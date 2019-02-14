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В Самарской области в День всех влюбленных поженятся 35 пар
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14 февраля 2019, 12:37
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Житель Октябрьска убил приятеля за анекдот при спящих детях
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14 февраля 2019, 11:45
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В Самаре построят лыжероллерную трассу
В следующем году в Самаре начнется строительство лыжероллерной трассы. Она разместится на базе «Чайка». Об этом в своем Твиттере написало региональное Министерство спорта. Возведение трассы предварительно включено в национальный проект «Демография».
В ведомстве подчеркивают, что на объекте можно будет проводить тренировки …
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14 февраля 2019, 10:34
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Мокрый снег и гололед: синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре
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14 февраля 2019, 08:37
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Из Самарской области выдворили лидера исламистов
Из самарского аэропорта Курумоч в родную страну в принудительном порядке отправили главу отделения Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) 52-летнего Рахматулло Баротова. Как отметили в УФСБ по Самарской области, в сентябре 2015 года Верховный суд Таджикистана признал эту партию террористической организацией. …
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13 февраля 2019, 02:01
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В Самаре ищут жертв опытного карманника
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13 февраля 2019, 10:28
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Самарчанку поймали с героином на полмиллиона рублей
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13 февраля 2019, 09:50
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Самарец случайно убил нового знакомого и вызвал полицию
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11 февраля 2019, 09:26
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