В полицию Тольятти обратились жильцы общежития, расположенного на улице Мира. Они рассказали, что из одной комнаты раздаются крики и шум. Прибывшие оперативники обнаружили на месте происшествия 61-летнюю женщину с множественными травмами головы. Пенсионерке оказали первую помощь и вызвали медиков.
Как установили полицейские, рано утром 57-летний мужчина пришел в комнату своей соседки и стал требовать возврата долга в размере 5 тысяч рублей. Между ними случился конфликт на почве личной неприязнени, в ходе которого гость нанес женщине побои руками и ногами, после чего ушел к себе в комнату.
Подозреваемого в совершении преступления задержали. Им оказался нигде не работающий местный житель. Как выяснили полицейские, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за убийство.
В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. Следствие продолжается.
|
В Тольятти найден пропавший пятиклассник
Полиция Тольятти сообщила, что пропавший 10 апреля мальчик найден. Его местонахождение было установлено накануне. Выяснилось, что пятиклассник в течение четырех дней находился в гостях у своего друга в селе Федоровка.
Противоправных деяний в отношении ребенка совершено не было. Его передали матери. …
|
14 апреля 2017, 05:32
|
В Самаре и Тольятти горят машины: 10 случаев за сутки
|
14 апреля 2017, 02:08
|
В Тольятти Кадырова обвинили в мошенничестве на 50 млн рублей
В Тольятти направлено в суд уголовное дело в отношении гендиректора фирмы «Автозаводстрой» Игоря Кадырова. Его обвиняют в мошенничестве «в особо крупном размере» и «злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия». По версии силовиков, в 2015 году Кадыров по предварительному сговору с неустановленными …
|
14 апреля 2017, 12:57
|
В Тольятти ищут пропавшего пятиклассника
|
13 апреля 2017, 01:25
|
В Жигулевске мужчина забил своего знакомого до смерти бутылкой водки
В Жигулевске местный житель обратился в полицию, заявив, что в соседней квартире обнаружен труп её владельца — 55-летнего мужчины. На теле погибшего были обнаружены признаки насильственной смерти, передает ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли предполагаемое …
|
26 марта 2017, 03:10
|
Безработный тольяттинец избил сковородкой свою жену
|
25 марта 2017, 03:51
|
В Самаре задержаны похитители, требовавшие в качестве выкупа 14 миллионов рублей
|
23 марта 2017, 11:14
|
Тольяттинец из-за ревности порезал соперника ножом
|
25 февраля 2017, 02:19
|
Тольяттинца в кафе избил житель села Тимофеевка
|
23 февраля 2017, 10:36
|
Ответственность за семейные побои отменят
|
31 января 2017, 10:38
|
В январе 2017 года российские коллекторы рискуют остаться без работы
|
20 декабря 2016, 04:46
|
До 2 лет лишения свободы: В Самаре зять ударил тещу
|
3 декабря 2016, 04:57
|
В Самаре оперативники изъяли крупную партию героина на полмиллиона рублей
В Самаре у местного 45-летнего безработного изъяли крупную партию героина, сообщает областное МВД. Накануне мужчину задержали в поселке Зубчаниновка, у него нашли 326 граммов наркотика общей стоимостью около полумиллиона рублей.
Свертки с опасным веществом он хранил под запасным колесом в багажнике …
|
4 октября 2016, 12:26
|
В Тольятти безработный угнал «девятку» и застрял на ней в грязи
Тольяттинские полицейские раскрыли кражу автомобиля. За помощью обратился 24-летний автовладелец, заявивший, что его «ВАЗ-21099» похитили, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Через некоторое время стражи порядка нашли «девятку» застрявшей в грязи в лесу на территории Ставропольского района. Там были …
|
4 октября 2016, 12:21
|
В России безработным теперь можно стать без справки
Официально безработным теперь можно стать, не имея соответствующей справки. Сейчас для регистрации на бирже труда нужно предоставить документ, свидетельствующий о величине среднего дохода (по форме 2-НДФЛ) с последнего места работы. Теперь это право за людьми, не занимавшимися предпринимательской деятельностью или …
|
7 октября 2015, 05:05
|
37-летний мужчина украл автобусную остановку в Волгоградской области
|
20 июля 2015, 08:14
|
Самарские судебные приставы изымут имущество "Тёщи" на 3,5 млн рублей
Областная служба судебных приставов по решению суда приступила к изъятию имущества у компании "Тёща". Согласно требованиям исполнительного листа, приставам предстоит изъять оборудование на общую сумму более 3,5 млн руб. и передать его взыскателю - санкт-петербургской компании "НОМОС-лизинг". Напомним, сейчас "Тёща" …
|
13 марта 2013, 12:15
|
С самарцев, оштрафованных ГИБДД, взыскано 132 млн рублей
В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской области подведены итоги работы по взысканию административных штрафов, наложенных органами ГИБДД. За истекший период текущего года в УФССП России по Самарской области на исполнении находится более 417 тыс. исполнительных производств по …
|
27 ноября 2012, 09:40