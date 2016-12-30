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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

В Волжском районе производили водку, пить которую опасно для жизни

В Волжском районе производили водку, пить которую опасно для жизни

Полицейские завершили расследование уголовного дела о подпольном алкогольном заводе в Волжском районе. В ангаре в промышленной зоне поселка Стройкерамика располагались три автоматизированные линии по розливу водки и еще одна в процессе сборки. Стоимость каждой - около миллиона долларов.
Цех силовики 

30 декабря 2016, 11:01
В ДТП в Тольятти пострадали две девочки 9 и 12 лет

В ДТП в Тольятти пострадали две девочки 9 и 12 лет

В понедельник, 26 декабря, в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП, в котором пострадали дети. Две девочки 9 и 12 лет находились в автомобиле «Лада Гранта», столкнувшемся с иномаркой Hyundai Verna. Авария случилась в 19: 45 на улице Борковской.

«Верной» управлял 37-летний 

27 декабря 2016, 12:53
GM-AVTOVAZ остановил конвейер для съемок «Манекен Челлендж», есть видео

GM-AVTOVAZ остановил конвейер для съемок «Манекен Челлендж», есть видео

На тольяттинском заводе GM-AVTOVAZ, который занимается выпуском автомобилей Chevrolet Niva, прошли съемки видеоклипа популярного в последнее время флешмоба «Манекен Челлендж». Готовый ролик появился на странице компании на видеохостинге YouTube.

Для создания ролика пришлось останавливать конвейер. В съемках были задействованы 
25 декабря 2016, 03:58
В Тольятти парень сделал девушке брачное предложение, подложив кольцо в пиццу (есть видео)

В Тольятти парень сделал девушке брачное предложение, подложив кольцо в пиццу (есть видео)

Курьёзный случай произошел в Тольятти 15 декабря, видеозапись появилась в соцсетях.
 
«Он попросил одного из пиццамейкеров запечь кольцо в пиццу и, когда девушка обнаружила необычную "начинку", парень пошел в комнату для персонала, где его уже дожидался саксофонист и букет 
24 декабря 2016, 04:25
В Тольяттинской поликлинике девушка устроила драку в очереди и обругала врача матом

В Тольяттинской поликлинике девушка устроила драку в очереди и обругала врача матом

В Тольятти 20-летняя нигде не работающая девушка привлечена к административной ответственности за оскорбление медицинского работника, сообщает областная прокуратура.
 
Как установило надзорное ведомство, 9 сентября этого года молодая особа пыталась попасть на прием к врачу-педиатру Тольяттинской ГП № 4 вне 
22 декабря 2016, 10:06
В Самаре на вокзале женщина продавала опасный для жизни коньяк‍ с этикеткой «Лезгинка»

В Самаре на вокзале женщина продавала опасный для жизни коньяк‍ с этикеткой «Лезгинка»

На железнодорожном вокзале Самары задержана 42-летняя женщина, подозреваемая в продаже опасного для здоровья алкоголя. По данным силовиков, она торговала спиртным на платформе №2. У женщины изъяли бутылку с этикеткой «Коньяк «Лезгинка» объемом пол-литра.

Содержимое бутылки проверили эксперты. Установлено, что алкоголь был 

14 декабря 2016, 10:52
Самара: подростка подозревают в изнасиловании 12-летней девочки

Самара: подростка подозревают в изнасиловании 12-летней девочки

В Самаре 12-летняя девочка стала жертвой изнасилования у себя дома. Преступление было совершено в октябре 2016 года. Уголовное дело возбуждено по двум статьям «Изнасилование» (статья 131 УК РФ) и «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица младше 14 лет» (статья 
8 декабря 2016, 04:20
Россию в ближайшее время ждет серьезный скачок цен на алкоголь и табак

Россию в ближайшее время ждет серьезный скачок цен на алкоголь и табак

Россию в ближайшее время ждет серьезный скачок цен на алкоголь и табак, сравнимый с концом 2014-го года, когда стоимость импортных товаров повысилась на 50 и более процентов. Это последствия изменения размеров акцизных сборов, рассчитанных на 2017 - 2019 годы.
По 

5 декабря 2016, 06:26
Воскресший поляк попросил одеяло у работников морга

Воскресший поляк попросил одеяло у работников морга

Житель польского города Каменна-Гура и не догадывался, что после весело проведенной вечеринки очнется в морге. Отдыхая с друзьями, 25-летний Камиль несколько переборщил со спиртным и потерял сознание, сообщает The Daily Mail.
Товарищи отвезли его в стационар, где врачи констатировали факт 

1 декабря 2016, 04:04
В блогах: что рисуют самарские дети

В блогах: что рисуют самарские дети

Самарский блогер filaretova63 решила выяснить, что нарисовала маленькая девочка.

"Пришла в гости к подруге, сидим, в соседней комнате две девочки - 7 и 8 лет - рисуют. Прибежали нам показывать свои художества. Та, что постарше, нарисовала то ли 
28 ноября 2016, 06:01
В Чапаевске девочка шла на «зелёный» - и её сбил водитель «Шевроле»

В Чапаевске девочка шла на «зелёный» - и её сбил водитель «Шевроле»

В среду, 23 ноября, примерно в 17 часов в Чапаевске водитель «Шевроле» сбил 12-летнюю школьницу. ДТП произошло на перекрестке улиц Ленина и Артиллерийской. Девочка шла на «зелёный» сигнал светофора, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, автомобилем 

24 ноября 2016, 05:14
В Самаре сбивший подростка таксист объяснил, почему он уехал после ДТП

В Самаре сбивший подростка таксист объяснил, почему он уехал после ДТП

Таксист, сбивший на пешеходном переходе в Самаре девятиклассницу, лишен прав на полтора года. Авария произошла вечером в понедельник, 14 ноября, на проспекте Масленникова.

Самарский таксист сбил на пешеходном переходе 15-летнюю девушку, но помощи ей не оказал. Даже не остановился. 
16 ноября 2016, 05:02
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