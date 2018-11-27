7
21
40
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20.11.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.11.2018 
Все видео

Материалы по теме:

В блогах: форвард

В блогах: форвард "КС" стал голосом "Яндекс.Навигатора"

Паблик самарских "Крыльев Советов" в соцети "ВКонтакте" сообщает, что нападающий клуба Сергей Корниленко стал голосом "Яндекс.Навигатора". Белорусский форвард теперь новый диктор одного из самых популярных приложений. Футболист записал более 120 фраз, с помощью которых приложение ведет водителя по маршруту. 
27 ноября 2018, 07:02
В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен

В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен

Самарец Сидор Молотов пишет, что, похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен. "Дмитрий Азаров рекомендовал и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе. Вакансия образовалась еще в конце октября, когда по собственному желанию пост главы Жигулевска покинул 
27 ноября 2018, 06:53
В Новокуйбышевске пассажир «заплатил» таксисту 20 ударами кирпичом

В Новокуйбышевске пассажир «заплатил» таксисту 20 ударами кирпичом

В дежурную часть Новокуйбышевска обратились медики. Они рассказали, что в больницу поступила 45-летняя женщина — жительница Самары с ранами на голове и сотрясением мозга. Пострадавшая смогла вызвать «скорую» самостоятельно.

Полицейские навестили пациентку в больнице. Женщина-водитель такси рассказала, что молодой 
27 ноября 2018, 05:13
Самарца отправили под арест на 10 суток из-за долга перед сыном

Самарца отправили под арест на 10 суток из-за долга перед сыном

Житель Самарской области отправится за решетку на десять суток из-за долга перед собственным ребенком. Мужчина не поддерживал своего сына финансово, и в итоге задолжал 150 тысяч рублей. Судебные приставы Хворостянского района завели в отношении алиментщика исполнительное производство. Мужчину привлекли к 
27 ноября 2018, 04:50
Главой Жигулевска может стать и.о. руководителя администрации губернатора

Главой Жигулевска может стать и.о. руководителя администрации губернатора

Глава Самарской области Дмитрий Азаров предложил и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе на замещение должности главы Жигулевска. Такое решение было принято по итогам их рабочей встречи. Напомним, что кресло стало вакантным после отставки Владимира Классена, 
27 ноября 2018, 04:27
Стало известно, когда в Самарской области стартует прием первоклашек

Стало известно, когда в Самарской области стартует прием первоклашек

Прием будущих первоклассников в школы региона начнется в декабре. Заявления от родителей будут принимать с18 декабря, но только в 17 самарских лицеях, гимназиях и специализированных школах. В остальных школах  губернской столицы набор детей, которые впервые сядут за парты с 1 
27 ноября 2018, 02:49
Двое в больнице: под Тольятти автоледи скатилась в кювет и протаранила дерево

Двое в больнице: под Тольятти автоледи скатилась в кювет и протаранила дерево

В понедельник, 26 ноября, в Ставропольском районе в ДТП пострадали два человека. В 16:20 52-летняя женщина ехала на автомобиле «Лада Калина» по трассе «Тольятти - Узюково - Димитровград» в направлении Автограда. На 12 километре дороги автоледи нарушила правила расположения машины 
27 ноября 2018, 01:29
В Самаре кроссовер Audi сбил насмерть 78-летнего пешехода

В Самаре кроссовер Audi сбил насмерть 78-летнего пешехода

В понедельник, 26 ноября, в 17:30 в областной столице случилась смертельная дорожная авария. ДТП зафиксировали на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Авроры. По предварительным данным полицейских, 37-летний мужчина ехал за рулем Audi Q5 и сбил пешехода, который переходил проезжую часть в 
26 ноября 2018, 08:45
В Самарской области водителя, который сбил насмерть пенсионерку, вычислили по фаре

В Самарской области водителя, который сбил насмерть пенсионерку, вычислили по фаре

В селе Старопохвистнево в Самарской области произошла дорожная авария. В ДТП погибла 78-летняя женщина, а автомобилист, сбивший пенсионерку, скрылся с места происшествия. Когда правоохранители осмотрели место аварии, то изъяли осколки от разбитой фары и декоративную накладку на фару, похожую на 
26 ноября 2018, 10:54
«Нет на них управы!» От Самарской филармонии продолжают эвакуировать автомобили

«Нет на них управы!» От Самарской филармонии продолжают эвакуировать автомобили

Как уже сообщала ТЕРРА, полмесяца назад в Самаре разгорелся резонансный скандал из-за парковки у филармонии. Горожан после концерта Сергея Войтенко ждал неприятный сюрприз. Их личные автомобили были эвакуированы на основании того, что парковка на прилегающих улицах организована по четным и 
25 ноября 2018, 04:04
В самарских школах прошли уроки безопасности

В самарских школах прошли уроки безопасности

По статистике, каждый год в России от поражения током гибнет до 30 000 человек. В подавляющем большинстве случаев эти смерти вызваны нарушением техники безопасности и пренебрежением к элементарной осторожности. Чтобы это предотвратить, нефтяники 63-го региона начали просветительскую работу в школах 
23 ноября 2018, 11:54
В Самарской области обещают ликвидировать очередь в детсады к 2022 году

В Самарской области обещают ликвидировать очередь в детсады к 2022 году

Планируется, что очередь в детские сады в Самарской области, в том числе и в ясельные группы для малышей до трех лет, будет ликвидирована к 2022 году. Об этом сообщил департамент информационной политики администрации губернатора СО. В следующем году в регионе 
23 ноября 2018, 01:31
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх