Под Южным мостом в Самаре нашли тело погибшего В среду, 10 октября, под Южным мостом в Самаре на расстоянии 15 метров от берега рыбак нашел тело утонувшего мужчины. Для транспортировки погибшего к берегу на место происшествия в 22:13 выехали спасатели. С помощью резиновой лодки и веревки они доставили …