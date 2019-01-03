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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре на «зебре» сбили женщину и двух девочек на Каховской

В Самаре на «зебре» сбили женщину и двух девочек на Каховской

Полицейские выясняют подробности ДТП на улице Каховской в областном центре. Авария произошла в 14:40 в четверг, 3 января. 58-летний водитель ехал на автомобиле «Лада Ларгус» по улице Каховской в направлении Победы. По предварительным данным регионального ГУ МВД, по пути водитель 
3 января 2019, 08:56
Хоккеисты ЦСК ВВС проводят тренировку на площади Куйбышева

Хоккеисты ЦСК ВВС проводят тренировку на площади Куйбышева

В субботу, 29 декабря, на площади Куйбышева стартовала открытая тренировка команды мастеров профессионального хоккейного клуба ЦСК ВВС. В ней участвуют хоккеисты основного и молодежного состава. Напомним, что на площади работают два обновленных катка — один для массового катания, а второй 
29 декабря 2018, 05:24
В ДТП около аэропорта Курумоч пострадали четыре человека

В ДТП около аэропорта Курумоч пострадали четыре человека

В пятницу, 28 декабря, произошла крупная дорожная авария на трассе в Самарской области. Столкновение случилось на 6 километре дороги «Волжсий - Береза». По данным облМВД, 65-летний водитель «Лада Гранта» ехал в снегопад со стороны трассы М-5 «Урал» в сторону поселка 
29 декабря 2018, 04:21
В Самарской области жители завалили снегом двери районной администрации

В Самарской области жители завалили снегом двери районной администрации

Жители поселка Новосемейкино из Красноярского района области смогли необычно намекнуть местным властям на некачественную уборку улиц в зимний сезон. Они собрали не вывезенный вовремя снег и засыпали им вход в здание районной администрации. Горка получилась приличная - почти в рост 
29 декабря 2018, 03:46
В самарском селе тушат пожар на площади 400 кв. метров

В самарском селе тушат пожар на площади 400 кв. метров

В среду, 26 декабря, произошел пожар в административно-бытовом здании в селе Ровно-Владимировка в Волжском районе области. Сигнал о возгорании поступил в 8:51, известно, что пламя распространилось на площади 400 квадратных метров. По информации регионального ГУ МЧС, здание тушат 58 человек, 
26 декабря 2018, 11:40
В МЧС рассказали, с какими рисками могут столкнуться самарцы в праздники

В МЧС рассказали, с какими рисками могут столкнуться самарцы в праздники

В новогодние праздники традиционно увеличивается количество несчастных случаев. Страховые компании отмечают рост выплат в среднем в полтора раза. Об основных рисках грядущих выходных в этот вторник говорили представители регионального МЧС. 
 
Покупать петарды и фейерверки можно только в специализированных магазинах, где есть 
26 декабря 2018, 11:02
Вспыхнули домашние вещи: на пожаре в Самаре погибла женщина

Вспыхнули домашние вещи: на пожаре в Самаре погибла женщина

Накануне вечером, 23 декабря, в Самаре произошел пожар. Сигнал о возгорании поступил дежурному в 21:58. На место событий - к девятиэтажному дому № 385 а по проспекту Кирова выехали 38 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали 7 единиц техники. Пламя распространилось 
24 декабря 2018, 05:00
Взлетел на воздух: в Жигулевске взорвался газовый баллон в гаражах

Взлетел на воздух: в Жигулевске взорвался газовый баллон в гаражах

В воскресенье, 23 декабря, случилось ЧП с газовым баллоном в Жигулевске. В 16:35 оперативной дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях сообщили о хлопке газового баллона в проезде Отважный. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, «произошел хлопок газового баллона с 
24 декабря 2018, 08:07
Никто не забыт: В Сызрани на месте гибели пожарных открыли стелу памяти

Никто не забыт: В Сызрани на месте гибели пожарных открыли стелу памяти

Сегодня, 22 декабря, в Сызрани прошли памятные мероприятия в честь трагически погибших пожарных Михаила Луценко и Сергея Вотрина.
 
В город прибыл первый замначальника регионального ГУ МЧС Алексей Аникин.
 
Сначала на фасаде Сызранского политехнического колледжа на Карла Маркса открыли 
22 декабря 2018, 03:22
В Самаре тушили кафе в ТЦ «Айсберг»

В Самаре тушили кафе в ТЦ «Айсберг»

В пятницу, 21 декабря, произошел пожар в кафе, расположенном в торговом центре «Айсберг» на улице Дачной. Пожарная сигнализация сработала там около трех часов дня. В заведении находились 23 человека. Все сотрудники и посетители точки общепита смогли самостоятельно выйти из здания. 
21 декабря 2018, 05:46
Добавил соль в масло: в доме по проспекту Металлургов выбило стекла после хлопка

Добавил соль в масло: в доме по проспекту Металлургов выбило стекла после хлопка

В пятницу, 7 декабря, представители экстренных служб выехали на проспект Металлургов в Самаре. В 10:05 поступил сигнал о ЧП в девятиэтажном доме. По предварительным данным, во время приготовления пищи в помещении на втором этаже здания произошел хлопок, ударом были выбиты 
7 декабря 2018, 12:09
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