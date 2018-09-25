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В Самаре заменят облицовку памятника воинам-интернационалистам
В областной столице хотят отремонтировать памятник воинам-интернационалистам, установленный на площади Памяти на пересечении улиц Мичурина и Осипенко. Аукцион уже объявлен, подрядчику готовы заплатить 7,13 млн рублей. Победитель конкурса будет обязан заменить облицовку мемориального комплекса, причем, мрамор и гранит должны полностью …
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25 сентября 2018, 10:45
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В Сызрани во время опилки деревьев погиб сотрудник УК
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25 сентября 2018, 10:24
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В Тольятти в ДТП пострадали двое врачей скорой помощи
В понедельник, 24 сентября, в Тольятти случилась авария с каретой скорой помощи. По предварительным данным, столкновение произошло в 16:45 на улице Транспортной в Автозаводском районе. Двое медиков получили черепно-мозговые травмы и ушибы. После оказания помощи одного из сотрудников скорой госпитализировали, …
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25 сентября 2018, 10:06
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В Самарской области введут «предпенсионные» льготы
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25 сентября 2018, 09:08
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Минлесхоз опроверг информацию о радиации на тольяттинском «Фосфоре»
Региональный Минлесхоз опроверг ранее появившиеся в СМИ сообщения о радиоактивности на тольяттинском предприятии «Фосфор». Территория этого завода не представляет угрозы для жизни и здоровья жителей Автограда. Об этом ведомство сообщило на своем сайте со ссылкой на собственные данные и радиационно-гигиенический …
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23 сентября 2018, 10:15
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В США в крупном хранилище радиоактивных отходов обрушился тоннель
В Хэнфордском комплексе, который считается крупнейшим в Соединенных Штатах хранилищем радиоактивных материалов, сложилось чрезвычайное положение по причине обрушения тоннеля и возникшей угрозы утечки. Об этом рассказывают американские СМИ.
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10 мая 2017, 11:34
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В МЧС появится робот, который может «видеть» радиацию
Российский Центр по проведению специальных операций особого риска МЧС оснастят уникальным робототехническим комплексом, способным полностью заменить людей, если на атомной станции или химическом предприятии случится авария. Об этом информируют «Известия».
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27 декабря 2016, 09:20
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Российские учёные открыли наночастицы, защищающие организм от радиации
Российские ученые заявили об открытии наночастиц, которые могут защитить организм лабораторных грызунов от смертельной дозы радиации. Как говорит представитель РАН Антон Попов, состоящие из оксида церия (СеО2) частицы, могут влиять на отдельные процессы, связанные с восстановлением ДНК клетки.
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8 ноября 2016, 05:32
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На ядерном реакторе в Норвегии произошла утечка радиоактивного йода
По обнародованным сегодня сведениям агентства Reuters, в Норвегии в ядерном реакторе произошла утечка радиоактивного йода. Эту информацию эксперты распространили со ссылкой на представителей органов по защите от радиоактивного излучения.
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25 октября 2016, 03:12
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На ликвидацию накопленного экологического ущерба в Самарской области потратят 3,7 млрд рублей
В Самаре на заседании регионального правительства 29 ноября утвердили госпрограмму «Ликвидация накопленного экологического ущерба и рекультивация бывших промышленных площадок на территории Самарской области». Она рассчитана на период с 2014 по 2019 годы.
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29 ноября 2013, 02:54