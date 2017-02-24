В блогах: "Тольяттинцы, обувайтесь в галоши!" … Михаил Арсентьев из Тольятти обратился через "Инстаграм" к жителям города с советом "беречь обувь и натягивать прямо поверх нее вот такие галоши". "В Тольятти сейчас - плюс два. Всю зиму тут особо не парились, отгребали снег просто в сторону,