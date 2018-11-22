Самарец рассчитался за наркотики биткоинами … В Самаре вынесли приговор мужчине, который собирался продать в городе 2 килограмма наркотиков. Во время расследования и судебного процесса выяснилось, что в мае этого года уроженец областной столицы договорился через мессенджер о покупке крупных партий запрещенных веществ и их оплате