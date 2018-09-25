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Материалы по теме:

В Самаре заменят облицовку памятника воинам-интернационалистам

В Самаре заменят облицовку памятника воинам-интернационалистам

В областной столице хотят отремонтировать памятник воинам-интернационалистам, установленный на площади Памяти на пересечении улиц Мичурина и Осипенко. Аукцион уже объявлен, подрядчику готовы заплатить 7,13 млн рублей. Победитель конкурса будет обязан заменить облицовку мемориального комплекса, причем, мрамор и гранит должны полностью 
25 сентября 2018, 10:45
В Сызрани во время опилки деревьев погиб сотрудник УК

В Сызрани во время опилки деревьев погиб сотрудник УК

Стало известно о несчастном случае в Сызрани. В прошлую пятницу, 21 сентября, кровельщики ООО «Управляющая компания «Центр» проводили опилку деревьев. Но внезапно стрела гидроподъемника сломалась и вместе с люлькой, в которой находились люди, упала на землю. Один из кровельщиков с 
25 сентября 2018, 10:24
В Тольятти в ДТП пострадали двое врачей скорой помощи

В Тольятти в ДТП пострадали двое врачей скорой помощи

В понедельник, 24 сентября, в Тольятти случилась авария с каретой скорой помощи. По предварительным данным, столкновение произошло в 16:45 на улице Транспортной в Автозаводском районе. Двое медиков получили черепно-мозговые травмы и ушибы. После оказания помощи одного из сотрудников скорой госпитализировали, 
25 сентября 2018, 10:06
В Самарской области введут «предпенсионные» льготы

В Самарской области введут «предпенсионные» льготы

С минуты молчания началось первое заседание осенней сессии Самарской губернской думы. Депутаты почтили память Виктора Сазонова. Он возглавлял думу на протяжении последних 17 лет, и, даже когда в апреле стало известно о его тяжелой болезни, многие верили, что он и 
25 сентября 2018, 09:08
Минлесхоз опроверг информацию о радиации на тольяттинском «Фосфоре»

Минлесхоз опроверг информацию о радиации на тольяттинском «Фосфоре»

Региональный Минлесхоз опроверг ранее появившиеся в СМИ сообщения о радиоактивности на тольяттинском предприятии «Фосфор». Территория этого завода не представляет угрозы для жизни и здоровья жителей Автограда. Об этом ведомство сообщило на своем сайте со ссылкой на собственные данные и радиационно-гигиенический 
23 сентября 2018, 10:15
В США в крупном хранилище радиоактивных отходов обрушился тоннель

В США в крупном хранилище радиоактивных отходов обрушился тоннель

В Хэнфордском комплексе, который считается крупнейшим в Соединенных Штатах хранилищем радиоактивных материалов, сложилось чрезвычайное положение по причине обрушения тоннеля и возникшей угрозы утечки. Об этом рассказывают американские СМИ.
Комплекс находится в штате Вашингтон в 320 километрах от Сиэтла. Персонал был 

10 мая 2017, 11:34
В МЧС появится робот, который может «видеть» радиацию

В МЧС появится робот, который может «видеть» радиацию

Российский Центр по проведению специальных операций особого риска МЧС оснастят уникальным робототехническим комплексом, способным полностью заменить людей, если на атомной станции или химическом предприятии случится авария. Об этом информируют «Известия».
Данная разработка сделана в Центральном НИИ роботехники. Устройство может поднимать 

27 декабря 2016, 09:20
Российские учёные открыли наночастицы, защищающие организм от радиации

Российские учёные открыли наночастицы, защищающие организм от радиации

Российские ученые заявили об открытии наночастиц, которые могут защитить организм лабораторных грызунов от смертельной дозы радиации. Как говорит представитель РАН Антон Попов, состоящие из оксида церия (СеО2) частицы, могут влиять на отдельные процессы, связанные с восстановлением ДНК клетки.
Ученый поясняет: 

8 ноября 2016, 05:32
На ядерном реакторе в Норвегии произошла утечка радиоактивного йода

На ядерном реакторе в Норвегии произошла утечка радиоактивного йода

По обнародованным сегодня сведениям агентства Reuters, в Норвегии в ядерном реакторе произошла утечка радиоактивного йода. Эту информацию эксперты распространили со ссылкой на представителей органов по защите от радиоактивного излучения.
Как отмечают источники, в настоящее время основной целью специалисты считают недопущение 

25 октября 2016, 03:12
На ликвидацию накопленного экологического ущерба в Самарской области потратят 3,7 млрд рублей

На ликвидацию накопленного экологического ущерба в Самарской области потратят 3,7 млрд рублей

В Самаре на заседании регионального правительства 29 ноября утвердили госпрограмму «Ликвидация накопленного экологического ущерба и рекультивация бывших промышленных площадок на территории Самарской области». Она рассчитана на период с 2014 по 2019 годы.
                        
Как  стало известно в ходе заседания кабинета 

29 ноября 2013, 02:54
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