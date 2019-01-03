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В Самаре на «зебре» сбили женщину и двух девочек на Каховской
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3 января 2019, 08:56
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Хоккеисты ЦСК ВВС проводят тренировку на площади Куйбышева
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29 декабря 2018, 05:24
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В ДТП около аэропорта Курумоч пострадали четыре человека
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29 декабря 2018, 04:21
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В Самарской области жители завалили снегом двери районной администрации
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29 декабря 2018, 03:46
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В самарском селе тушат пожар на площади 400 кв. метров
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26 декабря 2018, 11:40
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В МЧС рассказали, с какими рисками могут столкнуться самарцы в праздники
В новогодние праздники традиционно увеличивается количество несчастных случаев. Страховые компании отмечают рост выплат в среднем в полтора раза. Об основных рисках грядущих выходных в этот вторник говорили представители регионального МЧС.
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26 декабря 2018, 11:02
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Вспыхнули домашние вещи: на пожаре в Самаре погибла женщина
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24 декабря 2018, 05:00
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Взлетел на воздух: в Жигулевске взорвался газовый баллон в гаражах
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24 декабря 2018, 08:07
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Никто не забыт: В Сызрани на месте гибели пожарных открыли стелу памяти
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22 декабря 2018, 03:22
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В Самаре тушили кафе в ТЦ «Айсберг»
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21 декабря 2018, 05:46
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Добавил соль в масло: в доме по проспекту Металлургов выбило стекла после хлопка
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7 декабря 2018, 12:09