|
Новый крытый каток в Чапаевске достроят до конца года
|
16 августа 2018, 04:39
|
Самарцев предупредили об усилении ветра
|
16 августа 2018, 04:21
|
В Тольятти закрыли ТЦ на Транспортной
Судебные приставы приостановили работу торгового центра, расположенного на улице Транспортной в Тольятти. В этом здании нашли серьезные нарушения правил пожарной безопасности, которые представляли собой угрозу для жизни и здоровья посетителей и сотрудников. Закрытия торговой точки добивались сотрудники прокуратуры, сообщили в …
|
16 августа 2018, 02:51
|
В Самаре выбрали место, где установят скульптуру «Клен»
Стало известно, что скульптуру «Клен» в честь хита ВИА «Синяя птица» установят на набережной у выхода из Струковского парка. Об этом в своем микроблоге в Твиттере сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
|
16 августа 2018, 01:53
|
В Самарской области высокопоставленный силовик забирал премии подчиненных
В нашем регионе возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника отделения МВД России по Челно-Вершинскому району Самарской области. Этого человека обвиняют в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, в начале ноября прошлого года мужчина потребовал от шести подчиненных передать …
|
14 августа 2018, 12:57
|
Мы устали, мы уходим: в польском городе все полицейские разом отправились на больничный
|
13 августа 2018, 09:11
|
Пропавшую больше месяца назад женщину ищут в Сызрани
|
13 августа 2018, 01:51
|
В Самаре полицейского поймали на взятке в 600 тысяч рублей
Сотрудники УФСБ по Самарской области выяснили, что представитель одного из подразделений полиции Самары получил от некоего мужчины 600 тысяч рублей. Деньги были платой за общее покровительство.
Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Начальник регионального главка полиции, генерал-лейтенант …
|
8 августа 2018, 12:58