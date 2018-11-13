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«Бункер S» Эфир передачи от 06.11.2018  
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В блогах: в Жигулях состоялась третья традиционная

В блогах: в Жигулях состоялась третья традиционная "Сороконожка"

В паблике "ВелоТольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что 10 ноября состоялась третья традиционная "Сороконожка" - пеший поход по Самарской Луке. Было пройдено свыше 50 километров. Сбор был назначен в селе Ширяево в здании лесничества. Почти 30 участникам были вручены памятные 
13 ноября 2018, 05:31
В блогах: новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург

В блогах: новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург

Блогер Игорь Кондратьев выложил новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург. 30-летняя мама и ее 13-летний сын-инвалид в прошедшую субботу выпали с 9-го этажа дома по бульвару Космонавтов.

"Оказывается, в индивидуальной программе реабилитации этого ребенка были прописаны 
13 ноября 2018, 05:16
В Самаре на нескольких улицах введут запрет на парковку из-за уборки снега

В Самаре на нескольких улицах введут запрет на парковку из-за уборки снега

Стало известно, что грядущей зимой основная очистка автомобильных дорог будет производиться по ночам, а дворов — в дневное время. Кроме того, на нескольких улицах введут запрет на ночную парковку, сообщает департамент городского хозяйства и экологии Самары. Также зимой планируются временные 
13 ноября 2018, 05:08
В Самаре 7 человек пострадали в ДТП на Бобруйской

В Самаре 7 человек пострадали в ДТП на Бобруйской

19-летняя автоледи не пропустила другую иномарку.
13 ноября 2018, 04:14
Главой самарского Фонда обязательного медстрахования стал Владислав Романов

Главой самарского Фонда обязательного медстрахования стал Владислав Романов

Новым главой самарского Фонда обязательного медицинского страхования назначен Владислав Романов. На этом посту он сменил Виктора Мокшина, который руководил ТФОМС с мая 2009 года. В 2014 году он был назначен представителем ФФОМС в Приволжском федеральном округе и совмещал две должности. 
13 ноября 2018, 02:43
В Самаре около дома на Молодежной с высоты упал 14-летний подросток

В Самаре около дома на Молодежной с высоты упал 14-летний подросток

В понедельник, 12 ноября, около дома на улице Молодежной в Промышленном районе областной столицы нашли тело 14-летнего подростка. Предполагается, что он упал с одного из верхних этажей здания. Проверка обстоятельств его гибели уже началась, по ее результатам будет вынесено процессуальное 
12 ноября 2018, 05:37
В Самаре нашли тела двух рабочих на стройплощадке в Южном городе

В Самаре нашли тела двух рабочих на стройплощадке в Южном городе

В областной столице расследуется гибель двух мужчин. В пятницу, 9 ноября, примерно в 12:00 на стройплощадке в микрорайоне Южный город-2 в тепловой камере нашли тела двух рабочих. Следователи по Новокуйбышевску начали доследственную проверку. По предварительным данным, мужчины 35 и 30 
12 ноября 2018, 01:46
Заблудившегося в лесу самарца искали с помощью громкоговорителя

Заблудившегося в лесу самарца искали с помощью громкоговорителя

В Самарской области к поискам грибника пришлось подключиться полицейским. Вызов в дежурную часть пункта полиции Волжского района поступил по экстренной линии 112. Мужчина рассказал, что приехал в гости к матери из Самары, зашел в лес и потерялся. В лесной массив 
12 ноября 2018, 12:42
В Самаре 58 человек тушили горящую кровлю в Кировском районе

В Самаре 58 человек тушили горящую кровлю в Кировском районе

Прошлой ночью в Самаре тушили крупный пожар. В 22:35 поступил сигнал о возгорании на улице Современной в Кировском районе города. Как сообщили в управлении МЧС по региону, горела кровля частного дома и надворные постройки на площади 120 кв. м. На 
12 ноября 2018, 12:04
В Самарской области госпитализированы пострадавшие при взрыве боеприпаса

В Самарской области госпитализированы пострадавшие при взрыве боеприпаса

Стали известны подробности взрыва боеприпаса в Самарской области, в результате которого пострадали четыре человека. ЧП случилось в пятницу, 9 ноября. Оказалось, что снаряд сдетонировал в 15:00 на улице Мячина в поселке Нагорный в Чапаевске. Именно там находится «Приволжский государственный боеприпасный 
9 ноября 2018, 06:58
В Самаре 8 человек тушили обувной киоск

В Самаре 8 человек тушили обувной киоск

Поздно вечером во вторник, 6 ноября, произошел пожар в Промышленном районе Самары. В 23:39 на Московском шоссе загорелся обувной киоск, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожар распространился на 5 квадратных метров, на место событий выехали 8 сотрудников оперативного ведомства, которые 
7 ноября 2018, 09:46
Крупный пожар в Тольятти: горела крыша ангара на площади 500 кв. метров

Крупный пожар в Тольятти: горела крыша ангара на площади 500 кв. метров

Накануне, 5 ноября, произошел крупный пожар на Южном шоссе в Автозаводском районе Тольятти. Сигнал о возгорании поступил в 14:11. На площади 500 квадратных метров горела крыша ангара. На месте событий работали 26 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали шесть единиц техники. 
6 ноября 2018, 08:28
Крупный пожар в Запанском: сгорел частный дом

Крупный пожар в Запанском: сгорел частный дом

Сегодня, 5 ноября, в 0:53 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о возгорании частного дома на улице 3-го Года пятилетки в Железнодорожном районе, информирует ГУ МЧС по Самарской области.

По данным ведомства, Пламя охватило участок в 100 квадратных метров. На тушение 

5 ноября 2018, 02:28
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