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Самарцев оставят без горячей воды еще на несколько дней
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20 июля 2018, 03:41
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Уголовное дело завели из-за исчезновения «пирамиды позора» в Самаре
Компания «Самарские коммунальные системы» инициировала возбуждение уголовного дела по факту исчезновения так называемой «пирамиды позора», которую устанавливают возле домов злостных неплательщиков. В начале июля трехтонный монумент установили у особняка на улице Херсонской, через некоторое время он пропал.
Предположительно, по …
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19 июля 2018, 12:38
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В Самаре отключили горячую воду
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17 июля 2018, 05:32
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На 4 месяца отправили в колонию-поселение алиментщицу из Самары
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16 июля 2018, 10:45
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С 16 июля начнутся массовые отключения горячей воды в Самаре
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13 июля 2018, 12:54
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Трехтонную «пирамиду позора» похитили и разбили в Самаре
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12 июля 2018, 05:11
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Самарец накопил штрафов на 29 000 рублей, а заплатил почти 70 000
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12 июля 2018, 09:47
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С 16 июля начнут отключать горячую воду в Самаре
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2 июля 2018, 03:53