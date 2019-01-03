В МЧС рассказали, с какими рисками могут столкнуться самарцы в праздники В новогодние праздники традиционно увеличивается количество несчастных случаев. Страховые компании отмечают рост выплат в среднем в полтора раза. Об основных рисках грядущих выходных в этот вторник говорили представители регионального МЧС. … Покупать петарды и фейерверки можно только в специализированных магазинах, где есть