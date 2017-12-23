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В Оренбуржье разбилась вазовская легковушка с жителями Самарской области
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23 декабря 2017, 04:36
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В Самаре электричка снесла «Запорожец»
Авария случилась на ЖД-переезде на улице Речной в Самаре - попытка автомобилиста проскочить перед электричкой едва не окончилась трагедией, сообщают в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте». По словам водителя ЗАЗ Сенс, семафор был выключен, а потому удар электропоезда стал …
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23 декабря 2017, 03:42
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Появилось фото жуткой аварии с 2 грузовиками на трассе М-5 в Самаре
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22 декабря 2017, 03:14
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В Самаре грузовик без водителя врезался в трамвай и подмял «Рено»
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20 декабря 2017, 03:46
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В Тольятти водитель маршрутки насмерть сбил почетного гражданина города
Во вторник, 19 декабря, в Тольятти на улице Мира произошло смертельное ДТП. Водитель маршрутки насмерть сбил 85-летнего мужчину. По предварительным данным, погиб почетный гражданин города, ветеран одного из крупных строительных предприятий, участвовавший в строительстве АвтоВАЗа и других промышленных объектов - …
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20 декабря 2017, 09:59
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В Тольятти водитель грузовика насмерть сбил мужчину и сбежал
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19 декабря 2017, 12:44
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У Самары на М-5 под колесами черной «Приоры» погиб пенсионер
В воскресенье, 17 декабря, на трассе М-5 «Урал» у Самары, на территории Красноярского района, произошло смертельное ДТП. Под колесами черной «Приоры» погиб 60-летний пенсионер. Это произошло около 22:30. Легковушкой, двигавшейся со стороны Челябинска, управлял 41-летний водитель.
«По предварительной информации полицейских на …
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18 декабря 2017, 04:20
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4-летний ребёнок умер в Самарском пансионате для детей-инвалидов
В Промышленном районе Самары началась проверка по факту гибели 4-летней девочки в Самарском пансионате для детей-инвалидов
Как передает Волга Ньюс со ссылкой на источники в оперативных структурах, малышка была тяжело больна, не двигалась и не издавала звуков. О …
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17 декабря 2017, 03:40