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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

Игроки и главный тренер «Крыльев Советов» пообщаются с болельщиками

Игроки и главный тренер «Крыльев Советов» пообщаются с болельщиками

В пятницу, 12 октября, болельщики «Крыльев Советов» смогут пообщаться с новым главным тренером команды Миодрагом Божовичем и игроками. Встреча пройдет в 16:30 в Центральном атриуме торгово-развлекательного центра «Космопорт». Вход свободный. В программе: общение с игроками и их наставником в формате 
11 октября 2018, 03:02
В Жигулевске пьяный лихач протаранил фонарный столб

В Жигулевске пьяный лихач протаранил фонарный столб

Ночью в среду, 10 октября, произошла авария в Жигулевске. 35-летний водитель решил прокатиться пьяным в иномарке «Шевроле Лачетти». Он ехал со стороны улицы Ленина в направлении Фрунзе, когда превысил скорость и не смог справиться с управлением. Лихач вписался в световую 
11 октября 2018, 02:41
Под Южным мостом в Самаре нашли тело погибшего

Под Южным мостом в Самаре нашли тело погибшего

В среду, 10 октября, под Южным мостом в Самаре на расстоянии 15 метров от берега рыбак нашел тело утонувшего мужчины. Для транспортировки погибшего к берегу на место происшествия в 22:13 выехали спасатели. С помощью резиновой лодки и веревки они доставили 
11 октября 2018, 02:15
В Самаре 5 автобусов изменили свой маршрут из-за коммунальной аварии на Ново-Садовой

В Самаре 5 автобусов изменили свой маршрут из-за коммунальной аварии на Ново-Садовой

С четверга, 11 октября, ограничено движение транспорта на улице Ново-Садовой в Самаре. Речь идет об отрезке от улицы Полевой до Первомайской по направлению «из города». Напомним, что накануне там произошла крупная коммунальная авария. На месте просадки асфальта по средней полосе 
11 октября 2018, 01:11
В Чапаевске водитель сбил 19-летнего парня и сбежал

В Чапаевске водитель сбил 19-летнего парня и сбежал

В Чапаевске разыскивается водитель, который сбил человека и тут же покинул место аварии. Рано утром во вторник, 9 октября, неизвестный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд напротив дома № 100 по улице Ленина. Под колесами его легковушки оказался 19-летний парень, 
11 октября 2018, 08:56
Жуткое тройное ДТП под Самарой: два человека погибли и двое ранены

Жуткое тройное ДТП под Самарой: два человека погибли и двое ранены

В среду, 10 октября, под Самарой произошла страшная автокатастрофа. В 15:00 битумовоз МАЗ с прицепом ехал по обводной Самары со стороны Кировского моста в направлении Алексеевки. Где-то на 35-м километре трассы у большегруза разорвало переднее левое колесо, он оказался на 
10 октября 2018, 08:06
В Самаре «четырнадцатая» сбила пешехода-нарушителя

В Самаре «четырнадцатая» сбила пешехода-нарушителя

Во вторник, 9 октября, на улице Авроры произошла дорожная авария с пострадавшими. В 13:50 29-летний водитель Лада 2114 ехал по улице Авроры в сторону Мориса Тореза. Он вел машину на высокой скорости, не затормозил вовремя и в результате сбил 62-летнего 
10 октября 2018, 05:29
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