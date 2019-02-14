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Материалы по теме:

В Самарской области в День всех влюбленных поженятся 35 пар

В Самарской области в День всех влюбленных поженятся 35 пар

Сегодня, 14 февраля, в День всех влюбленных в Самарской области заключат брак 35 пар. Все регистрации пройдут под девизом «Место для счастья – здесь, время для счастья – вся жизнь!», сообщили в Управлении ЗАГС Самарской области. Интересно, что молодожены из 
14 февраля 2019, 12:37
Житель Октябрьска убил приятеля за анекдот при спящих детях

Житель Октябрьска убил приятеля за анекдот при спящих детях

В Октябрьске вступил в силу приговор в отношении 23-летнего парня, которого обвиняли в убийстве. Во время судебного процесса мужчина рассказал, что в декабре 2017 года он ударил 35-летнего приятеля - тот провинился, рассказав при спящих детях анекдот. Пострадавший пошел в 
14 февраля 2019, 11:45
В Самаре построят лыжероллерную трассу

В Самаре построят лыжероллерную трассу

В следующем году в Самаре начнется строительство лыжероллерной трассы. Она разместится на базе «Чайка». Об этом в своем Твиттере написало региональное Министерство спорта. Возведение трассы предварительно включено в национальный проект «Демография».

В ведомстве подчеркивают, что на объекте можно будет проводить тренировки 

14 февраля 2019, 10:34
Мокрый снег и гололед: синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре

Мокрый снег и гололед: синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре

С четверга, 14 февраля, в Самарской области снова обещают снег. По прогнозам синоптиков, сегодня в большинстве районов обещают небольшой и умеренный снег, мокрый, местами гололед и налипание мокрого снега. Температура воздуха составит -1, -6 градусов по Цельсию. В ночи на 
14 февраля 2019, 08:37
Из Самарской области выдворили лидера исламистов

Из Самарской области выдворили лидера исламистов

Из самарского аэропорта Курумоч в родную страну в принудительном порядке отправили главу отделения Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) 52-летнего Рахматулло Баротова. Как отметили в УФСБ по Самарской области, в сентябре 2015 года Верховный суд Таджикистана признал эту партию террористической организацией. 
13 февраля 2019, 02:01
В Самаре ищут жертв опытного карманника

В Самаре ищут жертв опытного карманника

Полицейские ищут жертв задержанного карманника. Как сообщили в региональном ГУ МВД, по подозрению в карманной краже силовики задержали 34-летнего мужчину, который уже несколько раз представал перед судом за подобные преступления. Приметы задержанного: мужчина, на вид 30-40 лет, рост 175-178 см, 
13 февраля 2019, 10:28
Самарчанку поймали с героином на полмиллиона рублей

Самарчанку поймали с героином на полмиллиона рублей

В областной столице перед судом предстанет 40-летняя женщина. Ее подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, а также в приобретении и хранении запрещенных веществ. По версии следствия, 12 сентября прошлого года она купила у своего знакомого 105 упаковок 
13 февраля 2019, 09:50
Самарец случайно убил нового знакомого и вызвал полицию

Самарец случайно убил нового знакомого и вызвал полицию

В Самаре возбуждено уголовное дело из-за убийства в одном из частных домов по улице Рейсовой. Правоохранители поговорили с владельцами здания - супружеской парой и выяснили, что же произошло. Оказалось, что 44-летний мужчина познакомился на улице с прохожим и позвал его 
11 февраля 2019, 09:26
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