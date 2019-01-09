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Материалы по теме:

Местами до -28: Морозы «задержатся» в Самарской области до пятницы

Местами до -28: Морозы «задержатся» в Самарской области до пятницы

В Самарской области морозы продержатся до пятницы, 11 января. По прогнозу синоптиков, на погоду будет влиять поле повышенного атмосферного давления. Ожидается сухая морозная погода со слабым ветром, в отдельных районах по ночам будет до -28 градусов. 
 
В ночи на четверг и 
9 января 2019, 06:03
В Самарской области 70% классов перешли на пятидневку

В Самарской области 70% классов перешли на пятидневку

Стало известно, что школы в Самарской области постепенно переводят в режим пятидневной рабочей недели. Об этом рассказали в Твиттере представители министерства образования, отвечая на вопрос местной жительницы.

- Уже 70% классов (не школ) учатся в режиме пятидневки. Однако, не везде 
9 января 2019, 05:35
Проблемы с закрылками: в Самаре совершил экстренную посадку самолет из Дубая

Проблемы с закрылками: в Самаре совершил экстренную посадку самолет из Дубая

В среду, 9 января, в самарском аэропорту «Курумоч» совершил экстренную посадку Boeing-737 авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая в наш город. К концу полета, в 13:50 по местному времени стало известно о проблеме с закрылками у воздушного судна, по предварительным данным, 
9 января 2019, 04:51
У Счетной палаты Самарской области будет новый руководитель

У Счетной палаты Самарской области будет новый руководитель

На рассмотрение депутатов губдумы внесено представление на нового руководителя Счетной палаты региона. Вместо Антонины Зубковой, которая руководила ведомством с 2014 года, предложена кандидатура 47-летней Елены Дубровой. Об этом в своем "Твиттере" сообщил депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Известно, что Елена 
9 января 2019, 04:39
В Самаре автоледи сбила пешехода на «зебре» в историческом центре

В Самаре автоледи сбила пешехода на «зебре» в историческом центре

Во вторник, 8 января, в областной столице под колесами машины оказалась женщина-пешеход. По предварительной информации, в 15:20 21-летняя девушка на иномарке Ford Focus в районе дома № 6 по улице Григория Засекина сбила 52-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по 
9 января 2019, 11:01
Не уступил дорогу: в Новокуйбышевске после ДТП попал в больницу водитель иномарки

Не уступил дорогу: в Новокуйбышевске после ДТП попал в больницу водитель иномарки

Во вторник, 8 января, в Новокуйбышевске произошла дорожная авария с пострадавшими. Вечером 24-летний водитель иномарки Ford Focus ехал по улице Садовой в направлении Суворова. По предварительной информации, на перекрестке неравнозначных дорог на пересечении улицы Садовой и Самарского шоссе он не 
9 января 2019, 09:24
17-летняя девушка пострадала в ДТП с двумя машинами в Тольятти

17-летняя девушка пострадала в ДТП с двумя машинами в Тольятти

Вчера, 7 января, около 19:00 в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП с участием 32-летнего водителя ВАЗ-2114, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, автомобилист двигался по Ленинскому проспекту в сторону Степана Разина. В районе дома 

8 января 2019, 02:17
Пострадали четверо: в Тольятти на заснеженной дороге столкнулись Granta и «семерка»

Пострадали четверо: в Тольятти на заснеженной дороге столкнулись Granta и «семерка»

В Тольятти полицейские выясняют подробности аварии с пострадавшими. Столкновение произошло в понедельник, 7 января, когда водитель легковушки Lada Granta выезжал из двора дома № 111 по улице Северной. По предварительной информации, он не уступил дорогу «семерке», за рулем которой сидел 
8 января 2019, 12:15
В ДТП около аэропорта Курумоч пострадали четыре человека

В ДТП около аэропорта Курумоч пострадали четыре человека

В пятницу, 28 декабря, произошла крупная дорожная авария на трассе в Самарской области. Столкновение случилось на 6 километре дороги «Волжсий - Береза». По данным облМВД, 65-летний водитель «Лада Гранта» ехал в снегопад со стороны трассы М-5 «Урал» в сторону поселка 
29 декабря 2018, 04:21
«Столкнулись лоб в лоб»: в Самарской области в ДТП пострадали 8 человек

«Столкнулись лоб в лоб»: в Самарской области в ДТП пострадали 8 человек

В понедельник, 24 декабря, произошла крупная авария на трассе в Большеглушицком районе области. Лоб в лоб там столкнулись Lada Largus и ВАЗ-21074, различные травмы получили восемь человек. На 105 километре автодороги «Самара - Большая Черниговка - до границы с Республикой 
25 декабря 2018, 12:15
В Самаре под колеса автобуса попали трое дорожных рабочих

В Самаре под колеса автобуса попали трое дорожных рабочих

В понедельник в Самаре произошла авария с пешеходами и снегоуборочной техникой, в которой пострадали три человека. Около шести утра автобус ПАЗ ехал без пассажиров по улице Ново-Садовой в сторону Советской Армии. По предварительной информации, водитель не сумел справиться с управлением 
25 декабря 2018, 10:25
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