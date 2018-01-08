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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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В блогах: в Тольятти УК угостит горожан сгущенкой и мандаринами

В блогах: в Тольятти УК угостит горожан сгущенкой и мандаринами

Тольяттинец Сергей Бабков рассказал про необычную акцию, которую проводит одна из местных управляющих компаний. Коммунальщики в рамках мероприятия "В Новый год - без долгов!" обещают горожанам за предоплату по квитанциям давать банку сгущенки и мандарины. «Я просто балдею от 
29 декабря 2017, 01:16
В Тольятти теплоэнергетики требуют признать банкротом «Департамент ЖКХ»

В Тольятти теплоэнергетики требуют признать банкротом «Департамент ЖКХ»

Самарская компания «Т Плюс» потребовала признать банкротом ООО «Департамент ЖКХ города Тольятти». Соответствующее заявление подано в областной Арбитражный суд. Основанием для подачи иска послужила задолженность этой управляющей компании за полученное тепло в размере 3 миллиона 700 тысяч рублей, образовавшаяся с 

29 декабря 2017, 10:14
В Тольятти началось землетрясение и из школы эвакуировали детей

В Тольятти началось землетрясение и из школы эвакуировали детей

Утром во вторник, 26 декабря, в тольяттинской школе №14, которая расположена в микрорайоне Шлюзовой, была проведена эвакуация. Дети и работники образовательного учреждения почувствовали вибрацию здания. Позже выяснилось, что «землетрясение» возникло из-за строительных работ на трассе М-5, которая находится неподалеку от 

27 декабря 2017, 03:45
Безработный житель Тольятти разгромил венчальный храм Петра и Февронии

Безработный житель Тольятти разгромил венчальный храм Петра и Февронии

В среду, 27 декабря, в полицию Тольятти поступило сообщение о погроме в венчальном храме Петра и Февронии в Автозаводском районе. Утром прихожане обнаружили, что двери в храм выломаны, внутри разром. Иконы, по предварительным данным, не злоумышленники не тронул. Было ли 
27 декабря 2017, 01:30
В Самаре в машине пьяного водителя нашли связанного таксиста

В Самаре в машине пьяного водителя нашли связанного таксиста

В Самаре полицейские по горячим следам раскрыли разбойное нападение. В машине пьяного водителя нашли связанного таксиста. Оказалось, что в ночь на 22 ноября мужчину связали и похитили его же пассажиры.

Автомобиль, ехавший с превышением скорости, заметили в Куйбышевском районе. После требования 

23 ноября 2017, 02:32
Самара: у таксиста после ДТП оппонент украл видеорегистратор

Самара: у таксиста после ДТП оппонент украл видеорегистратор

В Самаре полицейские раскрыли кражу видеорегистратора. Устройство украли у таксиста, попавшего в ДТП.

«41-летний таксист рассказал, что поздно ночью он находился в своем автомобиле, который незадолго до этого припарковал на обочине на улице Гагарина. Спустя некоторое время в него врезалось другое 

23 ноября 2017, 11:51

В Швеции полиция задержала воров-экстремалов, которые грабили фуры на полном ходу

В Швеции полиция задержала воров-экстремалов, которые грабили фуры на полном ходу

В руках шведских стражей порядка оказалась группа злоумышленников, которые рискованным способом, подобно героям голливудских боевиков, похищали ценные грузы из фур почтового оператора PostNord Sverige.
После нескольких эпизодов исчезновения грузов в компании сделали вывод, что кто-то забирается в машины в процессе 

3 ноября 2017, 02:07
«Локо-банк», пострадавший от грабителей, получил страховку

«Локо-банк», пострадавший от грабителей, получил страховку

«Ингосстрах» выплатил «Локо-банку» страховое возмещение в размере 5 миллионов 100 тысяч рублей в связи с ограблением его офиса в Самаре. Страховой случай произошел в сентябре 2017 года. В результате вооруженного нападения на офис финансовой организации злоумышленник похитил наличные денежные средства 

30 октября 2017, 04:17
В Самаре пойман подозреваемый в налете на офис микрозаймов

В Самаре пойман подозреваемый в налете на офис микрозаймов

Самарские полицейские сообщили о задержании подозреваемого в ограблении офиса микрозаймов на улице Победы. Это 30-летний мужчина, житель Самары, ранее судимый за кражу. Он освободился всего три года назад. Мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что был вооружен ножом, и сотрудница 

30 октября 2017, 03:25
Перепутали: В США полицейские чуть не застрелили актера во время съемок сцены ограбления

Перепутали: В США полицейские чуть не застрелили актера во время съемок сцены ограбления

В штате Индиана стражам порядка поступил сигнал о вооруженном налете на пивоварню. По словам очевидца, мужчина появился в баре в маске с пистолетом в руках.
Когда правоохранители приехали к месту инцидента, то увидели выходящего из помещения вооруженного человека. Приняв его 

28 сентября 2017, 05:10
В Самаре пьяный таксист устроил ДТП на встречке, есть раненый

В Самаре пьяный таксист устроил ДТП на встречке, есть раненый

Во вторник, 29 августа, в Самаре на проспекте Карла Маркса произошло ДТП. По словам очевидцев, таксист на автомобиле Renault Logan столкнулся с «Калиной». 25-летний автомобилист, управлявший вазовской легковушкой, попал в больницу. Водитель иномарки пройти медосвидетельствование отказался.

По сообщению полицейских, ДТП произошло 

30 августа 2017, 02:40
Странное ДТП: в Самаре на Демократической таксист уснул и оседлал дорожное ограждение

Странное ДТП: в Самаре на Демократической таксист уснул и оседлал дорожное ограждение

Авария произошла сегодня утром, 5 августа, передают очевидцы в соцсетях. На улице Демократической таксист на белом "Датсуне" не справился с управлением и залетел на дорожное ограждение. По непроверенным данным, мужчина уснул за рулем. Информации о пострадавших нет.
5 августа 2017, 03:47
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