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Материалы по теме:

Самарец рассчитался за наркотики биткоинами

Самарец рассчитался за наркотики биткоинами

В Самаре вынесли приговор мужчине, который собирался продать в городе 2 килограмма наркотиков. Во время расследования и судебного процесса выяснилось, что в мае этого года уроженец областной столицы договорился через мессенджер о покупке крупных партий запрещенных веществ и их оплате 
22 ноября 2018, 01:26
Экс-глава самарской Госжилинспекции помещен под домашний арест

Экс-глава самарской Госжилинспекции помещен под домашний арест

Самарский областной суд поместил под домашний арест бывшего руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области Андрея Абриталина. Ранее чиновник находился в СИЗО.

Напомним, что бывший врио руководителя ГЖИ стал фигурантом дела о мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, в 
22 ноября 2018, 12:12
Департамент городского хозяйства Самары возглавил Олег Ивахин

Департамент городского хозяйства Самары возглавил Олег Ивахин

В понедельник, 19 ноября, стало известно об очередных кадровых рокировках в администрации Самары. В частности, назначен новый руководитель департамента городского хозяйства и экологии Самары. Должность после Андрея Семенова занял Олег Ивахин, ранее  возглавлявший МП «Самарская набережная» и МП «Благоустройство».
 
19 ноября 2018, 12:02
В Самаре Филипп Киркоров представил свое шоу и посмотрел «Богемскую рапсодию»

В Самаре Филипп Киркоров представил свое шоу и посмотрел «Богемскую рапсодию»

В минувший уик-энд в Самаре побывал  поп-идол Филипп Киркоров.  В субботу, 17 ноября,  артист представил своим поклонникам шоу «Я»,  фотографии и видео с  концерта он выложил в своем  аккаунте в Instagram. Судя по комментариям многих фолловеров, они остались под 
19 ноября 2018, 11:40
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