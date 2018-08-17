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Полузащитника самарских «Крыльев Советов» вызвали в сборную России
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17 августа 2018, 01:12
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Видео: в Самаре торжественно открылся 50-й чемпионат мира Международного совета военного спорта по плаванию
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17 августа 2018, 12:57
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В продаже появились дополнительные билеты на игру «Крыльев Советов» с «Локомотивом»
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17 августа 2018, 12:45
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В Тольятти мужчина изнасиловал соседку по даче
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17 августа 2018, 12:19
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Преподаватель из Новокуйбышевска «оценила» экзамен в 25 тысяч
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17 августа 2018, 11:55
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Самара оказалась на 98-м месте в рейтинге экологического благополучия
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13 августа 2018, 09:42
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Контейнеры для сбора батареек и градусников установили в Самаре
В Самаре появились новые контейнеры для утилизации отходов, теперь жители города могут выбрасывать использованные батарейки и отработанные ртутные лампы в особые ящики. Заметить их просто - они выкрашены в оранжевый цвет.
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25 июля 2018, 02:39
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Рыбаки засняли километровое нефтяное пятно под Сызранью
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10 июля 2018, 08:25
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25 тысяч сосен высадят волонтеры в Тольятти
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26 апреля 2018, 09:20