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Выяснилось, почему в Самаре сносят стену синагоги
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19 октября 2018, 02:19
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В Самаре продлили срок перекрытия по Чапаевской
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19 октября 2018, 01:44
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В Самаре рабочие сносят ковшом стену хоральной синагоги
Жители областной столицы подняли тревогу в соцсетях: рабочие сносят стену хоральной синагоги, расположенной на улице Садовой. В пятницу, 19 октября, очевидцы прислали фото происходящего в Твиттер депутата Госдумы Александра Хинштейна. На снимках видно, как ковш экскаватора разрушает старинную кирпичную …
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19 октября 2018, 12:40
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В Зубчаниновке 20-летний парень «отметелил» незнакомца
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19 октября 2018, 12:09
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Кто загрязняет воздух в Тольятти?
Управление Самарского Росприроднадзора инициировало административное расследование в отношении четырех предприятий Тольятти. Компании подозревают в нарушении условий выброса загрязняющих веществ. Речь идет о производителе аккумуляторов «АКОМ инвест», заводе «Тольяттинский трансформатор», немецко-российском совместном предприятии «Линде Азот Тольятти» и дочернем подразделении «Куйбышевазота» - …
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5 октября 2018, 11:15
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В Тольятти хотят закупить мобильные лаборатории и искать предприятия-нелегалы
Экологическую ситуацию в Тольятти и появление неприятных запахов и смога обсуждали 4 октября на совещании под руководством губернатора Дмитрия Азарова. На нем присутствовали руководители промышленных предприятий, профильных ведомств, контролирующих органов и общественники. Директор Тольяттинской гидрометеорологической обсерватории Надежда Карпасова заявила, что …
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5 октября 2018, 12:23
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Воздух в местах пребывания болельщиков круглосуточно проверяют в Самаре
Дышите спокойно. Качество воздуха в Самаре сейчас проверяют круглосуточно. Самое пристальное внимание к атмосфере в районе фан-зоны и стадиона ЧМ-2018 "Самара Арена".
18 проб воздуха в день по 14 показателям, включая уровень радиации. Непрерывный мониторинг состояния атмосферы во время чемпионата мира …
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21 июня 2018, 04:17
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К ЧМ-2018 в Самаре проверили качество воздуха на пл. Куйбышева
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29 мая 2018, 04:10