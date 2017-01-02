Вчера, 1 января, около 11 часов утра около одного из домов по бульвару Гая Автозаводского района потребовалась медицинская помощь 16-летнему подростку, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда. По предварительным данным, мальчик получил ножевое ранение.
При каких обстоятельствах юноша был ранен, сейчас неизвестно. Прибывшие по вызову к пострадавшему врачи "скорой" оказали ему необходимую помощь и увезли его в медучреждение.
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