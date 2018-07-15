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Маршрутка столкнулась с внедорожником Mitsubishi в Самаре
В субботу, 14 июля, произошла дорожная авария на пересечении проспекта Кирова и Вольской. Там столкнулись маршрутный автобус и светлая иномарка Mitsubishi. По словам очевидцев в группе «ДТП 163 Самара», в примерно в три часа дня в этом районе областной …
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15 июля 2018, 09:04
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В Тольятти «Калина» протаранила «Ниву» с детьми в салоне
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14 июля 2018, 02:34
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Массовое ДТП: водитель «ГАЗели» устроил аварию с четырьмя машинами в Тольятти
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13 июля 2018, 03:30
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Стали известны подробности столкновения легковушки и грузовика под Самарой
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13 июля 2018, 11:55