К 8 марта городской отдел ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию: инспекторы ДПС будут останавливать женщин-водителей и поздравлять с праздником, сообщили в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.

В городе будут дежурить три «мартовских патруля» - на площади Мочалова (Кировский район), возле …