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В Самаре сотрудника УФСИН и адвоката подозревают в покушении на мошенничество
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28 декабря 2018, 07:02
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В Самарской области завершилось берегоукрепление у Гранного
В Самарской области завершилось берегоукрепление Саратовского водохранилища в районе Гранного в Новокуйбышевске. Напомним, что работы проводились, чтобы защитить береговую полосу от размыва. Сумма контракта составила 34 924 364 рубля, деньги выделил региональный бюджет. Как пояснили в пресс-службе облправительства, выполнен банкет …
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28 декабря 2018, 04:55
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В Самаре сошел с рельсов вагон пассажирского поезда
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28 декабря 2018, 04:40
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В Самаре запускают 55-метровое колесо обозрения в парке Гагарина
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28 декабря 2018, 02:21
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В Самаре 22-летний парень забил насмерть сожителя матери и выбросил тело в гаражах
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28 декабря 2018, 01:53
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В Самаре вместе с сотрудником УФСИН задержали адвоката ПАСО
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28 декабря 2018, 01:13
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В Самаре ищут усатого разбойника в камуфляже
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28 декабря 2018, 11:48
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В Тольятти похитили мужчину, чтобы превратить в попрошайку
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27 ноября 2018, 09:22
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Британец отправился в тюрьму за инсценировку своего похищения
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10 сентября 2018, 12:33
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Миллион рублей похитили в Самарском пансионате для детей-инвалидов
Захватывающая криминальная история разворачивается в Самарском пансионате для детей-инвалидов: там обнаружили хищение миллиона рублей. По информации источника в силовых структурах, с ноября 2017 по март 2018 руководство учреждения перечисляло зарплату женщине, которая в пансионате фактически не работала. Ущерб оценивается в …
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26 июля 2018, 03:09
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Похитителя лодки поймали в Самарской области
На днях в Ставропольском районе полицейские остановили за нарушение автомобиль. Он буксировал лодку, перевернутую вверх дном, без специального прицепа. Документов на плавсредство у водителя не оказалось, поэтому его было решено доставить в отделение для дальнейшего разбирательства.
Во время разговоров со следователями …
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16 апреля 2018, 11:09