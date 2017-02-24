В Тольятти 27-летняя местная жительница предстанет перед судом. Молодую женщину обвиняют в неисполнении родительских обязанностей, сообщает прокуратура Самарской области.
По версии сотрудников надзорного ведомства, молодая мать оставила свою годовалую дочку одну в квартире без полноценного ухода и питания. При этом женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел 11 ноября прошлого года.
Как установили следователи, ранее женщина уже привлекалась к админответственности за аналогичное правонарушение. Теперь в отношении нерадивой матери возбудили уголовное дело. Прокуратура Автозаводского района утвердила обвинительное заключение. Дочку у женщины забрали и отправили в дом ребенка.
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