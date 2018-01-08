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В блогах: в Тольятти УК угостит горожан сгущенкой и мандаринами
Тольяттинец Сергей Бабков рассказал про необычную акцию, которую проводит одна из местных управляющих компаний. Коммунальщики в рамках мероприятия "В Новый год - без долгов!" обещают горожанам за предоплату по квитанциям давать банку сгущенки и мандарины. «Я просто балдею от …
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29 декабря 2017, 01:16
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В Тольятти теплоэнергетики требуют признать банкротом «Департамент ЖКХ»
Самарская компания «Т Плюс» потребовала признать банкротом ООО «Департамент ЖКХ города Тольятти». Соответствующее заявление подано в областной Арбитражный суд. Основанием для подачи иска послужила задолженность этой управляющей компании за полученное тепло в размере 3 миллиона 700 тысяч рублей, образовавшаяся с …
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29 декабря 2017, 10:14
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В Тольятти началось землетрясение и из школы эвакуировали детей
Утром во вторник, 26 декабря, в тольяттинской школе №14, которая расположена в микрорайоне Шлюзовой, была проведена эвакуация. Дети и работники образовательного учреждения почувствовали вибрацию здания. Позже выяснилось, что «землетрясение» возникло из-за строительных работ на трассе М-5, которая находится неподалеку от …
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27 декабря 2017, 03:45
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Безработный житель Тольятти разгромил венчальный храм Петра и Февронии
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27 декабря 2017, 01:30
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В Самаре в машине пьяного водителя нашли связанного таксиста
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23 ноября 2017, 02:32
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Самара: у таксиста после ДТП оппонент украл видеорегистратор
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23 ноября 2017, 11:51
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В Швеции полиция задержала воров-экстремалов, которые грабили фуры на полном ходу
В руках шведских стражей порядка оказалась группа злоумышленников, которые рискованным способом, подобно героям голливудских боевиков, похищали ценные грузы из фур почтового оператора PostNord Sverige.
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3 ноября 2017, 02:07
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«Локо-банк», пострадавший от грабителей, получил страховку
«Ингосстрах» выплатил «Локо-банку» страховое возмещение в размере 5 миллионов 100 тысяч рублей в связи с ограблением его офиса в Самаре. Страховой случай произошел в сентябре 2017 года. В результате вооруженного нападения на офис финансовой организации злоумышленник похитил наличные денежные средства …
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30 октября 2017, 04:17
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В Самаре пойман подозреваемый в налете на офис микрозаймов
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30 октября 2017, 03:25
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Перепутали: В США полицейские чуть не застрелили актера во время съемок сцены ограбления
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28 сентября 2017, 05:10
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В Самаре пьяный таксист устроил ДТП на встречке, есть раненый
Во вторник, 29 августа, в Самаре на проспекте Карла Маркса произошло ДТП. По словам очевидцев, таксист на автомобиле Renault Logan столкнулся с «Калиной». 25-летний автомобилист, управлявший вазовской легковушкой, попал в больницу. Водитель иномарки пройти медосвидетельствование отказался.
По сообщению полицейских, ДТП произошло …
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30 августа 2017, 02:40
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Странное ДТП: в Самаре на Демократической таксист уснул и оседлал дорожное ограждение
Авария произошла сегодня утром, 5 августа, передают очевидцы в соцсетях. На улице Демократической таксист на белом "Датсуне" не справился с управлением и залетел на дорожное ограждение. По непроверенным данным, мужчина уснул за рулем. Информации о пострадавших нет.
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5 августа 2017, 03:47