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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 марта 2017г 
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ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре на Московском шоссе сгорел Ford (есть фото и видео)

В Самаре на Московском шоссе сгорел Ford (есть фото и видео)

Вчера, 10 февраля, примерно в 17:15 в Самаре случился пожар на дороге. Во время движения загорелся легковой автомобиль в районе пересечении Московского шоссе с улицей Потапова. Огонь в считаные минуты распространился из-под капота в салон.

Когда пожарные прибыли на 
11 марта 2017, 01:10
Около Сызрани BMW въехал в фуру и загорелся, есть фото

Около Сызрани BMW въехал в фуру и загорелся, есть фото

В среду, 8 марта, на трассе в районе Сызрани произошло ДТП с пожаром. Иномарка BMW 525i столкнулась с фурой «Вольво». 34-летнего водителя легковушки увезли в больницу.

Авария случилась 8:50. По данным ГИБДД, в условиях тумана водитель «БМВ», ехавший со 
9 марта 2017, 03:05
В Самаре на Мичурина сгорели 3 автомобиля: в одном обнаружили труп (есть видео)

В Самаре на Мичурина сгорели 3 автомобиля: в одном обнаружили труп (есть видео)

Вчера, 4 марта, вечером 9 пожарных на 2 единицах спецтехники выезжали на тушение огня на улице Мичурина в Октябрьском районе Самары.
 
Как передаёт ГУ МЧС по Самарской области, через 16 минут пламя было потушено. По информации паблика «Самарские 
5 марта 2017, 05:25
Ночью в центре Самары сгорели две иномарки Lexus

Ночью в центре Самары сгорели две иномарки Lexus

В ночь на 2 марта в Октябрьском районе Самары сгорели два дорогих автомобиля Lexus. Очевидец опубликовал в соцсети фото с места происшествия.

«3:40 утра. Проспект Ленина, 1. Горели две машины. Говорят, что принадлежали одному хозяину», - сообщается в паблике «Новости Самары».

По 

2 марта 2017, 09:31
КуАЗ займет 9 млрд рублей на инвестпроекты

КуАЗ займет 9 млрд рублей на инвестпроекты

ОАО "Куйбышевазот" займет у Cбербанка 9 миллиардов рублей. Как говорится в официальном сообщении компании, речь идет об открытии невозобновляемой кредитной линии сроком на 10 лет. Проценты  за пользование средствами плавающие и будут рассчитываться исходя из ключевой ставки Банка России плюс 

25 июля 2016, 03:29
КуАЗ увеличил прибыль

КуАЗ увеличил прибыль

ОАО "КуйбышевАзот" почти в три раза - с 1 миллиарда 982 миллионов до 5 миллиардов рублей - увеличило чистую прибыль по итогам 2015 года. Об этом говорится в опубликованной бухгалтерской отчетности предприятия.
Выручка компании превысила 38 миллиардов рублей, в 2014-м 
24 марта 2016, 03:31

"КуАЗ" купит часть "Праксайр Самара"

ОАО "КуйбышевАзот" приобретет 25-процентную долю в уставном капитале ООО "Праксайр Самара". Соответствующий вопрос внесен в повестку дня общего собрания акционеров компании, назначенного на 22 апреля. Номинальная стоимость пакета ценных бумаг не должна превысить 91 миллиона рублей.
Напомним, завод по заправке 
10 марта 2016, 04:46

"КуйбышевАзот" увеличил чистую прибыль в 5,5 раза

ОАО "КуйбышевАзот" заработало на курсовой разнице и росте спроса на его продукцию. По итогам 9 месяцев текущего года выручка предприятия увеличилась на 6,5 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом 2014-го и составила 27 миллиардов 880 миллионов рублей, говорится в 
12 ноября 2015, 03:17
«КуйбышевАзот» выплатит акционерам более 168 млн рублей

«КуйбышевАзот» выплатит акционерам более 168 млн рублей

АО «КуйбышевАзот» решило выплатить дивиденды по своим акциям за 1 полугодие 2015 года. На каждую ценную бумагу начислено по 70 копеек. В результате держатели привилегированных акций получат в общей сложности 2 миллиона 587 тысяч рублей, обыкновенных - 165 миллионов 930 
25 сентября 2015, 10:04
Слабый рубль помог

Слабый рубль помог "КуАЗу"

Чистая прибыль ОАО "КуйбышевАзот" выросла более чем в 2,5 раза. Такие данные следуют из отчетности предприятия за 2-й квартал.

За 6 месяцев текущего года выручка составила 18 миллиардов 438 миллионов рублей, что почти на 3,5 миллиарда больше, чем за 
11 августа 2015, 05:11

"КуйбышевАзот" отозвал иск к Сбербанку о взыскании 1 млрд 400 млн рублей

"КуйбышевАзот" отозвал свой иск к Сбербанку России о взыскании 1 млрд 400 млн рублей. Такая информация появилась на сайте Самарского арбитражного суда. Как уже сообщала «ТЕРРА», конфликт между сторонами возник из-за сделок с векселями, которые были переданы КуАзом банку 
9 июля 2015, 11:46
ОАО

ОАО "КуАЗ" выплатило 474 млн руб. дивидендов

ОАО "КуйбышевАзот" отчиталось о выплате дивидендов, начисленных по своим ценным бумагам. Речь идет о привилегированных и обыкновенных акциях. По первому виду было начислено 7 млн 393 тыс. рублей, по второму - 474 млн. Срок перечисления средств акционерам истек сегодня. При 
11 июня 2015, 11:41
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