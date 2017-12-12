В Тольятти полицейские задержали подозреваемых в серии автокраж – братьев 1990 года рождения. Они, по данным силовиков, могут быть причастны, как минимум к двум похищениям автомобилей. Одно было совершено в июле 2017 года. Преступники украли с неохраняемой парковки на Южном шоссе машину «Лада Приора». В сентябре стало известно о второй автокраже - с парковки пропала «Лада Гранта».
«В ходе мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления, сотрудники уголовного розыска задержали двух братьев 1990 года рождения. Правоохранители выяснили, что молодые люди нигде не работают и ранее привлекались к уголовной ответственности. В процессе допроса предполагаемые злоумышленники пояснили, что отогнали автомобиль в гараж, где частично разобрали его на запчасти и продали», - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Подозреваемые арестованы. Их проверяют на причастность к другим преступлениям.
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