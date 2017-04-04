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Названы претенденты на пост главы Тольятти
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4 апреля 2017, 04:11
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Задержаны подозреваемые в покушении на Владимира Сафронова в Тольятти
В Самарской области раскрыли покушение на убийство Владимира Сафронова, в прошлом участника Неверовской ОПГ. Как уже сообщала "ТЕРРА", мужчину расстреляли 24 марта в Тольятти у дома №41 на улице Свердлова. Пули попали в область головы и туловища. …
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4 апреля 2017, 11:44
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Новый прокурор Тольятти Альберт Москалев приступил к исполнению обязанностей
С 3 апреля в Тольятти приступил к исполнению своих обязанностей новый прокурор Альберт Москалев. Коллективу его представил руководитель областного надзорного ведомства Константин Букреев.
Альберт Москалев выходец с Дальнего Востока. Родился в 1978, окончил Дальневосточный юридический институт МВД РФ. В конце 1990-х …
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4 апреля 2017, 10:47
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Появилось фото замеченной в Тольятти кросс-версии Lada Vesta
В Интернете появилось фото кросс-версии Lada Vesta. Согласно комментариям к снимку, автомобиль был замечен во время тестовых испытаний на дороге в Тольятти. «На автомобиле увеличенный клиренс, он оснащен пластиковым обвесом, спойлером и антенной в форме «плавника», - комментируют администраторы паблика …
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3 апреля 2017, 11:13
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В Самаре 4-летняя девочка упала с шестого этажа
В четверг, 30 марта, в Самаре с балкона дома по улице Ставропольской упала четырехлетняя девочка. Ребенка увезли в больницу с черепно-мозговой травмой и травмами живота, передает samru.ru со ссылкой на источник.
Инцидент произошел примерно 22 часа. Ребенок упал …
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31 марта 2017, 12:22
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В Самаре коммунальщики ищут владельцев «подснежников»
Самарское «Предприятие тепловых сетей» обратилось к горожанам с просьбой оставлять контактные телефоны под лобовым стеклом автомобилей, брошенных владельцами вдоль улиц и во дворах жилых домов. Их еще называют «подснежниками». В ПТС жалуются, что такие машины препятствуют проезду спецтехники к местам …
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30 марта 2017, 04:42
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Россияне смогут жаловаться на опасное вождение с помощью нового приложения
В Госдуме намерены принять законопроект, который создаст правовые основы для применения нового приложения для видеорегистраторов в транспортных средствах. Через него граждане получат возможность пожаловаться в автоинспекцию на опасное вождение.
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22 марта 2017, 02:33
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В Самаре водитель Toyota Raw 4 сбил на зебре восьмилетнюю девочку
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14 марта 2017, 01:43
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В Самаре создана спецгруппа для расследования убийства младенца
Для расследования убийства одномесячной девочки в Самаре создана специальная следственно-оперативная группа, сообщили в СУ СК России по Самарской области.
Как уже сообщала "ТЕРРА", малышка была обнаружена мертвой 7 марта, дома в Промышленном районе. На голове младенца были ссадины …
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10 марта 2017, 12:08
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ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию к 8 марта
К 8 марта городской отдел ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию: инспекторы ДПС будут останавливать женщин-водителей и поздравлять с праздником, сообщили в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.
В городе будут дежурить три «мартовских патруля» - на площади Мочалова (Кировский район), возле …
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7 марта 2017, 09:58
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В Самару на ЧМ-2018 приедут 11,5 тысячи силовиков
Для обеспечения безопасности во время ЧМ-2018 в Самару из других регионов приедут 10 тысяч полицейских и 1500 бойцов Росгвардии. Полицейских разместят в общежитиях самарских университетов, «гвардейцам» предоставят комнаты в общежитиях ссузов. Об этом сообщили на совещании, посвященном проведению ЧМ-2018.
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3 марта 2017, 01:41
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В Самаре 94% ДТП произошли при неудовлетворительных дорожных условиях
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1 марта 2017, 03:45
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В Самаре парень показывал опасные трюки на балконе 11-го этажа
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1 марта 2017, 01:09
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В Самаре собственника принудительно вселили в квартиру
Имущественные споры иногда приводят к нестандартным ситуациям. В Самаре произошло первое в этом году принудительное вселение собственника в квартиру. К такой процедуре приставы прибегают, когда в переговорах за право обладания жилплощадью не удается договориться мирным путем. Тогда в процесс включаются …
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10 февраля 2017, 04:09
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В Самаре почтили память погибших на службе полицейских
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10 февраля 2017, 02:36
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В Самаре снег с крыши упал на голову ребенка
Появилась информация о новом пострадавшем от схода снега. Инцидент произошел в поселке Мехзавод. В среду, 8 февраля, около 16 часов на голову ребенка упал снег с крыши. Как сообщает портал «Волга-Ньюс», 13-летняя девочка находилась около подъезда жилого дома в …
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9 февраля 2017, 02:55