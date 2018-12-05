В Самаре на ходу загорелась иномарка: водитель чудом успел выпрыгнуть передает 63 со ссылкой на очевидцев происшествия.



«Выглянули из окна, а там такое! Пламя охватило машину буквально за несколько секунд. Дым поднимался огромным … Сегодня, 1 декабря, рано утром в Самаре на перекрёстке улиц Димитрова и Молодёжной загорелся автомобиль,на очевидцев происшествия.«Выглянули из окна, а там такое! Пламя охватило машину буквально за несколько секунд. Дым поднимался огромным