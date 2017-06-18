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В Тольятти стая агрессивных бесхозных собак терроризирует горожан
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18 июня 2017, 03:40
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Чиновники судятся из-за квартир тяжелобольных тольяттинцев
Губернский бюджет должен заплатить мэрии Тольятти почти 18 миллионов рублей. Такое решение принял областной арбитражный суд. Ответчиком по иску муниципалитета выступало региональное министерство социально-демографической и семейной политики. Дело в том, что в 2013-2015 годах тольяттинский суд обязал мэрию во внеочередном …
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16 июня 2017, 09:30
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В Тольятти сняли на видео новую «Тойоту», которой пока нет в продаже
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15 июня 2017, 09:00
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В Тольятти наконец нашли пропавшую капсулу времени
В паблике «Самара life» соцсети «ВКонтакте» сообщили, что в Тольятти после довольно продолжительных поисков все-таки нашли капсулу времени, адресованную комсомольцами в 1967 году нынешней молодежи. Металлический цилиндр в виде снаряда заложили возле монумента на Молодежном бульваре. В капсуле …
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14 июня 2017, 07:00
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Самарские службы эвакуации заставят фотографировать машины перед вывозом на штрафстоянку
Сегодня, 25 февраля, депутаты Самарской губернской думы на очередном заседании рассмотрят поправки, которые касаются работы компаний, эвакуирующих автомобили.
Разработчики законопроекта предлагают обязать службы эвакуации фотографировать автомобили перед отправкой на штрафстоянку, а также хранить снимки машины не менее трех лет и предоставлять …
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25 февраля 2014, 10:27