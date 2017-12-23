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В Оренбуржье разбилась вазовская легковушка с жителями Самарской области

В Оренбуржье разбилась вазовская легковушка с жителями Самарской области

32-летний водитель не справился с управлением, допустил съезд машины в кювет с дальнейшим опрокидыванием.
23 декабря 2017, 04:36
В Самаре электричка снесла «Запорожец»

В Самаре электричка снесла «Запорожец»

Авария случилась на ЖД-переезде на улице Речной в Самаре - попытка автомобилиста проскочить перед электричкой едва не окончилась трагедией, сообщают в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте». По словам водителя ЗАЗ Сенс, семафор был выключен, а потому удар электропоезда стал 
23 декабря 2017, 03:42
Появилось фото жуткой аварии с 2 грузовиками на трассе М-5 в Самаре

Появилось фото жуткой аварии с 2 грузовиками на трассе М-5 в Самаре

В четверг, 21 декабря, в Самаре на трассе М-5 произошла жуткая авария. В 11:10 на 902-м километре дороги столкнулись два грузовика - Man и Daf. По данным полицейских, «Ман», двигавшийся из Самары, выехал на встречную полосу.

«В результате ДТП 
22 декабря 2017, 03:14
В Самаре грузовик без водителя врезался в трамвай и подмял «Рено»

В Самаре грузовик без водителя врезался в трамвай и подмял «Рено»

В Самаре грузовик без водителя врезался в трамвай и подмял «Рено», сообщили очевидцы в соцсети. Фото с места происшествия появилось в паблике «ДТП Самара». По сообщению автора, авария произошла на перекрестке улиц Пензенской и Дачной прямо на трамвайной линии. Передняя 
20 декабря 2017, 03:46
В Тольятти водитель маршрутки насмерть сбил почетного гражданина города

В Тольятти водитель маршрутки насмерть сбил почетного гражданина города

Во вторник, 19 декабря, в Тольятти на улице Мира произошло смертельное ДТП. Водитель маршрутки насмерть сбил 85-летнего мужчину. По предварительным данным, погиб почетный гражданин города, ветеран одного из крупных строительных предприятий, участвовавший в строительстве АвтоВАЗа и других промышленных объектов - 

20 декабря 2017, 09:59
В Тольятти водитель грузовика насмерть сбил мужчину и сбежал

В Тольятти водитель грузовика насмерть сбил мужчину и сбежал

В Тольятти водитель грузовика насмерть сбил мужчину и сбежал, сейчас автомобилиста разыскивают. ДТП произошло в понедельник, 18 декабря, примерно в шесть часов вечера. По данным очевидцев, пешеход погиб на улице Коммунальной в районе предприятия «Ресурсконтракт». В ГИБДД предоставили фото с 
19 декабря 2017, 12:44
У Самары на М-5 под колесами черной «Приоры» погиб пенсионер

У Самары на М-5 под колесами черной «Приоры» погиб пенсионер

В воскресенье, 17 декабря, на трассе М-5 «Урал» у Самары, на территории Красноярского района, произошло смертельное ДТП. Под колесами черной «Приоры» погиб 60-летний пенсионер. Это произошло около 22:30. Легковушкой, двигавшейся со стороны Челябинска, управлял 41-летний водитель.

«По предварительной информации полицейских на 

18 декабря 2017, 04:20
4-летний ребёнок умер в Самарском пансионате для детей-инвалидов

4-летний ребёнок умер в Самарском пансионате для детей-инвалидов

В Промышленном районе Самары началась проверка по факту гибели 4-летней девочки в Самарском пансионате для детей-инвалидов

Как передает Волга Ньюс со ссылкой на источники в оперативных структурах, малышка была тяжело больна, не двигалась и не издавала звуков. О 
17 декабря 2017, 03:40
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