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В Самаре на Московском шоссе сгорел Ford (есть фото и видео)
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11 марта 2017, 01:10
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Около Сызрани BMW въехал в фуру и загорелся, есть фото
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9 марта 2017, 03:05
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В Самаре на Мичурина сгорели 3 автомобиля: в одном обнаружили труп (есть видео)
Вчера, 4 марта, вечером 9 пожарных на 2 единицах спецтехники выезжали на тушение огня на улице Мичурина в Октябрьском районе Самары.
Как передаёт ГУ МЧС по Самарской области, через 16 минут пламя было потушено. По информации паблика «Самарские …
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5 марта 2017, 05:25
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Ночью в центре Самары сгорели две иномарки Lexus
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2 марта 2017, 09:31
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КуАЗ займет 9 млрд рублей на инвестпроекты
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25 июля 2016, 03:29
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КуАЗ увеличил прибыль
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24 марта 2016, 03:31
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"КуАЗ" купит часть "Праксайр Самара"
ОАО "КуйбышевАзот" приобретет 25-процентную долю в уставном капитале ООО "Праксайр Самара". Соответствующий вопрос внесен в повестку дня общего собрания акционеров компании, назначенного на 22 апреля. Номинальная стоимость пакета ценных бумаг не должна превысить 91 миллиона рублей.
Напомним, завод по заправке …
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10 марта 2016, 04:46
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"КуйбышевАзот" увеличил чистую прибыль в 5,5 раза
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12 ноября 2015, 03:17
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«КуйбышевАзот» выплатит акционерам более 168 млн рублей
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25 сентября 2015, 10:04
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Слабый рубль помог "КуАЗу"
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11 августа 2015, 05:11
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"КуйбышевАзот" отозвал иск к Сбербанку о взыскании 1 млрд 400 млн рублей
"КуйбышевАзот" отозвал свой иск к Сбербанку России о взыскании 1 млрд 400 млн рублей. Такая информация появилась на сайте Самарского арбитражного суда. Как уже сообщала «ТЕРРА», конфликт между сторонами возник из-за сделок с векселями, которые были переданы КуАзом банку …
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9 июля 2015, 11:46
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ОАО "КуАЗ" выплатило 474 млн руб. дивидендов
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11 июня 2015, 11:41