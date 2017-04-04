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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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В Самаре 4-летняя девочка упала с шестого этажа

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В Самаре 94% ДТП произошли при неудовлетворительных дорожных условиях

Содержание дорог в Самаре в 2017 году стало намного хуже. Об этом во время программы «Первые лица» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ» сообщил начальник городской Госавтоинспекции Андрей Карпочев.  

По статистике ГИБДД, с начала года 94 процента ДТП в Самаре 

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В Самаре собственника принудительно вселили в квартиру

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9 февраля 2017, 02:55
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