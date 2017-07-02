Певец Салават из Татарстана спел песню о затопленных улицах Самары на своей страничке в Инстаграме опубликовал видеоролик, на котором видна одна из улиц Самары. В результате таяния снега ее затопило так водой, что она напомнила мэтру татарской эстрады море.



«Пусть люди гуляют в … Известный певец из Татарстана Салават Фатхетдиновопубликовал видеоролик, на котором видна одна из улиц Самары. В результате таяния снега ее затопило так водой, что она напомнила мэтру татарской эстрады море.«Пусть люди гуляют в