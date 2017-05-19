В Тольятти сотрудники полиции выяснили обстоятельства падения 5-летнего мальчика из окна.
Ребенок выпал вечером 17 мая с 8 этажа. Скорую помощь вызвали соседи. С тяжелыми травмами малыш был доставлен в больницу. По свидетельству врачей, его жизни сейчас ничего не угрожает.
Выяснилось, что ребенка в тот день забрала из детсада 11-летняя сестра. Мама была на работе. Оставив брата одного в кухне, девочка ушла улицу, чтобы помочь матери донести домой сумки с продуктами. Оставшись один, ребенок подставил стул к подоконнику, взобрался на окно и не удержался на нем.
Малыш упал на цветочную клумбу, что и спасло его от смерти.
В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних проводят беседы с матерью пострадавшего мальчика и его сестрой. Семья, в которой воспитываются дети, на профилактическом учете в ОВД не состоит.
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