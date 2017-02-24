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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

Тольяттинца в кафе избил житель села Тимофеевка

Тольяттинца в кафе избил житель села Тимофеевка

30-летний сельчанин избивал 24-летнего горожанина руками и ногами.
23 февраля 2017, 10:36
В блогах:

В блогах: "Тольяттинцы, обувайтесь в галоши!"

Михаил Арсентьев из Тольятти обратился через "Инстаграм" к жителям города с советом "беречь обувь и натягивать прямо поверх нее вот такие галоши". "В Тольятти сейчас - плюс два. Всю зиму тут особо не парились, отгребали снег просто в сторону, 
22 февраля 2017, 11:40
Тольяттинские дольщики рискуют оказаться без страховых выплат

Тольяттинские дольщики рискуют оказаться без страховых выплат

Более 50-ти семей, купивших квартиры по госпрограмме "Жилье для российской семьи" в микрорайоне "Берёзовка", это в 7 километрах от Автограда, скорее всего пополнят список обманутых дольщиков региона. Кроме того, они рискуют остаться и без положенных им по закону страховых выплат. Это 

21 февраля 2017, 06:41
Появилось фото новой Kia Rio во время тестов в Тольятти

Появилось фото новой Kia Rio во время тестов в Тольятти

В Тольятти был замечен седан Kia Rio нового поколения. Фото появилось в одном из тольяттинских пабликов. Автообозреватели отмечают изменения на передних крыльях, задняя дверь стала шире.

По предварительной информации, седан Kia K2 предназначен для китайского рынка. У новинки изменился 
21 февраля 2017, 03:39
Самарчанку накажут за оскорбление соперницы в

Самарчанку накажут за оскорбление соперницы в "Одноклассниках"

В Самаре передано в мировой суд административное дело в отношении местной жительницы. Она подозревается в совершении правонарушения по статье административного кодекса "Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении", сообщает прокуратура Самарской области.
 
Накануне в надзорное ведомство обратилась с заявлением другая жительница 
2 августа 2016, 10:35
Назначение нового прокурора Самарской области ожидается в сентябре

Назначение нового прокурора Самарской области ожидается в сентябре

Назначение Константина Букреева на посту прокурора Самарской области ожидается не раньше середины сентября.
Как уже сообщала «ТЕРРА», накануне депутаты губернской думы единогласно согласовали кандидатуру 37-летнего уроженца Хабаровска.

Букреев рассказал народным избранникам о своих приоритетах.

Константин Букреев, начальник управления 
27 июля 2016, 12:08
Константин Букреев почти стал новым прокурором Самарской области

Константин Букреев почти стал новым прокурором Самарской области

Сегодня, 26 июля, депутаты губернской думы на внеочередном заседании единогласно согласовали кандидатуру 37-летнего Константина Букреева на пост прокурора Самарской области. В настоящее время он возглавляет управление Генпрокуратуры РФ по Центральному федеральному округу и находится в отпуске. 

Свою карьеру Букреев 
26 июля 2016, 12:37
Новым прокурором Самарской области будет Константин Букреев

Новым прокурором Самарской области будет Константин Букреев

Сегодня стало известно о согласовании в Генпрокуратуре России кандидатуры нового прокурора Самарской области. Им будет 37-летний Константин Букреев - начальник управления Генпрокуратуры по Центральному федеральному округу. Свою карьеру он начинал в Хабаровском крае. В 27 лет стал прокурором Железнодорожного района 

22 июля 2016, 03:05
В Самаре годовалый ребенок госпитализирован с подозрением на отравление алкоголем

В Самаре годовалый ребенок госпитализирован с подозрением на отравление алкоголем

14 марта в стационар детской больницы доставили годовалую девочку, сообщает ИА «Волга Ньюс» со ссылкой на врачей «скорой помощи». У ребенка подозрение на отравление этиловым спиртом. При каких обстоятельствах малышка отравилась, пока неизвестно.
 
18 марта 2014, 03:14
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