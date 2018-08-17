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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Геннадий Киселев получил вызов в юношескую сборную России по футболу U-20, которая проведет товарищеские матчи со сверстниками из сборной Хорватии. Игры запланированы в хорватском городе Чаковец.
 
- В расположении сборной Киселев будет со 2 по 8 
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В эти минуты на площади Славы в Самаре проходит открытие 50-го чемпионата мира Международного совета военного спорта по плаванию.

На соревнованиях выступят более 200 пловцов из 13 стран мира. Все спортсмены уже прибыли в областную столицу и готовы к 
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В продаже появились дополнительные билеты на игру «Крыльев Советов» с «Локомотивом»

В продаже появились дополнительные билеты на игру «Крыльев Советов» с «Локомотивом»

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» принял решение пустить в продажу дополнительные билеты на матч с действующим чемпионом страны – московским «Локомотивом». Напомним, что игра 4-го тура российской премьер-лиги пройдет уже в это воскресенье, 19 августа, на стадионе «Самара Арена».
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В Тольятти мужчина изнасиловал соседку по даче

В Тольятти мужчина изнасиловал соседку по даче

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32-летняя пострадавшая рассказала 
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Преподаватель из Новокуйбышевска «оценила» экзамен в 25 тысяч

Суд Новокуйбышевска рассмотрел уголовное дело в отношении преподавателя одного из колледжей города. Женщину признали виновной в получении взятки.

По версии следствия, в конце апреля этого года педагог получила от студентки 25 тысяч рублей. Взятка была платой за проставление экзамена 
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Самара оказалась на 98-м месте в рейтинге экологического благополучия

Самара оказалась на 98-м месте в рейтинге экологического благополучия

Аналитики портала "Домофонд" составили рейтинг экологического благополучия 150 городов России. При этом речь идет не о реальных показателях загрязнённости, а о том, как местные жители оценивают обстановку в своих муниципалитетах. В опросе приняли участие 61 734 человека по всей России. 
13 августа 2018, 09:42
Контейнеры для сбора батареек и градусников установили в Самаре

Контейнеры для сбора батареек и градусников установили в Самаре

В Самаре появились новые контейнеры для утилизации отходов, теперь жители города могут  выбрасывать использованные батарейки и отработанные ртутные лампы в особые ящики. Заметить их просто - они выкрашены в оранжевый цвет.
 
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Рыбаки засняли километровое нефтяное пятно под Сызранью

Рыбаки засняли километровое нефтяное пятно под Сызранью

Рыбаки обнаружили на Волге в Самарской области огромное нефтяное пятно. Шлейф из нефтепродуктов длиной примерно в один километр и шириной в 50 метров очевидцы засняли в районе нефтеналивной Октябрьска. 
 
"Вчера вечером возвращались с рыбалки и увидели эту ужасную картину вдоль 
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25 тысяч сосен высадят волонтеры в Тольятти

25 тысяч сосен высадят волонтеры в Тольятти

27 апреля в Тольятти пройдет высадка сразу 25 тысяч сосен. В экологической акции примут участие 350 волонтеров. Необходимый материал для посадки уже приготовлен и, по словам специалистов, он должен хорошо прижиться.

Место для проведения акции было выбрано не случайно. Тольяттинские леса 

26 апреля 2018, 09:20
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