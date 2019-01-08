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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

Пострадали четверо: в Тольятти на заснеженной дороге столкнулись Granta и «семерка»

Пострадали четверо: в Тольятти на заснеженной дороге столкнулись Granta и «семерка»

В Тольятти полицейские выясняют подробности аварии с пострадавшими. Столкновение произошло в понедельник, 7 января, когда водитель легковушки Lada Granta выезжал из двора дома № 111 по улице Северной. По предварительной информации, он не уступил дорогу «семерке», за рулем которой сидел 
8 января 2019, 12:15
В Сызрани столкнулись две легковушки Lada: оба водителя в больнице

В Сызрани столкнулись две легковушки Lada: оба водителя в больнице

Стало известно, что в воскресенье, 6 января, в Сызрани зафиксировали ДТП с пострадавшими. В 13:00 22-летний молодой человек ехал на Lada Priora со стороны улицы Керамической в направлении Демократического проезда. Во время обгона он не сумел справиться с управлением, и 
7 января 2019, 11:34
Скончался тренер Центра подготовки «Крыльев Советов»

Скончался тренер Центра подготовки «Крыльев Советов»

В воскресенье, 6 января, скоропостижно скончался тренер Центра подготовки футболистов «Крыльев Советов» 39-летний Вадим Ботов. Он был наставником талантливой команды «КС-ЦПФ» 2002 года рождения, воспитанники которой постоянно получали вызовы в юношеские сборные своих стран. Несколько из них тренируются в молодежном 
6 января 2019, 09:51
В Самаре горела стена двухэтажки на Садовой

В Самаре горела стена двухэтажки на Садовой

В областной столице тушили стену двухэтажного дома. Сигнал о возгорании поступил дежурному в ночь на 5 января. Оказалось, что на улице Садовой в Самарском районе губернского центра загорелась стена двухэтажки на площади 1 квадратный метр. На место событий выехали 14 
6 января 2019, 12:37
Жуткое столкновение Opel и грузовика под Тольятти: двое погибли, пострадавший — в больнице

Жуткое столкновение Opel и грузовика под Тольятти: двое погибли, пострадавший — в больнице

В субботу, 5 января, в 17:19 дежурная смена спасателей ПСО Тольятти выехала на Санчелеевское шоссе. На повороте на село Нижнее Санчелеево лоб в лоб столкнулись иномарка Opel и грузовик DAF.

- На момент трагедии в салоне легкового автомобиля находились 3 
6 января 2019, 10:14
Два человека погибли при пожаре в частном доме в Отрадном

Два человека погибли при пожаре в частном доме в Отрадном

Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Отрадном Самарской области. Как информирует региональное ГУ МЧС, сообщение о возгорании на площади 80 квадратных метров поступило сегодня, 4 января, в 02:41. Загорелось подворье на улице Озерной. На тушение выезжало 
4 января 2019, 02:24
Пришлось эвакуировать 50 человек В Самаре сегодня горел ТЦ

Пришлось эвакуировать 50 человек В Самаре сегодня горел ТЦ "Московский"

Сегодня, 3 января, днем посетителям самарского центра торгового центра «Московский» пришлось прервать свои покупки и поспешить к выходу. Холл ТЦ неожиданно наполнился неприятным запахом.
  
По информации ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного вызов поступил в 13:07. 
3 января 2019, 08:34
В Самаре сошел с рельсов вагон пассажирского поезда

В Самаре сошел с рельсов вагон пассажирского поезда

Стало известно о ЧП на железной дороге в Самаре. В среду, 26 декабря, в 21:08 на третьем пути парка пассажирской технической станции Самара при маневровых работах на стрелках всеми колесными парами сошла с рельсов первая тележка головного вагона пассажирского поезда 
28 декабря 2018, 04:40
В Самарской области двое рыбаков заблудились на острове в метель

В Самарской области двое рыбаков заблудились на острове в метель

Спасатели помогли двум рыбакам, которые заблудились из-за метели. В среду вечером, 26 декабря, оперативному дежурному сообщили, что на острове Зелененький в Красноглинском районе находятся двое мужчин. Из-за непогоды рыбаки потеряли ориентиры и не смогли самостоятельно вернуться на берег. На помощь 
27 декабря 2018, 04:40
В Самаре возможны утечки из-за гидроудара на водопроводных сетях

В Самаре возможны утечки из-за гидроудара на водопроводных сетях

На электрических и водопроводных сетях областной столицы произошла нештатная ситуация. В среду, 26 декабря, в 16:20 зафиксировали кратковременное отключение электричества в системе, от которой производится электроснабжение насосно-фильтровальных станций № 1 и № 2. 
 
- Это привело к отключению трёх агрегатов, 
27 декабря 2018, 08:57
В самарском селе тушат пожар на площади 400 кв. метров

В самарском селе тушат пожар на площади 400 кв. метров

В среду, 26 декабря, произошел пожар в административно-бытовом здании в селе Ровно-Владимировка в Волжском районе области. Сигнал о возгорании поступил в 8:51, известно, что пламя распространилось на площади 400 квадратных метров. По информации регионального ГУ МЧС, здание тушат 58 человек, 
26 декабря 2018, 11:40
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