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Иномарка Mitsubishi сбила 16-летнюю девочку-подростка в Самаре
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29 августа 2018, 03:00
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Рецидивист сорвал золотую цепочку с самарчанки в парке
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29 августа 2018, 12:43
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Двигался задним ходом: в Новокуйбышевске ВАЗ сбил байкера
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28 августа 2018, 04:28
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В Самаре автоледи на джипе сбила двух пешеходов
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28 августа 2018, 01:59
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5-летний мальчик, которого сбили в Самаре, перебегал дорогу
В воскресенье, 26 августа, в 17:50 автомобиль сбил ребенка. 55-летний водитель иномарки «SsangYong» ехал по дворовому проезду со стороны улицы Нагорной в направлении Ставропольской. По пути автомобилист сбил пятилетнего мальчика, которой перебегал проезжую часть дороги. Маленький пешеход получил различные травмы …
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27 августа 2018, 03:31
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В блогах: это Самара, 2018 год, а не гетто в Африке
Жители дома № 19 по улице Товарной в Самаре через "Твиттер" обратились к мэрии города.
«Тут настоящий ад, - негодуют горожане. - Приезжайте и убедитесь сами. Мы задыхаемся от мусора, во дворе разруха. Недостроенное здание прямо напротив нашего …
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22 августа 2018, 10:38
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На трассе в Волжском районе столкнулись 4 машины
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22 августа 2018, 07:48
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Вечерний выпуск программы «Новости Самара»: основные темы
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22 августа 2018, 06:33
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Под Сызранью байкер наехал на загоравшую на берегу женщину и сбежал
Странная авария произошла под Сызранью в поселке Балашейка. Неизвестный мотоциклист примерно в 16:00 28 июля ехал вдоль озера. Внезапно он совершил наезд на загорающую на берегу 35-летнюю женщину и скрылся. Отдыхающую доставили в сызранскую центральную городскую больницу с предварительным диагнозом …
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31 июля 2018, 09:26
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Мотоциклист перевернулся на дороге к Волге в Самарской области
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28 мая 2018, 04:28
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Полнолуние смертельно опасно для мотоциклистов, установили ученые
В полнолуние случается больше смертельных дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, установили исследователи. Свои выводы ученые обнародовали в издании The BMJ.
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12 декабря 2017, 03:03
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Со стриптизом и дискотекой: сызранские байкеры закрывают мотосезон
Сегодня, 16 сентября, сызранские байкеры закрывают мотосезон,. В соцсети "ВК" мотоциклисты приглашали всех желающих присоединиться к мероприятию.
Поддержать сызранских мотолюбителей из клуба «Чорты» приедут коллеги из Ульяновска, Пензы, Тольятти, Жигулёвска и других городов.
Как передает КТВ-Луч, …
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16 сентября 2017, 04:08