В Сызрани столкнулись две легковушки Lada: оба водителя в больнице … Стало известно, что в воскресенье, 6 января, в Сызрани зафиксировали ДТП с пострадавшими. В 13:00 22-летний молодой человек ехал на Lada Priora со стороны улицы Керамической в направлении Демократического проезда. Во время обгона он не сумел справиться с управлением, и