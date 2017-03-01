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Видео в блогах: в Самаре перевернулась «пожарка»
Во вторник, 28 февраля, самарцы активно обсуждали необычное ДТП на улице Неверова с перевернувшейся пожарной машиной. Ролик выложили в группе "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте". По словам одного из очевидцев, автоцистерна возвращалась с пожара в Запанском.
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1 марта 2017, 09:57
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В Тольятти начнут судить обвиняемых в похищении бизнесмена, за которого требовали выкуп 10 млн евро
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1 марта 2017, 09:26
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Автоледи сбила ребенка на пешеходном переходе в Самаре
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28 февраля 2017, 02:50
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87-летний самарец шел платить за квартиру и попал под электричку
На железной дороге в Самарской области погиб человек. Трагедия произошла 27 февраля около станции «Курумоч». Электричка сбила насмерть мужчину, шедшего платить за квартиру, передает портал samru.ru.
Сообщается, что погибший пенсионер, ему было 87 лет. По данным транспортной прокуратуры, …
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28 февраля 2017, 02:14
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В Самарcкой области «МАЗ» снес ограждение моста и повис над обрывом, есть фото
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28 февраля 2017, 10:00
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Тольяттинцы решили не отказываться от мэра и мэрии
Жители Тольятти не хотят называть мэрию администрацией, а мэра – главой городского округа. Таков итог публичных слушаний по внесению изменений в устав города. «Переименование повлечет за собой значительные расходы бюджетных средств на изготовление новых бланков, печатей, штампов, удостоверений, вывесок, табличек …
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27 февраля 2017, 03:39
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Назвали виновника ДТП с трамваем и маршруткой в Самаре
В полиции сообщили подробности ДТП с участием общественного транспорта. В воскресенье, 26 февраля, в Самаре на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской столкнулись трамвай и маршрутный автобус «Пежо Боксер».
Трамваем, следовавшим по 25 маршруту, управляла 42-летняя женщина.
«По предварительной версии …
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27 февраля 2017, 03:13
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В Самарской области дети катались с горки и утонули в овраге с водой
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27 февраля 2017, 11:03
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Тольяттинец из-за ревности порезал соперника ножом
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25 февраля 2017, 02:19
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В Новокуйбышевске перевернулся мусоровоз: один человек погиб (есть фото)
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24 февраля 2017, 01:30
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В Тольятти годовалую девочку оставили одну в квартире без еды
В Тольятти 27-летняя местная жительница предстанет перед судом. Молодую женщину обвиняют в неисполнении родительских обязанностей, сообщает прокуратура Самарской области.
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24 февраля 2017, 01:09
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В Тольятти маршрутка сбила насмерть женщину, есть фото
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19 февраля 2017, 02:32
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В Самаре автоледи переехала собаку, вставшую перед её машиной (есть видео)
Убедительно рекомендуем впечатлительным пользователям не читать это сообщение.
Сегодня, 13 февраля, в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как водитель совершает жестокий наезд на собаку. Как пишут «Самарские водители», владелицей Пежо оказалась Камила С., которая является председателем правления …
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13 февраля 2017, 10:56
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В Самаре на отлов бродячих собак потратят 13 млн рублей
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2 декабря 2016, 11:43
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В Тольятти поймали питбуля-убийцу
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13 ноября 2016, 12:18
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В Сызрани собачья стая атаковала площадку с играющими детьми
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4 ноября 2016, 08:45