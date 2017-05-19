11
38
15
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                888     888  Y88b   d88P            8888888b.             d8b 
                888     888   Y88b d88P             888  "Y88b            Y8P 
                888     888    Y88o88P              888    888                
 888  888  888  888     888     Y888P     888  888  888    888   .d88b.   888 
 888  888  888  888     888     d888b     `Y8bd8P'  888    888  d8P  Y8b  888 
 888  888  888  888     888    d88888b      X88K    888    888  88888888  888 
 Y88b 888 d88P  Y88b. .d88P   d88P Y88b   .d8""8b.  888  .d88P  Y8b.      888 
  "Y8888888P"    "Y88888P"   d88P   Y88b  888  888  8888888P"    "Y8888   888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Гандболистки из клуба «Ростов-Дон» попали в ДТП в Тольятти

Гандболистки из клуба «Ростов-Дон» попали в ДТП в Тольятти

Автобус с игроками гандбольного клуба «Ростов-Дон» угодил в дорожно-транспортное происшествие в Автограде. По данным региональных СМИ, ссылающихся на пресс-службу клуба, авария случилась сегодня, 19 мая.
Транспортное средство, в котором донская команда направлялась из Тольятти в аэропорт «Курумоч» после победы над 

19 мая 2017, 04:43
В Тольятти памятник Татищеву покроют защитной мастикой

В Тольятти памятник Татищеву покроют защитной мастикой

В Автограде отремонтируют монумент основателю города – Василию Татищеву, установленный в 1998 году. Памятник собираются отмыть и покрыть защитной мастикой.
Работы ведутся на 14-метровой высоте. Поэтому к ремонту были привлечены профессиональные альпинисты.
Вместе с тем, рабочие будут восстанавливать разрушенную плитку 

19 мая 2017, 09:16
В Тольятти построят «Немов Центр»

В Тольятти построят «Немов Центр»

В Тольятти в скором времени возведут новый спортивный объект – «Немов Центр». Его построят в рамках подготовки Автограда к 50-летию выхода с конвейера первого автомобиля.
Уже в самые ближайшие дни городские власти должны определиться с местом, где возведут дворец, информирует 

19 мая 2017, 08:57
Нечего фильтровать: Mann+Hummel отказался от строительства завода в «Тольятти»

Нечего фильтровать: Mann+Hummel отказался от строительства завода в «Тольятти»

Крупнейший европейский производитель фильтров для легковых автомобилей Mann+Hummel отказался от строительства завода в особой экономической зоне «Тольятти» с общим объемом инвестиций свыше 440 млн рублей. Причина - сокращение количества выпуска автомобилей в России. Ранее предполагалось, что завод начнет работать уже в 

18 мая 2017, 11:18
В Самаре 93-летняя женщина выпала из окна и повисла на кондиционере

В Самаре 93-летняя женщина выпала из окна и повисла на кондиционере

Рано утром 1 ноября в Самаре произошел инцидент с участием пожилой женщины. В МЧС поступило сообщение, что на кондиционере, установленном на стене жилого дома по улице Ташкентской, повисла пенсионерка. По предварительной информации, 93-летняя женщина выпала из окна и зацепилась за уличный 

1 ноября 2016, 03:29
Тольяттинку, выбросившую в окно свою дочку 2 лет, будут лечить

Тольяттинку, выбросившую в окно свою дочку 2 лет, будут лечить

32-летнюю жительницу Тольятти, на которую завели дело за покушение на убийство собственной дочери, будут лечить. Её направили в психиатрический стационар общего типа. Специалисты выявили у женщины психическое расстройство в форме параноидной шизофрении.

Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел в 
14 июля 2016, 02:00
В Самаре годовалый мальчик выпал из окна шестого этажа

В Самаре годовалый мальчик выпал из окна шестого этажа

В самарскую больницу доставили малыша с травмами. По предварительной информации, ребенок в возрасте полутора лет выпал из окна шестого этажа. Инцидент произошел на улице Стара-Загора. Мальчик выжил.

Информация о происшествии появилась в социальных сетях. По неофициальным данным, малыша оставили дома с 

21 июня 2016, 12:52
В Тольятти женщина выбросила из окна двухлетнюю дочь вместе с мусором

В Тольятти женщина выбросила из окна двухлетнюю дочь вместе с мусором

Следователи Автозаводского района Тольятти направили в суд уголовное дело 32-летней женщины. По версии следствия, она выбросила из окна квартиры на пятом этаже жилого дома свою двухлетнюю дочь. Это случилось 23 марта на улице 70 лет Октября. Ребенка доставили в больницу. 

18 мая 2016, 01:18
В Тольятти двухлетний ребенок упал с четвертого этажа

В Тольятти двухлетний ребенок упал с четвертого этажа

Вчера, 25 июля, около 20:00 при невыясненных пока обстоятельствах с 4-го этажа одного из домов в Центральном районе Тольятти упал двухлетний мальчик, пишет Волга Ньюс.
 
Для  пострадавшего малыша была вызвана карета скорой помощи. Прибывшие медики диагностировали у ребёнка 
26 июля 2015, 08:16
В Самаре около 20 малолетних детей выпали из окон

В Самаре около 20 малолетних детей выпали из окон

С начала лета в областной клинической больнице имени Середавина на больничной койке оказалось почти двадцать детей, выпавших из окон. Такими шокирующими данными поделилась пресс-служба медицинского учреждения. Возраст пациентов в основном до 5 лет. Врачи бьют тревогу, с каждым летним месяцем 
9 июля 2015, 12:06
Тольяттинские врачи борются за жизнь малыша, выпавшего из окна

Тольяттинские врачи борются за жизнь малыша, выпавшего из окна

В реанимацию тольяттинской больницы госпитализирован трехлетний мальчик, выпавший из окна.

Сотрудники полиции выяснили картину произошедшего. Мать ребенка вместе с двумя детьми вернулась домой с тренировки. Раздевшись, ребята прошли в комнату, а мать пошла на кухню разогревать обед. Трехлетний сын женщины взобрался 

2 сентября 2013, 05:07
В Самаре похоронят малыша, упавшего с 5-го этажа

В Самаре похоронят малыша, упавшего с 5-го этажа

В доме на Промышленности - большое горе. Днем 15 января из окна 5-го этажа упал 4-летний мальчик. Родители отказываются давать интервью перед камерой, но рассказывают, что любопытный Ваня заинтересовался крупным ДТП на перекрестке. Залез на подоконник. Посмотреть. И соскользнул вниз. 

17 января 2013, 10:00
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна