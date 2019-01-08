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Пострадали четверо: в Тольятти на заснеженной дороге столкнулись Granta и «семерка»
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8 января 2019, 12:15
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В Сызрани столкнулись две легковушки Lada: оба водителя в больнице
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7 января 2019, 11:34
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Скончался тренер Центра подготовки «Крыльев Советов»
В воскресенье, 6 января, скоропостижно скончался тренер Центра подготовки футболистов «Крыльев Советов» 39-летний Вадим Ботов. Он был наставником талантливой команды «КС-ЦПФ» 2002 года рождения, воспитанники которой постоянно получали вызовы в юношеские сборные своих стран. Несколько из них тренируются в молодежном …
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6 января 2019, 09:51
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В Самаре горела стена двухэтажки на Садовой
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6 января 2019, 12:37
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Жуткое столкновение Opel и грузовика под Тольятти: двое погибли, пострадавший — в больнице
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6 января 2019, 10:14
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Два человека погибли при пожаре в частном доме в Отрадном
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4 января 2019, 02:24
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Пришлось эвакуировать 50 человек В Самаре сегодня горел ТЦ "Московский"
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3 января 2019, 08:34
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В Самаре сошел с рельсов вагон пассажирского поезда
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28 декабря 2018, 04:40
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В Самарской области двое рыбаков заблудились на острове в метель
Спасатели помогли двум рыбакам, которые заблудились из-за метели. В среду вечером, 26 декабря, оперативному дежурному сообщили, что на острове Зелененький в Красноглинском районе находятся двое мужчин. Из-за непогоды рыбаки потеряли ориентиры и не смогли самостоятельно вернуться на берег. На помощь …
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27 декабря 2018, 04:40
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В Самаре возможны утечки из-за гидроудара на водопроводных сетях
На электрических и водопроводных сетях областной столицы произошла нештатная ситуация. В среду, 26 декабря, в 16:20 зафиксировали кратковременное отключение электричества в системе, от которой производится электроснабжение насосно-фильтровальных станций № 1 и № 2.
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27 декабря 2018, 08:57
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В самарском селе тушат пожар на площади 400 кв. метров
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26 декабря 2018, 11:40