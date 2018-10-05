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Болельщикам рассказали, как добраться на матч между «Крыльями Советов» и «Динамо»
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5 октября 2018, 02:32
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В Самарской области подстрелили щуку весом в 11 кг
В Самарской области во время подводной охоты на реке Сок рыбак подстрелил гигантскую щуку. Вес рыбы составил 11 кг.
- Только опустился, увидел небольшое бревнышко. Ну, долго не думая, выстрелил в голову и на берег потащил добычу, - цитирует слова …
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5 октября 2018, 01:47
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Новым начальником полиции Самары станет полковник из Волгограда
Стало известно, что новым начальником самарской полиции — заместителем главы регионального ГУ МВД станет полковник Александр Прядко. Новое назначение в своем микроблоге в Твиттере анонсировал депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн.
Ранее полковник Прядко …
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5 октября 2018, 01:05
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Друг Оушена: неизвестный залез в бункер Сталина и кое-что украл
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5 октября 2018, 11:44
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В Тольятти прекратились выбросы
В Тольятти завершился длительный период неблагоприятных метеоусловий. По информации Приволжского УГМС, он продолжался 25 дней и закончился 17 сентября. Со следующего дня экологическая ситуация стала спокойной, случаи превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ на 8 стационарных постах наблюдений не фиксировались.
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28 сентября 2018, 05:24
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Дмитрий Азаров потребовал наказать заводы, которые загрязняют воздух в Тольятти
В понедельник, 24 сентября, на оперативном совещании в региональном правительстве обсуждалась экологическая обстановка в Тольятти. Врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов сказал, что за уровнем загрязнения воздуха в Автограде на восьми стационарных постах …
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25 сентября 2018, 03:32
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В Тольятти концентрация вредных веществ в воздухе побила 60-летний рекорд
Региональные власти прокоментировали появление неприятных запахов в Тольятти. Как заявили в пресс-службе облправительства, качество атмосферного воздуха в Автограде находится на особом контроле.
Напомним, что с августа местные жители жалуются на неприятный запах. Наблюдения за составом и качеством воздуха в …
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18 сентября 2018, 02:45
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В МЧС рассказали, чем пахнет в Тольятти
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13 сентября 2018, 11:24
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Воздух в местах пребывания болельщиков круглосуточно проверяют в Самаре
Дышите спокойно. Качество воздуха в Самаре сейчас проверяют круглосуточно. Самое пристальное внимание к атмосфере в районе фан-зоны и стадиона ЧМ-2018 "Самара Арена".
18 проб воздуха в день по 14 показателям, включая уровень радиации. Непрерывный мониторинг состояния атмосферы во время чемпионата мира …
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21 июня 2018, 04:17
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К ЧМ-2018 в Самаре проверили качество воздуха на пл. Куйбышева
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29 мая 2018, 04:10
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Воздух в центре Самары проверили на вредные вещества
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19 апреля 2018, 04:56
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В блогах: чем дышат самарцы
Блогер Александр Жоголев обратился к жителям Самары к вопросам. «Буквально на днях в нашем городе группа заинтересованных лиц планирует замерить качество воздуха, которым мы ежедневно травимся... ну или наслаждаемся (в зависимости от места проживания). Так вот, этим людям необходимы …
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3 марта 2018, 08:18