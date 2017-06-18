6
41
47
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 14 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
            .d88888b.    .d8888b.    .d8888b.                  88888888888           
           d88P" "Y88b  d88P  Y88b  d88P  Y88b                     888               
           888     888  Y88b. d88P         888                     888               
 .d8888b   888     888   "Y88888"        .d88P  88888b.d88b.       888      88888b.  
 88K       888     888  .d8P""Y8b.   .od888P"   888 "888 "88b      888      888 "88b 
 "Y8888b.  888 Y8b 888  888    888  d88P"       888  888  888      888      888  888 
      X88  Y88b.Y8b88P  Y88b  d88P  888"        888  888  888      888      888  888 
  88888P'   "Y888888"    "Y8888P"   888888888   888  888  888      888      888  888 
                  Y8b
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Тольятти стая агрессивных бесхозных собак терроризирует горожан

В Тольятти стая агрессивных бесхозных собак терроризирует горожан

Жители Автограда, проживающие по улице Свердлова в районе 1-го квартала, опасаются за себя и безопасность своих детей. Всему виной стала стая бездомных собак, которые обосновались в районе пару недель назад.

По словам горожан, эти собаки очень агрессивные, постоянно грызутся 
18 июня 2017, 03:40
Чиновники судятся из-за квартир тяжелобольных тольяттинцев

Чиновники судятся из-за квартир тяжелобольных тольяттинцев

Губернский бюджет должен заплатить мэрии Тольятти почти 18 миллионов рублей. Такое решение принял областной арбитражный суд. Ответчиком по иску муниципалитета выступало региональное министерство социально-демографической и семейной политики. Дело в том, что в 2013-2015 годах тольяттинский суд обязал мэрию во внеочередном 

16 июня 2017, 09:30
В Тольятти сняли на видео новую «Тойоту», которой пока нет в продаже

В Тольятти сняли на видео новую «Тойоту», которой пока нет в продаже

В Сети появилось видео с обновленным пикапом Toyota Hilux в камуфляжной пленке. Согласно комментарию автора, он увидел иномарку в Тольятти. Это было так неожиданно, что он успел снять только 9-секундное видео и машина уехала.  Отметим, многие иностранные модели привозят на 

15 июня 2017, 09:00
В Тольятти наконец нашли пропавшую капсулу времени

В Тольятти наконец нашли пропавшую капсулу времени

В паблике «Самара life» соцсети «ВКонтакте» сообщили, что в Тольятти после довольно продолжительных поисков все-таки нашли капсулу времени, адресованную комсомольцами в 1967 году нынешней молодежи. Металлический цилиндр в виде снаряда заложили возле монумента на Молодежном бульваре. В капсуле 
14 июня 2017, 07:00
Самарские службы эвакуации заставят фотографировать машины перед вывозом на штрафстоянку

Самарские службы эвакуации заставят фотографировать машины перед вывозом на штрафстоянку

Сегодня, 25 февраля, депутаты Самарской губернской думы на очередном заседании рассмотрят поправки, которые касаются работы компаний, эвакуирующих автомобили.

Разработчики законопроекта предлагают обязать службы эвакуации фотографировать автомобили перед отправкой на штрафстоянку, а также хранить снимки машины не менее трех лет и предоставлять 

25 февраля 2014, 10:27
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна