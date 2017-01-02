С начала года в Самарской области "неотложка" выезжала на вызовы пациентов более 430 тысяч раз В поликлинике №14 в среднем каждый день доктора "неотложки" выезжают по 20-ти адресам. Рабочий день - с 8 утра до восьми вечера. Посменно работают три бригады - 1 врач и 7 фельдшеров. В отличие от "скорой" они помогают при обострении …