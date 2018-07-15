В Тольятти «Калина» протаранила «Ниву» с детьми в салоне В ночь с пятницы на субботу, с 13 на 14 июля, в селе Подстепки неподалеку от Тольятти произошло серьезное ДТП. На сельском перекрестке столкнулись автомобили «Нива» и «Калина». По версии полицейских, столкновение произошло из-за невнимательности водителя «Калины», который выезжал с …