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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Самарец выиграл загородный дом в лотерею

Самарец выиграл загородный дом в лотерею

Удачным стал новогодний тираж одной из лотерей для жителя Самарской области. Он стал одним из счастливчиков, которые выиграли загородные дома.

Как пишет tltgorod, коттеджи на Новый год в качестве подарка также получили 43 любителя азартных игр из Оренбургской, 
2 января 2017, 05:50
В Тольятти 11-летняя девочка отравилась суррогатами алкоголя

В Тольятти 11-летняя девочка отравилась суррогатами алкоголя

В четверг, 29 декабря, в одну из тольяттинских больниц доставили ребенка, отравившегося спиртным. Инцидент произошел в одном из городских соцучреждений. По предварительным данным, 11-летняя девочка пила суррогатный алкоголь, передает портал «Волга-Ньюс».
К несовершеннолетней вызвали скорую помощь. Медики промыли девочке желудок 

30 декабря 2016, 11:44
В ДТП в Тольятти пострадали две девочки 9 и 12 лет

В ДТП в Тольятти пострадали две девочки 9 и 12 лет

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«Верной» управлял 37-летний 

27 декабря 2016, 12:53
GM-AVTOVAZ остановил конвейер для съемок «Манекен Челлендж», есть видео

GM-AVTOVAZ остановил конвейер для съемок «Манекен Челлендж», есть видео

На тольяттинском заводе GM-AVTOVAZ, который занимается выпуском автомобилей Chevrolet Niva, прошли съемки видеоклипа популярного в последнее время флешмоба «Манекен Челлендж». Готовый ролик появился на странице компании на видеохостинге YouTube.

Для создания ролика пришлось останавливать конвейер. В съемках были задействованы 
25 декабря 2016, 03:58
В Самаре парень умер от ножевого ранения, а его брат выпал с 9-го этажа

В Самаре парень умер от ножевого ранения, а его брат выпал с 9-го этажа

Кровавая драма случилась в Самаре в одном из домов на проспекте Кирова. Врачам позвонил 32-летний мужчина и сообщил, что его 26-летний родственник получил ножевые ранения. Медики прибыли на место оперативно, однако им оставалось лишь констатировать смерть молодого человека.
Тем временем, 

19 декабря 2016, 04:09
В Сызрани «Киа» протаранила «скорую», которая везла тяжелобольную пациентку (есть видео)

В Сызрани «Киа» протаранила «скорую», которая везла тяжелобольную пациентку (есть видео)

Вчера, 9 декабря в Сызрани случилась авария. Как пишет «Маленькая Сызрань», на перекрестке улиц Урицкого и Фрунзе «Киа Рио» протаранила машину «скорой помощи», которая везла женщину в кардиологию городской больницы.
 
Как видно из записи видеорегистратора, «скорая» с проблесковыми маячками 
10 декабря 2016, 04:32
С начала года в Самарской области

С начала года в Самарской области "неотложка" выезжала на вызовы пациентов более 430 тысяч раз

В поликлинике №14 в среднем каждый день доктора "неотложки"  выезжают по 20-ти адресам. Рабочий день - с 8 утра до восьми вечера. Посменно работают три бригады - 1 врач и 7 фельдшеров. В отличие от "скорой" они помогают при обострении 

7 декабря 2016, 07:05
В Сызрани «скорая» врезалась в ограждение, есть фото

В Сызрани «скорая» врезалась в ограждение, есть фото

Сегодня, 27 ноября, около 10 утра в Сызрани на пересечении улиц Интернациональной и Чапаева не вписалась в поворот и врезалась придорожное ограждение карета «скорой помощи». Как передает портал «Маленькая Сызрань», машина ехала с вызова без больного. По предварительной версии, водитель 
27 ноября 2016, 03:58
В Самаре назначили нового директора скорой помощи

В Самаре назначили нового директора скорой помощи

«Самарская станция скорой помощи», которая более 2 месяцев оставалась без директора, обрела нового руководителя. На эту должность назначен главный консультант областного Минздрава и бывший военный Вячеслав Малахов. В течение 26 лет он проходил службу в Вооруженных силах Российской Федерации, возглавлял 

17 ноября 2016, 04:20
В Жигулевске ревнивец ударил любовницу ножом в живот

В Жигулевске ревнивец ударил любовницу ножом в живот

Преступление произошло в одном из дачных домиков по улице Центральной на территории садово-некоммерческого товарищества "Ремонтник". В отделение МВД поступило сообщение из больницы о госпитализации с ножевым ранением живота 53-летней местной жительницы.

Как установили сотрудники полиции, в совершении преступления подозревается ранее судимый 

3 сентября 2016, 05:59
Беременная жительница Нефтегорска воткнула нож в живот своему мужу

Беременная жительница Нефтегорска воткнула нож в живот своему мужу

В Нефтегорске расследуют уголовное дело о кровавой семейной потасовке. Беременная жена воткнула нож в живот своего мужа.

Потерпевший – 33-летний мужчина. Его госпитализировали. Инцидент произошел в доме на улице Молодежной. Полицейские нашли там пять ножей. Один из них особенно привлек внимание 

23 августа 2016, 01:43
В Тольятти гость ударил ножом хозяина квартиры после застолья

В Тольятти гость ударил ножом хозяина квартиры после застолья

Тольяттинские полицейские устанавливают обстоятельства инцидента в доме на улице Победы. Мужчина набросился с ножом на хозяина квартиры. 32-летний владелец жилплощади попал в больницу.

Установлено, что инцидент произошел 14 августа. В воскресенье потерпевший пил алкоголь со своим гостем. По данным полицейских, во 

18 августа 2016, 12:45
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