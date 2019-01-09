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9 января 2019, 05:35
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Проблемы с закрылками: в Самаре совершил экстренную посадку самолет из Дубая
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9 января 2019, 04:51
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У Счетной палаты Самарской области будет новый руководитель
На рассмотрение депутатов губдумы внесено представление на нового руководителя Счетной палаты региона. Вместо Антонины Зубковой, которая руководила ведомством с 2014 года, предложена кандидатура 47-летней Елены Дубровой. Об этом в своем "Твиттере" сообщил депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
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9 января 2019, 04:39
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25 декабря 2018, 10:25