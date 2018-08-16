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Новый крытый каток в Чапаевске достроят до конца года

Новый крытый каток в Чапаевске достроят до конца года

На завершающем этапе в Чапаевске находится строительство нового крытого катка. Напомним, что это будет первое подобное сооружение в городе. Ледовая арена рассчитана на 400 зрителей, в зале будут оборудованы 16 мест для инвалидов. Общая площадь здания составляет 50 000 квадратных 
16 августа 2018, 04:39
Самарцев предупредили об усилении ветра

Самарцев предупредили об усилении ветра

Жителей Самарской области предупреждают о возможном усилении ветра с 19:00 четверга 16 августа до вечера пятницы, 17 августа. В эти два дня обещают переменную облачность, местами кратковременный дождь, грозу. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, местами 
16 августа 2018, 04:21
В Тольятти закрыли ТЦ на Транспортной

В Тольятти закрыли ТЦ на Транспортной

Судебные приставы приостановили работу торгового центра, расположенного на улице Транспортной в Тольятти. В этом здании нашли серьезные нарушения правил пожарной безопасности, которые представляли собой угрозу для жизни и здоровья посетителей и сотрудников. Закрытия торговой точки добивались сотрудники прокуратуры, сообщили в 
16 августа 2018, 02:51
В Самаре выбрали место, где установят скульптуру «Клен»

В Самаре выбрали место, где установят скульптуру «Клен»

Стало известно, что скульптуру «Клен» в честь хита ВИА «Синяя птица» установят на набережной у выхода из Струковского парка. Об этом в своем микроблоге в Твиттере сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
 
«Открытие планируем ко Дню города на 8 
16 августа 2018, 01:53
В Самарской области высокопоставленный силовик забирал премии подчиненных

В Самарской области высокопоставленный силовик забирал премии подчиненных

В нашем регионе возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника отделения МВД России по Челно-Вершинскому району Самарской области. Этого человека обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в начале ноября прошлого года мужчина потребовал от шести подчиненных передать 
14 августа 2018, 12:57
Мы устали, мы уходим: в польском городе все полицейские разом отправились на больничный

Мы устали, мы уходим: в польском городе все полицейские разом отправились на больничный

Непростая ситуация сложилась в польском городе Камень-Поморски. Все местные полицейские в полном составе ушли на больничные. Это связано с тем, что в отделениях сложилась острая нехватка сотрудников. Кроме того, летом многие ушли в отпуска. В итоге, на тех, кто остался 
13 августа 2018, 09:11
Пропавшую больше месяца назад женщину ищут в Сызрани

Пропавшую больше месяца назад женщину ищут в Сызрани

Вот уже больше месяца полицейские разыскивают пропавшую жительницу Сызрани. 39-летняя Наталья Непеина ушла из дома 3 июля и до сих пор не вернулась.

Приметы пропавшей: на вид женщине около 40-45 лет, телосложение среднее, темные крашеные волосы, карие глаза.

Была одета в разноцветный 

13 августа 2018, 01:51
В Самаре полицейского поймали на взятке в 600 тысяч рублей

В Самаре полицейского поймали на взятке в 600 тысяч рублей

Сотрудники УФСБ по Самарской области выяснили, что представитель одного из подразделений полиции Самары получил от некоего мужчины 600 тысяч рублей. Деньги были платой за общее покровительство.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Начальник регионального главка полиции, генерал-лейтенант 
8 августа 2018, 12:58
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