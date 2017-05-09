Инцидент произошел вчера, 8 мая, утром в Тольятти. Из окна одного из 5-этажных домов по улице Тополиной выпал маленький ребёнок. Он погиб в результате получения травм, несовместимых с жизнью.
Предположительно, малышу около двух лет. На месте происшествия работали полицейские. По предварительным данным, криминального характера в произошедшем нет.
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Злодей в бейсболке и ветровке ограбил офис микрозаймов в Тольятти
В Автограде стражи порядка задержали мужчину, который подозревается в ограблении офиса микрофинансовой организации. По предварительным данным, в полицию с заявлением о совершенном преступлении обратился руководитель МФО, сообщивший о том, что в офис зашел неизвестный в бейсболке, ветровке и джинсах, и …
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8 мая 2017, 02:22
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В Тольятти загорелся асфальтный завод
Вчера, 7 мая, вечером в Тольятти случился пожар на одном из местных предприятий. Возгорание зафиксировали на территории асфальтного завода, передает 63.ru
Очевидцам ЧП удалось сфотографировать пламя. По их словам, возгорание имело значительный масштаб.
Как отмечает портал, это не единственное …
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8 мая 2017, 09:01
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Тольяттинцев просят надеть синие джинсы в День города
В «Паблике Тольятти» в "ВК" анонсируют, что в Автограде пройдёт большой танцевальный флешмоб. Позитивная и динамичная акция будет организована в первое летнее воскресенье, 4 июня, в ходе празднования Дня города.
Приглашаются все желающие горожане, которые давно мечтают стать …
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5 мая 2017, 05:21
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Тольяттинец, заставлявший кота «танцевать», опубликовал видео с извинениями
Тольяттинец, называющий себя Юля Ильина, в соцсети "ВКонтакте" со слезами на глазах попросил прощения за резонансный танец с котом. Мужчина прославился на всю страну после того, как переоделся в Мальвину, нарядил животное в розовое платье и начал сильно раскручивать …
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5 мая 2017, 05:14
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В Тольятти двухлетний ребенок упал с четвертого этажа
Вчера, 25 июля, около 20:00 при невыясненных пока обстоятельствах с 4-го этажа одного из домов в Центральном районе Тольятти упал двухлетний мальчик, пишет Волга Ньюс.
Для пострадавшего малыша была вызвана карета скорой помощи. Прибывшие медики диагностировали у ребёнка …
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26 июля 2015, 08:16
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В Самаре около 20 малолетних детей выпали из окон
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9 июля 2015, 12:06
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В Сызрани из окна 3-го этажа выпал трехлетний ребенок
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8 апреля 2014, 11:42