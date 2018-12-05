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Застроят ли парк 60-тилетия Советской власти в Самаре?
В новом качестве временно исполняющего обязанности руководителя департамента градостроительства Самары Сергей Шанов официально прокомментировал ситуацию с возможной застройкой парка имени 60-тилетия Советской власти.
Напомним, накануне эта информация вызвала сильное возмущение у общественности. Как пояснили чиновники, компания «Стройресурс» обратилась в …
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5 декабря 2018, 10:12
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О ценах на бензин и «СМТ»: эксклюзивное интервью главы регионального УФАС Леонида Пака
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5 декабря 2018, 09:52
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В Самаре электричка сбила насмерть 39-летнего мужчину
В среду, 5 декабря, в 17:15 на железнодорожной станции Киркомбинат произошла трагедия — электропоезд сбил насмерть 39-летнего мужчину. По предварительным данным, он шел вдоль путей и угодил под поезд. На месте событий работала следственно-оперативная группа и представители прокуратуры. Сейчас ведется …
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5 декабря 2018, 09:17
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В блогах: в Самаре плохие дороги? Это совсем не так
Самарец Андрей Ишмуратов заявил в "Фейсбуке", что у нас далеко не самые плохие дороги. "У нас любят говорить, будто в Самаре плохие дороги. На самом деле это не так. Совсем не так. Это просто устоявшаяся фигура речи, имеющая не …
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5 декабря 2018, 09:04
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В блогах: идея внедрить в самарских автобусах оплату банковскими картами - это утопия
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5 декабря 2018, 08:55
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Обрушились кровля и стена: при хлопке газа в Самарской области пострадали два человека
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5 декабря 2018, 11:33
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В 110 домах похолодало: в Самаре произошли две коммунальные аварии
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4 декабря 2018, 08:05
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В Тольятти каменщик упал с высоты 4 метров и разбился насмерть
Стало известно о несчастном случае во время строительных работ в Тольятти. По информации министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, 26 ноября каменщик упал с высоты 4 метров во время выполнения своих обязанностей. Мужчина получил серьезные травмы и …
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30 ноября 2018, 12:20