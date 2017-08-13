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Сладкоежку из Тольятти могут посадить на 4 года из-за кражи 12 плиток шоколада
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12 августа 2017, 02:09
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Набережная Волги в Тольятти превратилась в склад строительного лома
В паблике «Тольятти live» рассказали, что на набережной 8-го квартала Автозаводского района образовался еще один провал. Он находится на пешеходной части пирса прямо у станции МЧС. Провал уже засыпан строительным ломом, но место пока не огорожено, нет там и …
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11 августа 2017, 09:05
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Тольяттинцев заставили бояться и слушать громкую музыку по ночам
В паблике «Автостолица» соцсети «ВКонтакте» пожаловались, что рядом с тольяттинским торговым центром «Алтын» ночью постоянно собираются молодые любители громкой музыки, которую они включают в автомобилях. Эти «меломаны» уже очень долго отравляют жизнь горожанам, живущим поблизости. В ответ на просьбы …
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10 августа 2017, 07:20
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Жара на льду: как хоккейная молодежка Тольятти билась за победу в Магнитогорске
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9 августа 2017, 07:07
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В Сергиевском районе мужчина едва не задушил пенсионерку ради 100 рублей
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22 июля 2017, 04:13
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В Греции изъяли более 700 килограммов драгоценностей
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27 июня 2017, 10:22
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В Самаре два 16-летних пацана ограбили мужчину
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22 апреля 2017, 04:45
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В Тольятти ограбили офис быстрых займов (фото момента преступления)
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15 октября 2016, 06:16
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Ученые: люди стали заводить семьи благодаря бабушкам
Люди научились создавать семьи благодаря мудрым женщинам. Такова новая теория ученых, сообщают интернет-издания. Ранее считалось, что семьи появились из-за мужчин, которые стремились передавать свои гены потомкам от единственной избранницы. Мнение ученых изменилось после эксперимента, проведенного с помощью метода компьютерного моделирования. …
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9 сентября 2015, 12:29