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Материалы по теме:

Выяснилось, почему в Самаре сносят стену синагоги

Выяснилось, почему в Самаре сносят стену синагоги

Стало известно, зачем на улице Садовой сносят стену хоральной синагоги. Напомним, что в пятницу местные жители были шокированы - стены памятника начали разбирать с помощью ковша, вниз полетели кирпичи из старинной кладки. На место событий выехали специалисты Управления государственной охраны 
19 октября 2018, 02:19
В Самаре продлили срок перекрытия по Чапаевской

В Самаре продлили срок перекрытия по Чапаевской

В Самаре продлен срок ограничения движения транспорта по улице Чапаевской на отрезке от Студенческого переулка до улицы Ульяновской. Напомним, что участок дороги там перекрыли еще в августе из-за проведения кровельных работ. Планировалось открыть движение с 17 октября, но теперь перекрытие 
19 октября 2018, 01:44
В Самаре рабочие сносят ковшом стену хоральной синагоги

В Самаре рабочие сносят ковшом стену хоральной синагоги

Жители областной столицы подняли тревогу в соцсетях: рабочие сносят стену хоральной синагоги, расположенной на улице Садовой. В пятницу, 19 октября, очевидцы прислали фото происходящего в Твиттер депутата Госдумы Александра Хинштейна. На снимках видно, как ковш экскаватора разрушает старинную кирпичную 
19 октября 2018, 12:40
В Зубчаниновке 20-летний парень «отметелил» незнакомца

В Зубчаниновке 20-летний парень «отметелил» незнакомца

В одну из больниц областной столицы доставили на карете «скорой помощи» 34-летнего мужчину. У пациента медики нашли множество различных травм и сообщили об этом в полицию. Оказалось, что пострадавший направлялся домой вечером из магазина в поселке Зубчаниновка. Внезапно его окликнул 
19 октября 2018, 12:09
Кто загрязняет воздух в Тольятти?

Кто загрязняет воздух в Тольятти?

Управление Самарского Росприроднадзора инициировало административное расследование в отношении четырех предприятий Тольятти. Компании подозревают в нарушении условий выброса загрязняющих веществ. Речь идет о производителе аккумуляторов «АКОМ инвест», заводе «Тольяттинский трансформатор», немецко-российском совместном предприятии «Линде Азот Тольятти» и дочернем подразделении «Куйбышевазота» - 
5 октября 2018, 11:15
В Тольятти хотят закупить мобильные лаборатории и искать предприятия-нелегалы

В Тольятти хотят закупить мобильные лаборатории и искать предприятия-нелегалы

Экологическую ситуацию в Тольятти и появление неприятных запахов и смога обсуждали 4 октября на совещании под руководством губернатора Дмитрия Азарова. На нем присутствовали руководители промышленных предприятий, профильных ведомств, контролирующих органов и общественники. Директор Тольяттинской гидрометеорологической обсерватории Надежда Карпасова заявила, что 
5 октября 2018, 12:23
Воздух в местах пребывания болельщиков круглосуточно проверяют в Самаре

Воздух в местах пребывания болельщиков круглосуточно проверяют в Самаре

Дышите спокойно. Качество воздуха в Самаре сейчас проверяют круглосуточно. Самое пристальное внимание к атмосфере в районе фан-зоны и стадиона ЧМ-2018 "Самара Арена". 

18 проб воздуха в день по 14 показателям, включая уровень радиации. Непрерывный мониторинг состояния атмосферы во время чемпионата мира 

21 июня 2018, 04:17
К ЧМ-2018 в Самаре проверили качество воздуха на пл. Куйбышева

К ЧМ-2018 в Самаре проверили качество воздуха на пл. Куйбышева

В Самаре на площади Куйбышева, которая во время ЧМ-2018 станет официальной фан-зоной, начали проверять качество воздуха. Дополнительный мобильный пункт Росгидрометра работает в Самаре с 1 мая. Ежедневно специалисты делают замеры чистоты воздуха на 3 точках: в зоне проведения фестиваля болельщиков 

29 мая 2018, 04:10
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