
В понедельник, 5 июня, в Самарской области произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса. По данным полиции, авария случилась на территории Кинель-Черкасского района. На 98 километре трассы Самара – Бугуруслан столкнулись иномарка Hyundai и автобус «Богдан».
По предварительным данным, ДТП произошло …
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5 июня 2017, 05:06
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Певец Салават из Татарстана спел песню о затопленных улицах Самары
Известный певец из Татарстана Салават Фатхетдинов на своей страничке в Инстаграме опубликовал видеоролик, на котором видна одна из улиц Самары. В результате таяния снега ее затопило так водой, что она напомнила мэтру татарской эстрады море.
«Пусть люди гуляют в …
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26 февраля 2017, 07:02
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Выездную игру БК «Самара» можно будет посмотреть онлайн
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7 февраля 2017, 02:23
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В Татарстане попал в аварию самарский водитель на "Оке", есть фото
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7 января 2017, 04:36
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Продажи LADA Vesta Exclusive стартуют уже в 2016 году
Седан LADA Vesta в комплектации Exclusive, премьера которого состоялась в августе на Московском международном автосалоне, появятся в продаже уже в этом году, пишет auto.tltnews.ru
"Ближе к концу года мы планируем запуск версии Exclusive, в которой будет много новых …
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29 сентября 2016, 10:49
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Самарские телефонные мошенники успешно применили схему «ваш сын попал в ДТП»
Простодушная жертва классической «разводки» отыскалась в Республике Татарстане. Как передает «Татар-информ», 39-летняя жительница Казани 23 сентября пожаловалась в полицию, что ее жестоко обманули. Накануне около 12 часов ночи на ее домашний телефон позвонил неизвестный мужчина и рассказал, что ее …
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25 сентября 2016, 06:38
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Осужденным подросткам Жигулевской колонии не понравился здоровый образ жизни в Удмуртии
Подростки, переведенные в Ижевскую колонию из Жигулевской, поцарапались в знак протеста против новых правил. Как заявил СМИ врио начальника регионального ФСИН Игорь Криницин, протестантам не понравились порядки в удмуртском исправительном учреждении.
"Они более поражены криминальными тенденциями. Была попытка демонстративного …
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31 января 2016, 03:44
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АвтоВАЗ: стоимость Lada Vesta может составить от 495 до 600 тысяч рублей
Первым с конвейера ижевского автозавода сегодня, 25 сентября, сошел автомобиль в комплектации «Комфорт». Машина в цвете «Плутон» (темно-серый) оснащена 106-сильным двигателем «Лада» объемом 1,6 литра и механической коробкой передач Renault.
Цены и комплектации новинки объявят позже. Президент автогиганта Бу …
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25 сентября 2015, 04:14