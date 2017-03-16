В Самаре на Заводском шоссе МАЗ переехал женщину, есть фото Сегодня, 13 марта, днем в Самаре на Заводском шоссе в районе пересечения с улицей XXII Партсъезда произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области.



По предварительным данным, рядом с рынком «Норд» грузовик МАЗ сбил насмерть женщину, …