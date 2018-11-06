4
53
50
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30.10.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 01.11.2018  
Все видео

Материалы по теме:

В Самаре ТЦ «Мелодия» продают за 299 млн рублей

В Самаре ТЦ «Мелодия» продают за 299 млн рублей

Во вторник, 6 ноября, в областной столице выставили на продажу торговый центр «Мелодия», расположенный на проспекте Ленина. Объект недвижимости готовы отдать новому собственнику за 299 млн рублей. Помимо торгового центра площадью 5,38 тыс. кв.м владелец получит земельный участок площадью 10,5 
6 ноября 2018, 04:37
В Самаре 7 ноября перекроют улицы Шостаковича и Фрунзе

В Самаре 7 ноября перекроют улицы Шостаковича и Фрунзе

В среду, 7 ноября, в Самаре будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах в центре. С 15:00 до 17:00 на них будет проходить мероприятие «Коммунистической партии Российской Федерации». Движение будет перекрыто на улице Фрунзе от Шостаковича до Вилоновской, а также 
6 ноября 2018, 04:05
В Отрадном под колесами авто оказался 6-летний велосипедист

В Отрадном под колесами авто оказался 6-летний велосипедист

В понедельник, 5 ноября, произошла авария с пострадавшими в Отрадном. В 18:00 48-летний водитель на «Лада Веста» ехал по улице Гайдара в направлении Октябрьской. В районе дома № 43 он не предоставил преимущество в движении и сбил шестилетнего велосипедиста, который 
6 ноября 2018, 03:00
Реализацию нацпроектов в Самарской области обсудят на совещании с полпредом президента в ПФО

Реализацию нацпроектов в Самарской области обсудят на совещании с полпредом президента в ПФО

В эти минуты, во вторник, 6 ноября, полпред президента в ПФО Игорь Комаров проводит совещание, посвящённое проблемам реализации приоритетных нацпроектов на территории Самарской области. В нем принимают участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, члены регионального кабинета министров. 
 
6 ноября 2018, 02:33
В Самаре Toyota сбила 12-летнюю девочку

В Самаре Toyota сбила 12-летнюю девочку

В понедельник, 5 ноября, в областной столице произошла авария, в которой пострадал ребенок. В 18:45 водитель иномарки Toyota ехал по улице Ставропольской в направлении Алма-Атинской. По предварительным данным, напротив дома № 43А по Ташкентскому переулку автомобилист сбил 12-летнюю девочку. По 
6 ноября 2018, 02:26
70 человек эвакуировали из дома по улице Тухачевского в Самаре

70 человек эвакуировали из дома по улице Тухачевского в Самаре

В среду, 18 июля, в 14:10 эвакуировали более 70 жителей четырехподъездного дома на улице Тухачевского в Самаре. На месте событий работали сотрудники МЧС. Они вызвали газовую службу: у них появилось подозрение, что в здании произошла утечка бытового газа, пишет 
18 июля 2018, 04:22
Людей эвакуировали из ТРК «Вива Лэнд» в Самаре

Людей эвакуировали из ТРК «Вива Лэнд» в Самаре

В понедельник днем, 9 июля, персонал и посетителей вывели из торгово-развлекательного центра «Вива Лэнд» на площади Кирова в Самаре. В здании сработала пожарная сигнализация, на место событий тут же приехали сотрудники оперативных служб.
 
"Мы были внутри, запахло проводкой и включили сирену, 
9 июля 2018, 01:42
Названа причина эвакуации из офисных центров Самары

Названа причина эвакуации из офисных центров Самары

В Самаре официально названа причина эвакуации из ряда городских объектов с массовым пребыванием людей в четверг, 21 июня. По данным полицейских, поступили сообщения о возможном заминировании офисных центров «Башня», «Скала Холл», а также гостиницы «Волга». Постояльцев в самарских отелях в 
22 июня 2018, 09:35
Очевидцы сообщили об эвакуациях из центров «Скала» и «Башня» в Самаре

Очевидцы сообщили об эвакуациях из центров «Скала» и «Башня» в Самаре

В Самаре в социальных сетях появились сообщения об эвакуации из офисных центров «Скала» и «Башня». Очевидцы опубликовали фотографии. Отметим, ранее сообщалось об эвакуации из гостиницы «Волга». Официальных комментариев от правоохранительных структур пока нет.

Подробности:

Названа причина эвакуации из 
21 июня 2018, 05:53
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх