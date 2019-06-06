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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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Материалы по теме:

В блогах: развитие самарских территорий

В блогах: развитие самарских территорий

Блогер Евгений Синюков обращается к властям с вопросом, почему они не развивают окраины Самары, на примере поселка Толевый. «Это же Железнодорожный район. Отнюдь не Кировский или Советский. Он граничит с Ленинским и Октябрьским районами - самыми цивильными и благополучными 
6 июня 2019, 10:22
В больнице скончался байкер, который попал в ДТП на Товарной

В больнице скончался байкер, который попал в ДТП на Товарной

В столице 63-го региона ушел из жизни мотоциклист, который поступил в больницу после аварии на Товарной. Мужчине было всего 38 лет, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что 4 июня в 14:00 водитель, который получил права всего год назад, двигался на 
6 июня 2019, 10:02
В блогах: самарец нашел на берегу Волги человеческий череп

В блогах: самарец нашел на берегу Волги человеческий череп

Шокирующие фото выложил в «Инстаграме» самарский блогер Юрий Прокофьев. "Вот что сегодня можно найти на месте размытого деревенского погоста на берегу Волги, - пишет автор. - Все это следствие тотального рукотворного обмеления реки. Вызванного "умными" гидрологами и "точными" прогнозами 
6 июня 2019, 09:40
В Самарскую область вернулась жара: сегодня до + 30

В Самарскую область вернулась жара: сегодня до + 30

В Самарской области снова стало жарко - в четверг, 6 июня, будет малооблачная погода без осадков, северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Воздух прогреется + 25, + 30 градусов по Цельсию. В ночи на пятницу и субботу, 7 и 8 
6 июня 2019, 09:01
Тольяттинский «АвтоВАЗ» отзывает 933 автомобиля Lada XRAY

Тольяттинский «АвтоВАЗ» отзывает 933 автомобиля Lada XRAY

Тольяттинский автогигант отзывает 933 автомобиля марки Lada XRAY. Об этом информирует Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Отзыву подлежат машины, которые были проданы с января этого года по сегодняшний день. Их VIN-коды можно посмотреть здесь. Как говорится 
5 июня 2019, 11:18
В Самаре запретят остановку на участке Московского шоссе

В Самаре запретят остановку на участке Московского шоссе

С понедельника, 24 июня, в Самаре запретят остановку машин на кольцевой развязке Московского шоссе и улицы Авроры. О нововведении стало известно сегодня, 4 июня. Автомобилистов просят быть внимательными — ведь машины нарушителей будут отвозить на штрафстоянки. Как пояснили в министерстве 

4 июня 2019, 05:13
Тольяттинка заплатила соседке за затопленную квартиру после ареста авто

Тольяттинка заплатила соседке за затопленную квартиру после ареста авто

Жительница Автограда компенсировала соседке ущерб за затопленную квартиру, когда чуть не потеряла свою иномарку. История началась с того, что жительница Тольятти обратилась в суд - она требовала компенсацию за отвалившиеся обои и вздувшийся ламинат. Квартиру женщины затопили соседи сверху. По 
4 июня 2019, 12:46
Самарцам запретят парковаться на участке Ново-Садовой

Самарцам запретят парковаться на участке Ново-Садовой

С четверга, 20 июня, в столице 63-го региона введут постоянный запрет на парковку на улице Ново-Садовой. Речь идет об участке магистрали от улицы Осипенко в направлении Невской протяженностью 50 метров. Там будут установлены соответствующие дорожные знаки. Кроме того, автомобили нарушителей 
30 мая 2019, 03:01
В Самаре запретят стоянку и остановку на участке Ташкентской

В Самаре запретят стоянку и остановку на участке Ташкентской

С 13 мая в областной столице запретят  остановку и стоянку транспортных средств на улице Ташкентской на участке от дома № 230 до № 118 по обеим сторонам проезжих частей. Ограничения связаны с проведением работ по содержанию и повышению пропускной способности 
18 апреля 2019, 12:53
В Самаре на Высоковольтной демонтировали незаконную автостоянку

В Самаре на Высоковольтной демонтировали незаконную автостоянку

В Советском районе Самары местная прокуратура демонтировала незаконную автостоянку. Последняя располагалась на пересечении Советской Армии с Высоковольтной.
 
"Мониторинг в сфере соблюдения земельного законодательства и законности нахождения автомобильных стоянок на территории района проводится постоянно, - пояснили в надзорном ведомстве. - 
16 февраля 2019, 04:52
Собачники высекли Приору и оторвали ей зеркало – ВИДЕО

Собачники высекли Приору и оторвали ей зеркало – ВИДЕО

В паблике «Подслушано | Самара» опубликована ночная запись с дворовой камеры видеонаблюдения, на которой зафиксирован вандализм подвыпивших, вероятно, жильцов подъезда, которые в снегопад вышли погулять с собакой. Сообщается, что инцидент произошел на улице Фадеева в Промышленном районе Самары.

Возвращаясь 
13 февраля 2019, 12:14
Около Самарского театра оперы и балета теперь можно парковаться до полуночи

Около Самарского театра оперы и балета теперь можно парковаться до полуночи

В Самаре изменились правила парковки около театра оперы и балета. На отрезке улицы Галактионовской от Красноармейской до Вилоновской (за зданием театра) установлены знаки, запрещающие парковку каждый день с 00:00 до 06:00. Как отметили в «Дорсигнале», ранее там стояли знаки запрета 
31 января 2019, 04:40
В Самаре демонтировали нелегальную автостоянку на Партизанской

В Самаре демонтировали нелегальную автостоянку на Партизанской

В Самаре продолжается охота на незаконные автостоянки: на этот раз убрали нелегальную парковку на улице Партизанской в районе дома № 55. Сотрудники прокуратуры Железнодорожного района выяснили, что местная автостоянка работала без правоустанавливающих документов. В итоге охранная будка и ограждение были 
24 октября 2018, 12:20
Автостоянку уничтожили на проспекте Карла Маркса в Самаре

Автостоянку уничтожили на проспекте Карла Маркса в Самаре

Прокуратура Железнодорожного района областной столицы проверила работу местных автостоянок. В частности, сотрудники надзорного ведомства обращали внимание на наличие у владельцев парковок правоустанавливающих документов. Автостоянка на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Тверской, расположенная напротив дома № 55 работала незаконно. Сейчас 
21 августа 2018, 09:37
На улице Дзержинского в Самаре ликвидировали незаконную автостоянку

На улице Дзержинского в Самаре ликвидировали незаконную автостоянку

Предприимчивые граждане огородили небольшой земельный участок забором и взимали плату с автолюбителей, желающих оставить здесь свою машину. О том, какова дальнейшая судьба этого места, расскажем в нашем репортаже.

Умывальник, холодильник и «ГАЗель» в качестве сторожки. Автостоянка на улице Дзержинского обосновалась здесь 

11 мая 2018, 02:59
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