|
В блогах: развитие самарских территорий
Блогер Евгений Синюков обращается к властям с вопросом, почему они не развивают окраины Самары, на примере поселка Толевый. «Это же Железнодорожный район. Отнюдь не Кировский или Советский. Он граничит с Ленинским и Октябрьским районами - самыми цивильными и благополучными …
|
6 июня 2019, 10:22
|
В больнице скончался байкер, который попал в ДТП на Товарной
|
6 июня 2019, 10:02
|
В блогах: самарец нашел на берегу Волги человеческий череп
Шокирующие фото выложил в «Инстаграме» самарский блогер Юрий Прокофьев. "Вот что сегодня можно найти на месте размытого деревенского погоста на берегу Волги, - пишет автор. - Все это следствие тотального рукотворного обмеления реки. Вызванного "умными" гидрологами и "точными" прогнозами …
|
6 июня 2019, 09:40
|
В Самарскую область вернулась жара: сегодня до + 30
|
6 июня 2019, 09:01
|
Тольяттинский «АвтоВАЗ» отзывает 933 автомобиля Lada XRAY
Тольяттинский автогигант отзывает 933 автомобиля марки Lada XRAY. Об этом информирует Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Отзыву подлежат машины, которые были проданы с января этого года по сегодняшний день. Их VIN-коды можно посмотреть здесь. Как говорится …
|
5 июня 2019, 11:18
|
В Самаре запретят остановку на участке Московского шоссе
|
4 июня 2019, 05:13
|
Тольяттинка заплатила соседке за затопленную квартиру после ареста авто
|
4 июня 2019, 12:46
|
Самарцам запретят парковаться на участке Ново-Садовой
|
30 мая 2019, 03:01
|
В Самаре запретят стоянку и остановку на участке Ташкентской
|
18 апреля 2019, 12:53
|
В Самаре на Высоковольтной демонтировали незаконную автостоянку
В Советском районе Самары местная прокуратура демонтировала незаконную автостоянку. Последняя располагалась на пересечении Советской Армии с Высоковольтной.
"Мониторинг в сфере соблюдения земельного законодательства и законности нахождения автомобильных стоянок на территории района проводится постоянно, - пояснили в надзорном ведомстве. - …
|
16 февраля 2019, 04:52
|
Собачники высекли Приору и оторвали ей зеркало – ВИДЕО
В паблике «Подслушано | Самара» опубликована ночная запись с дворовой камеры видеонаблюдения, на которой зафиксирован вандализм подвыпивших, вероятно, жильцов подъезда, которые в снегопад вышли погулять с собакой. Сообщается, что инцидент произошел на улице Фадеева в Промышленном районе Самары.
Возвращаясь …
|
13 февраля 2019, 12:14
|
Около Самарского театра оперы и балета теперь можно парковаться до полуночи
|
31 января 2019, 04:40
|
В Самаре демонтировали нелегальную автостоянку на Партизанской
В Самаре продолжается охота на незаконные автостоянки: на этот раз убрали нелегальную парковку на улице Партизанской в районе дома № 55. Сотрудники прокуратуры Железнодорожного района выяснили, что местная автостоянка работала без правоустанавливающих документов. В итоге охранная будка и ограждение были …
|
24 октября 2018, 12:20
|
Автостоянку уничтожили на проспекте Карла Маркса в Самаре
Прокуратура Железнодорожного района областной столицы проверила работу местных автостоянок. В частности, сотрудники надзорного ведомства обращали внимание на наличие у владельцев парковок правоустанавливающих документов. Автостоянка на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Тверской, расположенная напротив дома № 55 работала незаконно. Сейчас …
|
21 августа 2018, 09:37
|
На улице Дзержинского в Самаре ликвидировали незаконную автостоянку
Предприимчивые граждане огородили небольшой земельный участок забором и взимали плату с автолюбителей, желающих оставить здесь свою машину. О том, какова дальнейшая судьба этого места, расскажем в нашем репортаже.
Умывальник, холодильник и «ГАЗель» в качестве сторожки. Автостоянка на улице Дзержинского обосновалась здесь …
|
11 мая 2018, 02:59
Мы Вам перезвоним!