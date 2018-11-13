|
В блогах: в Жигулях состоялась третья традиционная "Сороконожка"
В паблике "ВелоТольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что 10 ноября состоялась третья традиционная "Сороконожка" - пеший поход по Самарской Луке. Было пройдено свыше 50 километров. Сбор был назначен в селе Ширяево в здании лесничества. Почти 30 участникам были вручены памятные …
|
13 ноября 2018, 05:31
|
В блогах: новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург
Блогер Игорь Кондратьев выложил новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург. 30-летняя мама и ее 13-летний сын-инвалид в прошедшую субботу выпали с 9-го этажа дома по бульвару Космонавтов.
"Оказывается, в индивидуальной программе реабилитации этого ребенка были прописаны …
|
13 ноября 2018, 05:16
|
В Самаре на нескольких улицах введут запрет на парковку из-за уборки снега
|
13 ноября 2018, 05:08
|
В Самаре 7 человек пострадали в ДТП на Бобруйской
|
13 ноября 2018, 04:14
|
Главой самарского Фонда обязательного медстрахования стал Владислав Романов
|
13 ноября 2018, 02:43
|
В Самаре около дома на Молодежной с высоты упал 14-летний подросток
|
12 ноября 2018, 05:37
|
В Самаре нашли тела двух рабочих на стройплощадке в Южном городе
|
12 ноября 2018, 01:46
|
Заблудившегося в лесу самарца искали с помощью громкоговорителя
|
12 ноября 2018, 12:42
|
В Самаре 58 человек тушили горящую кровлю в Кировском районе
|
12 ноября 2018, 12:04
|
В Самарской области госпитализированы пострадавшие при взрыве боеприпаса
Стали известны подробности взрыва боеприпаса в Самарской области, в результате которого пострадали четыре человека. ЧП случилось в пятницу, 9 ноября. Оказалось, что снаряд сдетонировал в 15:00 на улице Мячина в поселке Нагорный в Чапаевске. Именно там находится «Приволжский государственный боеприпасный …
|
9 ноября 2018, 06:58
|
В Самаре 8 человек тушили обувной киоск
|
7 ноября 2018, 09:46
|
Крупный пожар в Тольятти: горела крыша ангара на площади 500 кв. метров
|
6 ноября 2018, 08:28
|
Крупный пожар в Запанском: сгорел частный дом
|
5 ноября 2018, 02:28