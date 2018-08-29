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«Бункер S» Эфир передачи от 28.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 28.08.2018 
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Материалы по теме:

Иномарка Mitsubishi сбила 16-летнюю девочку-подростка в Самаре

Иномарка Mitsubishi сбила 16-летнюю девочку-подростка в Самаре

Во вторник, 28 августа, под колесами машины в Самаре оказалась девушка-пешеход. В 16:55 28-летний водитель ехал на своей иномарке Mitsubishi по Стара-Загоре в направлении улицы Георгия Димитрова. По пути автомобилист сбил 16-летнюю девушку. Она переходила проезжую часть в неположенном месте, 
29 августа 2018, 03:00
Рецидивист сорвал золотую цепочку с самарчанки в парке

Рецидивист сорвал золотую цепочку с самарчанки в парке

В Самаре задержали подозреваемого в уличном грабеже. В отдел полиции обратилась 48-летняя женщина. Она рассказала, что у нее похитили золотую цепочку, причем, случилось это днем на территории парка. К ней подошел мужчина и сорвал украшение с шеи, а затем убежал 
29 августа 2018, 12:43
Двигался задним ходом: в Новокуйбышевске ВАЗ сбил байкера

Двигался задним ходом: в Новокуйбышевске ВАЗ сбил байкера

В Новокуйбышевске в аварии пострадал мотоциклист. В 11:00 в понедельник, 27 августа, 32-летний мужчина ехал на легковушке ВАЗ задним ходом по улице Ульяновской. По пути опытный водитель врезался в мотоцикл Honda. 39-летний байкер получил травмы и был госпитализирован в больницу. 
28 августа 2018, 04:28
В Самаре автоледи на джипе сбила двух пешеходов

В Самаре автоледи на джипе сбила двух пешеходов

В понедельник, 27 августа, в Самаре произошла авария, в которой пострадали два пешехода. В 14:15 45-летняя автоледи ехала на автомобиле JEEP по проспекту Кирова в направлении улицы Стара-Загора. По пути автомобилистка сбила 19-летнюю девушку и 30-летнего мужчину, которые пересекали проспект 
28 августа 2018, 01:59
5-летний мальчик, которого сбили в Самаре, перебегал дорогу

5-летний мальчик, которого сбили в Самаре, перебегал дорогу

В воскресенье, 26 августа, в 17:50 автомобиль сбил ребенка. 55-летний водитель иномарки «SsangYong» ехал по дворовому проезду со стороны улицы Нагорной в направлении Ставропольской. По пути автомобилист сбил пятилетнего мальчика, которой перебегал проезжую часть дороги. Маленький пешеход получил различные травмы 
27 августа 2018, 03:31
В блогах: это Самара, 2018 год, а не гетто в Африке

В блогах: это Самара, 2018 год, а не гетто в Африке

Жители дома № 19 по улице Товарной в Самаре через "Твиттер" обратились к мэрии города.

«Тут настоящий ад, - негодуют горожане. - Приезжайте и убедитесь сами. Мы задыхаемся от мусора, во дворе разруха. Недостроенное здание прямо напротив нашего 
22 августа 2018, 10:38
На трассе в Волжском районе столкнулись 4 машины

На трассе в Волжском районе столкнулись 4 машины

В среду, 22 августа, произошла крупная авария на 15 километре  автодороги Самара - Волгоград в Волжском районе. По предварительной информации, на отрезке автодороги «Самара - Волгоград» в районе Воскресенки столкнулись четыре машины. По словам очевидцев, движение транспорта в обе стороны 
22 августа 2018, 07:48
Вечерний выпуск программы «Новости Самара»: основные темы

Вечерний выпуск программы «Новости Самара»: основные темы

В 18:45 в эфир выйдет очередной выпуск программы «Новости Самара». Обо всем, что произошло за этот день вам расскажет ведущая Евгения Гуляева и наши журналисты. Предлагаем ознакомиться с главными темами выпуска:

И снова санкции. Готова ли к ним российская 
22 августа 2018, 06:33
Под Сызранью байкер наехал на загоравшую на берегу женщину и сбежал

Под Сызранью байкер наехал на загоравшую на берегу женщину и сбежал

Странная авария произошла под Сызранью в поселке Балашейка. Неизвестный мотоциклист примерно в 16:00 28 июля ехал вдоль озера. Внезапно он совершил наезд на загорающую на берегу 35-летнюю женщину и скрылся. Отдыхающую доставили в сызранскую центральную городскую больницу с предварительным диагнозом 
31 июля 2018, 09:26
Мотоциклист перевернулся на дороге к Волге в Самарской области

Мотоциклист перевернулся на дороге к Волге в Самарской области

В Самарской области произошло ДТП с участием мотоцикла. В Сызрани 32-летний мужчина на мотоцикле Lifan перевернулся на дороге к Волге. Авария случилась в воскресенье, 27 мая, в 13 часов. По данному факту проводится проверка. В пресс-службе областного главка полиции предоставили 
28 мая 2018, 04:28
Полнолуние смертельно опасно для мотоциклистов, установили ученые

Полнолуние смертельно опасно для мотоциклистов, установили ученые

В полнолуние случается больше смертельных дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, установили исследователи. Свои выводы ученые обнародовали в издании The BMJ.
Эксперты изучили статистику по авариям с летальным исходом в Соединенных Штатах, Англии и других странах. В частности, они познакомились с 

12 декабря 2017, 03:03
Со стриптизом и дискотекой: сызранские байкеры закрывают мотосезон

Со стриптизом и дискотекой: сызранские байкеры закрывают мотосезон

Сегодня, 16 сентября, сызранские байкеры закрывают мотосезон,. В соцсети "ВК" мотоциклисты приглашали всех желающих присоединиться к мероприятию.
 
Поддержать сызранских мотолюбителей из клуба «Чорты» приедут коллеги из Ульяновска, Пензы, Тольятти, Жигулёвска и других городов.
 
Как передает КТВ-Луч
16 сентября 2017, 04:08
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