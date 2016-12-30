В Тольятти парень сделал девушке брачное предложение, подложив кольцо в пиццу (есть видео) Курьёзный случай произошел в Тольятти 15 декабря, видеозапись появилась в соцсетях.



«Он попросил одного из пиццамейкеров запечь кольцо в пиццу и, когда девушка обнаружила необычную "начинку", парень пошел в комнату для персонала, где его уже дожидался саксофонист и букет …