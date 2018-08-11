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Неадекватный мужчина бросался под колеса машин в Сызрани
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10 августа 2018, 02:50
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18-летняя девушка сбила 70-летнюю пенсионерку в Самаре
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10 августа 2018, 01:59
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«Не пропустил при повороте»: в Самаре трамвай протаранил Daewoo Matiz
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10 августа 2018, 09:54
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Самарская область попала в тройку лидеров в России по количеству опасных участков на дорогах
Самарская область попала в тройку регионов России с самым большим количеством опасных участков дорог. Эксперты изучили данные ГИБДД о местах концентрации аварий, наличии камер фото- и видеофиксации, а также о мерах, которыми местные власти пытаются исправить ситуацию.Как сообщилив Общероссийском народном …
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9 августа 2018, 11:24