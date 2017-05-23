«Умоляю Вас!!! Не проходите мимо, а прочитайте текст, - обращается к подписчикам пользователь ВК Анастасия Н, указывающая на своей странице, что проживает в Тольятти и якобы работает в местном Территориальном отделе Управления одного из надзорных ведомств по Самарской области. – …