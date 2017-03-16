В среду, 15 марта, в Автозаводском районе Тольятти произошло массовое ДТП. Автомобилистка на иномарке Mitsubishi Diamante столкнулась сразу с двумя машинами. Авария произошла на Южном шоссе около 16:30.
По предварительной версии полицейских, автоледи не выбрала безопасную дистанцию. В результате столкновения с попутными «Нивой» и «Калиной» женщина получила травмы. Ей назначили домашнее лечение. Проводится проверка.
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Фотографии ДТП в Ленобласти близ финской границы появились в Интернете
Снимки перевернувшегося в Ленобласти недалеко от финской границы пассажирского автобуса опубликованы в Интернете. На фотографиях видно лежащее на левом боку транспортное средство. По сведениям министерства транспорта и связи Финляндии, власти этой страны собираются провести проверку качества уборки участка трассы, где …
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16 марта 2017, 03:18
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14 марта 2017, 01:43
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В Тольятти стартовало первенство России среди теннисистов до 15 лет
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14 марта 2017, 11:41
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В Самаре на Заводском шоссе МАЗ переехал женщину, есть фото
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13 марта 2017, 11:23
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В Тольятти стартовал прием заявок на должность главы администрации города
13 марта в Тольятти стартовал прием заявок на должность главы администрации города. Срок полномочий Сергея Андреева истек 12 марта. Нового руководителя Автограда теперь будет выбирать конкурсная комиссия, половину кандидатов которой представит муниципалитет, половину - губернатор. Утверждать кандидатуру предстоит депутатам тольяттинской …
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13 марта 2017, 05:15
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Ветераны АвтоВАЗа хотят видеть на посту главы города коренного тольяттинца
Ветераны АвтоВАЗа хотят, чтобы главой города стал коренной тольяттинец. Соответствующее требование бывшие сотрудники крупнейшего завода направили в адрес конкурсной комиссии и депутатов гордумы. По мнению ветеранов, сити-менеджером должен быть человек, который хорошо знает нужды автограда, разбирается в его экономике, понимает …
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13 марта 2017, 12:53
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10 марта 2017, 04:43
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В Самаре автоледи разбила четыре машины при парковке
Самарские полицейские задержали автоледи, разбившую четыре припаркованные машины. Инцидент произошел во дворе в переулке Карякина рано утром в субботу, 4 марта. Женщина, управлявшая «Тойотой», хотела также припарковать свою машину. Сначала она повредила две иномарки - Chevrolet Сruze и Mitsubishi. Потом …
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6 марта 2017, 05:09
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В Самаре столкнулись автобус и Honda, есть раненые
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2 марта 2017, 02:20
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Автоледи сбила ребенка на пешеходном переходе в Самаре
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28 февраля 2017, 02:50
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В Самаре автоледи переехала собаку, вставшую перед её машиной (есть видео)
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Сегодня, 13 февраля, в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как водитель совершает жестокий наезд на собаку. Как пишут «Самарские водители», владелицей Пежо оказалась Камила С., которая является председателем правления …
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13 февраля 2017, 10:56