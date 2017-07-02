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Бункер S

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Материалы по теме:

На трассе Сызрань-Саратов столкнулись автовоз и фура: погибли оба водителя

На трассе Сызрань-Саратов столкнулись автовоз и фура: погибли оба водителя

Сегодня, 30 июня, на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград произошло крупное ДТП со смертельным исходом. По информации ГИБДД, около села Садовка Воскресенского района столкнулись автовоз и фура. В результате аварии оба водителя скончались на месте, передает портал «Четвертая Власть».
 
Судя по 
30 июня 2017, 09:44
Самарский асфальт снова не выдержал: на парковке ТЦ «Айсберг» провалилась иномарка

Самарский асфальт снова не выдержал: на парковке ТЦ «Айсберг» провалилась иномарка

Очевидцы сообщили об очередном провале машины в Самаре. Инцидент произошел около торгового центра «Айсберг». По предварительной информации, автомобиль Nissan Murano угодил в яму на парковке. Японский паркетник ушел под асфальт передним левым колесом. Фото с места происшествия появилось в Интернете. 
29 июня 2017, 01:44
Марокканский подросток проехал более 200 км под автобусом, чтобы попасть в Испанию

Марокканский подросток проехал более 200 км под автобусом, чтобы попасть в Испанию

Подросток из марокканского города Тетуан смог пробраться в Европу под днищем автобуса, ехавшего из Танжера в Севилью. Транспортное средство было в пути более четырех часов, преодолев 230 км, включая паромную переправу через Гибралтарский пролив.
Юный марокканец на протяжении всего путешествия 

28 июня 2017, 03:28
В Самаре падают бетонные столбы: придавило иномарку

В Самаре падают бетонные столбы: придавило иномарку

Во вторник, 27 июня, в Куйбышевском районе Самары упали два фонарных столба, сообщили очевидцы. В результате движение транспорта оказалось заблокировано в обоих направлениях. Образовалась пробка.

По сообщению полиции, ДТП было зарегистрировано в 13:30. По уточненным данным, столбы упали не 
27 июня 2017, 02:38
В Сызрани водитель «выронил» школьника из салона маршрутки

В Сызрани водитель «выронил» школьника из салона маршрутки

В понедельник, 26 июня, в Сызрани в результате ДТП с участием общественного транспорта пострадал подросток. 13-летний мальчик выпал из салона маршрутки Citroen. Инцидент произошел в 14 часов.

По версии полицейских, водитель не убедился в безопасности маневра и начал движение. 
27 июня 2017, 06:00
В Англии показали автобус, работающий на кофе

В Англии показали автобус, работающий на кофе

Английские специалисты создали инновационные двигатели, позволяющие автобусам заправляться переработанным кофе. Особенности этой технологии держатся в секрете, но некоторые подробности все-таки появились в Интернете.
Необычное топливо получают из кофейного жмыха, обработанного гексаном. Вещества вступают в реакцию, и в результате выпаривается масло 

19 июня 2017, 05:10
В России появилась операционка на татарском языке

В России появилась операционка на татарском языке

Филиал Иннополиса компания "Открытая мобильная платформа" совместно с Институтом прикладной семиотики разработала первую мобильную операционную систему Sailfish Mobile OS Rus на татарском языке. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на Министерство информатизации и связи Татарстана.
По словам специалистов, новинка 

16 июня 2017, 10:15
В Самаре пострадал пассажир автобуса, в который влетел мотоциклист

В Самаре пострадал пассажир автобуса, в который влетел мотоциклист

Появились подробности вчерашней аварии на проспекте Масленникова, где столкнулись мотоцикл и пассажирский автобус. По данным полиции, авария произошла в среду, 7 июня, примерно в полдень.

Согласно материалам ГИБДД, 22-летний мотоциклист не справился с управлением и вылетел на встречную 
8 июня 2017, 01:45
Под Самарой в ДТП с автобусом ранены 8 человек

Под Самарой в ДТП с автобусом ранены 8 человек

В понедельник, 5 июня, в Самарской области произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса. По данным полиции, авария случилась на территории Кинель-Черкасского района. На 98 километре трассы Самара – Бугуруслан столкнулись иномарка Hyundai и автобус «Богдан». 

По предварительным данным, ДТП произошло 

5 июня 2017, 05:06
Певец Салават из Татарстана спел песню о затопленных улицах Самары

Певец Салават из Татарстана спел песню о затопленных улицах Самары

Известный певец из Татарстана Салават Фатхетдинов на своей страничке в Инстаграме опубликовал видеоролик, на котором видна одна из улиц Самары. В результате таяния снега ее затопило так водой, что она напомнила мэтру татарской эстрады море.
 
«Пусть люди гуляют в 
26 февраля 2017, 07:02
Выездную игру БК «Самара» можно будет посмотреть онлайн

Выездную игру БК «Самара» можно будет посмотреть онлайн

В среду, 8 февраля, игроки БК «Самара» проведут свой второй в нынешнем сезоне матч в городе Ижевске. Самарцам предстоит сыграть с местной командой «Купол-Родники». Предыдущий матч с ней в рамках 1/8 Кубка России «Самара» выиграла со счетом 77:72. Сейчас «Купол-Родники» 

7 февраля 2017, 02:23
В Татарстане попал в аварию самарский водитель на

В Татарстане попал в аварию самарский водитель на "Оке", есть фото

В Буинском районе водитель из Самары съехал в кювет, сообщает ГУ МЧС по Республике Татарстан.

Сообщение об аварии на 134-м километре автотрассы Казань – Ульяновск поступило вчера, 6 января, на единый номер вызова экстренных служб около 12 часов дня. 
7 января 2017, 04:36
Продажи LADA Vesta Exclusive стартуют уже в 2016 году

Продажи LADA Vesta Exclusive стартуют уже в 2016 году

Седан LADA Vesta в комплектации Exclusive, премьера которого состоялась в августе на Московском международном автосалоне, появятся в продаже уже в этом году, пишет auto.tltnews.ru

"Ближе к концу года мы планируем запуск версии Exclusive, в которой будет много новых 
29 сентября 2016, 10:49
Самарские телефонные мошенники успешно применили схему «ваш сын попал в ДТП»

Самарские телефонные мошенники успешно применили схему «ваш сын попал в ДТП»

Простодушная жертва классической «разводки» отыскалась в Республике Татарстане. Как передает «Татар-информ», 39-летняя жительница Казани 23 сентября пожаловалась в полицию, что ее жестоко обманули. Накануне около 12 часов ночи на ее домашний телефон позвонил неизвестный мужчина и рассказал, что ее 
25 сентября 2016, 06:38
Осужденным подросткам Жигулевской колонии не понравился здоровый образ жизни в Удмуртии

Осужденным подросткам Жигулевской колонии не понравился здоровый образ жизни в Удмуртии

Подростки, переведенные в Ижевскую колонию из Жигулевской, поцарапались в знак протеста против новых правил. Как заявил СМИ врио начальника регионального ФСИН Игорь Криницин, протестантам не понравились порядки в удмуртском исправительном учреждении.

"Они более поражены криминальными тенденциями. Была попытка демонстративного 
31 января 2016, 03:44
АвтоВАЗ: стоимость Lada Vesta может составить от 495 до 600 тысяч рублей

АвтоВАЗ: стоимость Lada Vesta может составить от 495 до 600 тысяч рублей

Первым с конвейера ижевского автозавода сегодня, 25 сентября, сошел автомобиль в комплектации «Комфорт». Машина в цвете «Плутон» (темно-серый) оснащена 106-сильным двигателем «Лада» объемом 1,6 литра и механической коробкой передач Renault.

Цены и комплектации новинки объявят позже. Президент автогиганта Бу 
25 сентября 2015, 04:14
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