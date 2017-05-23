Полиция Автограда устанавливает детали дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал подросток.
По сведениям Госавтоинспекции, 47-летний водитель автомобиля Renault Logan (стаж – 28 лет) двигался по жилой зоне со стороны улицы Автостроителей в направлении Ворошилова. Он допустил наезд на школьницу 2002 года рождения, переходившую дорогу. Пострадавшую привезли в больницу, а после оказания первой помощи медики назначили ей амбулаторное лечение.
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