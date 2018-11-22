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Самарец рассчитался за наркотики биткоинами
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22 ноября 2018, 01:26
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Экс-глава самарской Госжилинспекции помещен под домашний арест
Самарский областной суд поместил под домашний арест бывшего руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области Андрея Абриталина. Ранее чиновник находился в СИЗО.
Напомним, что бывший врио руководителя ГЖИ стал фигурантом дела о мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, в …
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22 ноября 2018, 12:12
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Департамент городского хозяйства Самары возглавил Олег Ивахин
В понедельник, 19 ноября, стало известно об очередных кадровых рокировках в администрации Самары. В частности, назначен новый руководитель департамента городского хозяйства и экологии Самары. Должность после Андрея Семенова занял Олег Ивахин, ранее возглавлявший МП «Самарская набережная» и МП «Благоустройство».
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19 ноября 2018, 12:02
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В Самаре Филипп Киркоров представил свое шоу и посмотрел «Богемскую рапсодию»
В минувший уик-энд в Самаре побывал поп-идол Филипп Киркоров. В субботу, 17 ноября, артист представил своим поклонникам шоу «Я», фотографии и видео с концерта он выложил в своем аккаунте в Instagram. Судя по комментариям многих фолловеров, они остались под …
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19 ноября 2018, 11:40