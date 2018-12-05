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«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

В Чапаевске грузовая «ГАЗель» сбила женщину, когда двигалась задним ходом

В Чапаевске грузовая «ГАЗель» сбила женщину, когда двигалась задним ходом

В Чапаевске под колесами «ГАЗели» оказалась женщина-пешеход. Во вторник, 4 декабря, 38-летний водитель ехал на ГАЗ-27660 по улице Советской. Когда он приблизился к дому №103, то остановился. Включив заднюю передачу, мужчина начал движение назад в сторону улицы Московской. При движении 
5 декабря 2018, 02:25
Сровняли с землей: в Самаре снесли незаконный гараж на Подшипниковой

Сровняли с землей: в Самаре снесли незаконный гараж на Подшипниковой

В областной столице демонтировали незаконный гараж, который располагался на улице Подшипниковой. По информации регионального УФССП, местная жительница самовольно заняла не принадлежавший ей земельный участок. По решению суда в течение пяти дней должна была освободить территорию от постройки. Но она не 
5 декабря 2018, 02:09
Самарские «Крылья Советов» получат 82 тысячи долларов от FIFA

Самарские «Крылья Советов» получат 82 тысячи долларов от FIFA

Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала официальный циркуляр о выплатах российским и зарубежным клубам по итогам ЧМ-2018. В списке всего 416 команд, между ними распределят 209 миллионов долларов в качестве программы клубных пособий.

- Ответственность ФИФА заключается в перераспределении доходов 
5 декабря 2018, 01:37
Получила травмы головы: в Самаре водитель Volkswagen сбил пешехода на «зебре»

Получила травмы головы: в Самаре водитель Volkswagen сбил пешехода на «зебре»

Во вторник, 4 декабря, произошла дорожная авария в Кировском районе Самары. 35-летний водитель ехал на иномарке Volkswagen Touareg по улице Ташкентской со стороны Московского шоссе в направлении улицы Стара-Загора. При повороте налево на Стара-Загору мужчина сбил пешехода, который пересекал проезжую 
5 декабря 2018, 12:53
Описали и арестовали: самарчанка едва не лишилась иномарки из-за неоплаченных налогов

Описали и арестовали: самарчанка едва не лишилась иномарки из-за неоплаченных налогов

Жительница Самарской области задолжала налоговой службе 104 тысячи рублей. В отделе приставов-исполнителей Красноармейского района в отношении нее завели исполнительное производство. Вскоре приставы выяснили, что у женщины есть иномарка Chevrolet.

Автомобиль был арестован, изъят и передан на ответственное хранение налоговой 
5 декабря 2018, 12:15
В Самаре на ходу загорелась иномарка: водитель чудом успел выпрыгнуть

В Самаре на ходу загорелась иномарка: водитель чудом успел выпрыгнуть

Сегодня, 1 декабря, рано утром в Самаре на перекрёстке улиц Димитрова и Молодёжной загорелся автомобиль, передает 63 со ссылкой на очевидцев происшествия.

«Выглянули из окна, а там такое! Пламя охватило машину буквально за несколько секунд. Дым поднимался огромным 
1 декабря 2018, 02:38
В Самаре более 80 пожарных тушили пламя в двухэтажке на Трехгорной

В Самаре более 80 пожарных тушили пламя в двухэтажке на Трехгорной

В четверг вечером, 29 ноября, произошел пожар в Железнодорожном районе Самары. Сигнал о ЧП поступил в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 20:21. На улице Трехгорной загорелся двухэтажный блочный частный нежилой дом, и пламя повредило одну комнату 
30 ноября 2018, 09:52
В Сызрани сгорел частный дом: обрушилась часть пристроя

В Сызрани сгорел частный дом: обрушилась часть пристроя

В четверг рано утром, 29 ноября, в Сызрани загорелся частный дом. Сообщение о пожаре на пересечении улиц Урицкого и Кооперативной поступило дежурному в 7:40. На место событий выехали пять специальных автомобилей и 22 пожарных. Они начали тушение здания, но во 
29 ноября 2018, 09:37
В Самаре 33 человека тушили пожар в отселенном доме на Рижской

В Самаре 33 человека тушили пожар в отселенном доме на Рижской

В ночь на среду, 28 ноября, произошел крупный пожар в областной столице. В 2:02 в Центр управления в кризисных ситуациях поступил сигнал о возгорании на улице Рижской в Куйбышевском районе. По данным регионального ГУ МЧС, в отселенном доме на площади 
28 ноября 2018, 10:23
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