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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти найден пропавший пятиклассник

В Тольятти найден пропавший пятиклассник

Полиция Тольятти сообщила, что пропавший 10 апреля мальчик найден. Его местонахождение было установлено накануне. Выяснилось, что пятиклассник в течение четырех дней находился в гостях у своего друга в селе Федоровка.

Противоправных деяний в отношении ребенка совершено не было. Его передали матери. 

14 апреля 2017, 05:32
В Самаре и Тольятти горят машины: 10 случаев за сутки

В Самаре и Тольятти горят машины: 10 случаев за сутки

В Самарской области за сутки в результате пожаров уничтожено 10 машин. Два инцидента зафиксированы в ночь на 14 апреля. В Самаре на улице Стара-Загоры горели вазовский автомобиль Lada Xray и иномарка «Ниссан». Фото с места ЧП появилось в социальной сети. По 
14 апреля 2017, 02:08
В Тольятти Кадырова обвинили в мошенничестве на 50 млн рублей

В Тольятти Кадырова обвинили в мошенничестве на 50 млн рублей

В Тольятти направлено в суд уголовное дело в отношении гендиректора фирмы «Автозаводстрой» Игоря Кадырова. Его обвиняют в мошенничестве «в особо крупном размере» и «злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия». По версии силовиков, в 2015 году Кадыров по предварительному сговору с неустановленными 

14 апреля 2017, 12:57
В Тольятти ищут пропавшего пятиклассника

В Тольятти ищут пропавшего пятиклассника

Полиция распространила сообщение о поисках школьника из Тольятти. Пропал пятиклассник, ушедший из дома утром 10 апреля.

Мальчик был одет в серую куртку с капюшоном, синюю рубашку, брюки и кроссовки черного цвета.

Всех, кто знает о местонахождении ребенка, просят 
13 апреля 2017, 01:25
В Жигулевске мужчина забил своего знакомого до смерти бутылкой водки

В Жигулевске мужчина забил своего знакомого до смерти бутылкой водки

В Жигулевске местный житель обратился в полицию, заявив, что в соседней квартире обнаружен труп её владельца — 55-летнего мужчины. На теле погибшего были обнаружены признаки насильственной смерти, передает ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли предполагаемое 
26 марта 2017, 03:10
Безработный тольяттинец избил сковородкой свою жену

Безработный тольяттинец избил сковородкой свою жену

В полицию Автограда поступило сообщение от жильцов одного из домов по улице 40 лет Победы о том, что из квартиры соседей слышны крики о помощи. Полицейские выяснили, что в данной квартире проживает семейная пара. В ходе ссоры 41-летний муж схватил 

25 марта 2017, 03:51
В Самаре задержаны похитители, требовавшие в качестве выкупа 14 миллионов рублей

В Самаре задержаны похитители, требовавшие в качестве выкупа 14 миллионов рублей

Похищение произошло в Самаре в кафе "Золотое кольцо". 51-летнего мужчину увезли из развлекательного заведения трое неизвестных. Прятали в жилом доме в Красноярском районе и требовали с родных выкуп в размере 14 миллионов рублей.  После выплаты 6, 5 миллионов рублей потерпевшего 

23 марта 2017, 11:14
Тольяттинец из-за ревности порезал соперника ножом

Тольяттинец из-за ревности порезал соперника ножом

Как передает ГУ МВД по Самарской области, на днях в больницу Автограда доставили местного 24-летнего жителя. Медики диагностировали у него ножевое ранение грудной клетки.  

Как установили полицейские, преступление произошло возле одного из домов по улице Голосова.
 
Вскоре в этом деле 

25 февраля 2017, 02:19
Тольяттинца в кафе избил житель села Тимофеевка

Тольяттинца в кафе избил житель села Тимофеевка

30-летний сельчанин избивал 24-летнего горожанина руками и ногами.
23 февраля 2017, 10:36
Ответственность за семейные побои отменят

Ответственность за семейные побои отменят

В России отменяют статью уголовного кодекса за насилие в семье. Соответствующий законопроект принят депутатами Госдумы в трех чтениях. По статистике, значительная часть дел, возбужденных по этой статье, действующей меньше года, прекращается за примирением сторон. Тем не менее, насилие в семье 
31 января 2017, 10:38
В январе 2017 года российские коллекторы рискуют остаться без работы

В январе 2017 года российские коллекторы рискуют остаться без работы

Именно к этому сроку должен быть готов реестр сборщиков просроченных долгов. Однако федеральная служба судебных приставов до сих пор не сформировала отдел, который должен составить специальный список. Это значит, что минимум на месяц, а то и дольше коллекторы останутся вне 

20 декабря 2016, 04:46
До 2 лет лишения свободы: В Самаре зять ударил тещу

До 2 лет лишения свободы: В Самаре зять ударил тещу

В полицию Самары обратилась за помощью местная 84-летняя жительница. Бабушка пожаловалась, что ее ударил муж ее родной дочери, передает ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские выяснили, что в квартире одного из домов по улице Ташкентской между пенсионеркой и ее 53-летним родственник 

3 декабря 2016, 04:57
В Самаре оперативники изъяли крупную партию героина на полмиллиона рублей

В Самаре оперативники изъяли крупную партию героина на полмиллиона рублей

В Самаре у местного 45-летнего безработного изъяли крупную партию героина, сообщает областное МВД. Накануне мужчину задержали в поселке Зубчаниновка, у него нашли 326 граммов наркотика общей стоимостью около полумиллиона рублей.

Свертки с опасным веществом он хранил под запасным колесом в багажнике 

4 октября 2016, 12:26
В Тольятти безработный угнал «девятку» и застрял на ней в грязи

В Тольятти безработный угнал «девятку» и застрял на ней в грязи

Тольяттинские полицейские раскрыли кражу автомобиля. За помощью обратился 24-летний автовладелец, заявивший, что его «ВАЗ-21099» похитили, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Через некоторое время стражи порядка нашли «девятку» застрявшей в грязи в лесу на территории Ставропольского района. Там были 

4 октября 2016, 12:21
В России безработным теперь можно стать без справки

В России безработным теперь можно стать без справки

Официально безработным теперь можно стать, не имея соответствующей справки. Сейчас для регистрации на бирже труда нужно предоставить документ, свидетельствующий о величине среднего дохода (по форме 2-НДФЛ) с последнего места работы. Теперь это право за людьми, не занимавшимися предпринимательской деятельностью или 
7 октября 2015, 05:05
37-летний мужчина украл автобусную остановку в Волгоградской области

37-летний мужчина украл автобусную остановку в Волгоградской области

13 июля на восьмом километре автодороги поселок Панфилово – хутор Тростянский был похищен автобусный павильон размером 5х1,5 м.
20 июля 2015, 08:14
Самарские судебные приставы изымут имущество

Самарские судебные приставы изымут имущество "Тёщи" на 3,5 млн рублей

Областная служба судебных приставов по решению суда приступила к изъятию имущества у компании "Тёща". Согласно требованиям исполнительного листа, приставам предстоит изъять оборудование на общую сумму более 3,5 млн руб. и передать его взыскателю - санкт-петербургской компании "НОМОС-лизинг". Напомним, сейчас "Тёща" 

13 марта 2013, 12:15
С самарцев, оштрафованных ГИБДД, взыскано 132 млн рублей

С самарцев, оштрафованных ГИБДД, взыскано 132 млн рублей

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской  области подведены итоги работы по взысканию административных штрафов, наложенных   органами  ГИБДД.  За истекший период текущего года в УФССП России по Самарской области на исполнении находится более 417 тыс. исполнительных производств по 

27 ноября 2012, 09:40
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