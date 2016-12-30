В четверг, 29 декабря, в одну из тольяттинских больниц доставили ребенка, отравившегося спиртным. Инцидент произошел в одном из городских соцучреждений. По предварительным данным, 11-летняя девочка пила суррогатный алкоголь, передает портал «Волга-Ньюс».
К несовершеннолетней вызвали скорую помощь. Медики промыли девочке желудок и увезли в больницу.
http://volga.news/article/428826.html
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В Волжском районе производили водку, пить которую опасно для жизни
Полицейские завершили расследование уголовного дела о подпольном алкогольном заводе в Волжском районе. В ангаре в промышленной зоне поселка Стройкерамика располагались три автоматизированные линии по розливу водки и еще одна в процессе сборки. Стоимость каждой - около миллиона долларов.
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30 декабря 2016, 11:01
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В ДТП в Тольятти пострадали две девочки 9 и 12 лет
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GM-AVTOVAZ остановил конвейер для съемок «Манекен Челлендж», есть видео
На тольяттинском заводе GM-AVTOVAZ, который занимается выпуском автомобилей Chevrolet Niva, прошли съемки видеоклипа популярного в последнее время флешмоба «Манекен Челлендж». Готовый ролик появился на странице компании на видеохостинге YouTube.
Для создания ролика пришлось останавливать конвейер. В съемках были задействованы …
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Содержимое бутылки проверили эксперты. Установлено, что алкоголь был …
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14 декабря 2016, 10:52
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В блогах: что рисуют самарские дети
Самарский блогер filaretova63 решила выяснить, что нарисовала маленькая девочка.
"Пришла в гости к подруге, сидим, в соседней комнате две девочки - 7 и 8 лет - рисуют. Прибежали нам показывать свои художества. Та, что постарше, нарисовала то ли …
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28 ноября 2016, 06:01
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