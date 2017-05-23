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Бункер S

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Материалы по теме:

ДТП на Московском шоссе парализовало половину города

ДТП на Московском шоссе парализовало половину города

Сегодня утром на Московском шоссе возле СНИУ им. Королева случилось дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись трамвай и легковушка.
Все произошло в утренний час пик, поэтому из-за аварии сразу возникла огромная пробка в сторону Центрального автовокзала. По словам очевидцев, из-за ДТП были перекрыты 

23 мая 2017, 11:01
В Самаре Lada XRay провалилась под асфальт

В Самаре Lada XRay провалилась под асфальт

Это дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром. На Зубчаниновском шоссе машина провалилась под асфальт.
Информацию об инциденте распространили региональные агентства со ссылкой на очевидцев произошедшего. Как сообщается, авария произошла поблизости от школы №86. Lada XRay была припаркована вдоль дороги. Передняя часть 

22 мая 2017, 03:31
Во Владивостоке грузовик протаранил 19 машин

Во Владивостоке грузовик протаранил 19 машин

Полиция Владивостока начала проверку обстоятельств массового дорожно-транспортного происшествия на улице Алеутской. У большегруза отказали тормоза, и он смял 19 машин.
Пятитонное транспортное средство Nissan Diesel отправлялось от железнодорожного вокзала и перед светофором не смогло затормозить.
Водители машин на перекрестке не 

22 мая 2017, 02:25
Дорогой подарок: К юбилею АвтоВАЗа в Тольятти построят выставочный зал за 356 миллионов рублей

Дорогой подарок: К юбилею АвтоВАЗа в Тольятти построят выставочный зал за 356 миллионов рублей

Мэрия Тольятти объявила конкурс по определению подрядчика для строительства выставочного зала в честь 50-летия АвтоВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля. Цена контракта - 356 млн рублей. Средства поступят из городского и областного бюджетов. Согласно техзаданию, исполнителю предстоит возвести зал, игровые площадки 

22 мая 2017, 12:45
На трассе в Красном Яру после ДТП с иномаркой сгорела «ГАЗель»

На трассе в Красном Яру после ДТП с иномаркой сгорела «ГАЗель»

24-летний водитель стал осуществлять разворот с обочины и не пропустил Renault Sandero. В результате столкновения его автомобиль вылетел в кювет и загорелся.
22 мая 2017, 11:30
На М-5 в Самарской области фура врезалась в мост

На М-5 в Самарской области фура врезалась в мост

В ночь на понедельник на трассе М-5 в Тольятти случилось дорожно-транспортное происшествие. Большегруз врезался в мост.
Как рассуждают в Сети свидетели аварии, водитель, возможно, уснул за рулем, и в результате произошло столкновение. Удар пришелся на середину кабины. Сведений о пострадавших 

22 мая 2017, 10:01
Чиновница из Тольятти ищет плетку, наручники и маску

Чиновница из Тольятти ищет плетку, наручники и маску

«Умоляю Вас!!! Не проходите мимо, а прочитайте текст, - обращается к подписчикам пользователь ВК Анастасия Н, указывающая на своей странице, что проживает в Тольятти и якобы работает в местном Территориальном отделе Управления одного из надзорных ведомств по Самарской области.  – 
22 мая 2017, 07:03
В Тольятти 5-летний мальчик выпал с 8-го этажа и выжил!

В Тольятти 5-летний мальчик выпал с 8-го этажа и выжил!

В Тольятти сотрудники полиции выяснили обстоятельства падения 5-летнего мальчика из окна.
 
Ребенок выпал вечером 17 мая с 8 этажа. Скорую помощь вызвали соседи. С тяжелыми травмами малыш был доставлен в больницу. По свидетельству врачей, его жизни сейчас ничего не 

19 мая 2017, 07:25
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