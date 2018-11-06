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В Самаре ТЦ «Мелодия» продают за 299 млн рублей
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6 ноября 2018, 04:37
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В Самаре 7 ноября перекроют улицы Шостаковича и Фрунзе
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6 ноября 2018, 04:05
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В Отрадном под колесами авто оказался 6-летний велосипедист
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6 ноября 2018, 03:00
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Реализацию нацпроектов в Самарской области обсудят на совещании с полпредом президента в ПФО
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6 ноября 2018, 02:33
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В Самаре Toyota сбила 12-летнюю девочку
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6 ноября 2018, 02:26
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70 человек эвакуировали из дома по улице Тухачевского в Самаре
В среду, 18 июля, в 14:10 эвакуировали более 70 жителей четырехподъездного дома на улице Тухачевского в Самаре. На месте событий работали сотрудники МЧС. Они вызвали газовую службу: у них появилось подозрение, что в здании произошла утечка бытового газа, пишет …
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18 июля 2018, 04:22
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Людей эвакуировали из ТРК «Вива Лэнд» в Самаре
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9 июля 2018, 01:42
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Названа причина эвакуации из офисных центров Самары
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22 июня 2018, 09:35
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Очевидцы сообщили об эвакуациях из центров «Скала» и «Башня» в Самаре
В Самаре в социальных сетях появились сообщения об эвакуации из офисных центров «Скала» и «Башня». Очевидцы опубликовали фотографии. Отметим, ранее сообщалось об эвакуации из гостиницы «Волга». Официальных комментариев от правоохранительных структур пока нет.
Подробности:
Названа причина эвакуации из …
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21 июня 2018, 05:53