В ночь на 2 марта в Октябрьском районе Самары сгорели два дорогих автомобиля Lexus. Очевидец опубликовал в соцсети фото с места происшествия.

«3:40 утра. Проспект Ленина, 1. Горели две машины. Говорят, что принадлежали одному хозяину», - сообщается в паблике «Новости Самары».

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