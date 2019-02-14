В следующем году в Самаре начнется строительство лыжероллерной трассы. Она разместится на базе «Чайка». Об этом в своем Твиттере написало региональное Министерство спорта. Возведение трассы предварительно включено в национальный проект «Демография».

В ведомстве подчеркивают, что на объекте можно будет проводить тренировки …