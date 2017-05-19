В самарскую больницу доставили малыша с травмами. По предварительной информации, ребенок в возрасте полутора лет выпал из окна шестого этажа. Инцидент произошел на улице Стара-Загора. Мальчик выжил.

Информация о происшествии появилась в социальных сетях. По неофициальным данным, малыша оставили дома с …