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В Самаре экс-чиновник брал с людей по 250 тысяч за бесплатное муниципальное жилье
В Ленинском районном суде будет рассматриваться уголовное дело бывшего сотрудника департамента управления имуществом Самары. Его обвиняют в «мошенничестве с использованием служебного положения» и получении денег от граждан за предоставление муниципального жилья.
По версии следствия, в марте 2017 года главный …
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2 августа 2018, 10:06
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Самарец угнал у женщины машину и сдал ее на металлолом
За помощью к сотрудникам полиции обратилась 31-летняя жительница Самары. Она рассказала, что неизвестный преступник угнал у нее автомобиль ВАЗ-21099, который она припарковала на улице Ставропольской.
Во время следствия оперативники выяснили, что легковушка могла быть сдана в пункт приема металлолома. Эта информация …
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2 августа 2018, 09:53
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В Тольятти поймали на взятке инспектора пожарного надзора
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело против пожарного инспектора МЧС в городе Тольятти. Он подозревается в получении взятки.
По версии правоохранителей, 30 июля работник МЧС взял 15 тысяч рублей у завхоза одной из тольяттинских школ за то, чтобы заведение получило …
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1 августа 2018, 10:32
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В Самарской области будут судить мужчину, который убил щенка черенком от лопаты
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1 августа 2018, 10:10
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Главу Фонда капремонта Самарской области подозревают в коммерческом подкупе
Еще один громкий коррупционный скандал в Самаре. Сотрудники регионального управления ФСБ по подозрению в коммерческом подкупе задержали временно исполняющего обязанности директора областного Фонда капремонта Михаила Архипова. По некоторым данным, сумма полученных им средств составила 220 тысяч рублей.
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1 августа 2018, 05:54
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Замначальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов считает историю со взяткой провокацией
Заместитель руководителя областного управления Росгвардии, начальник центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрий Сазонов, подозреваемый в регулярном получении взяток от частной охранной организации, аффилированной организованному преступному сообществу "Законовские, взят под стражу. Пока на два месяца. Такую меру пресечения накануне вечером ему вынес суд …
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27 июля 2018, 02:31
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Заключенный из Тольятти пытался получить одиночную камеру за взятку в полмиллиона
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25 июля 2018, 05:47
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В Самаре поймали на взятке начальника центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрия Сазонова
В среду, 25 июля, в Самаре был задержан начальник центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии Дмитрий Сазонов. Сын спикера Губернской думы Виктора Сазонова был взят с поличным при получении взятки. Об этом в своем "твиттере" сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
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25 июля 2018, 03:56