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Материалы по теме:

Болельщикам рассказали, как добраться на матч между «Крыльями Советов» и «Динамо»

Болельщикам рассказали, как добраться на матч между «Крыльями Советов» и «Динамо»

Стало известно, как будет ходить транспорт в Самаре в день матча между «Крыльями Советов» и столичным «Динамо». Игра начнется на стадионе «Самара Арена» в 15:00 в субботу, 6 октября. Для болельщиков откроют бесплатную Северную парковку стадиона. Заезд осуществляется со стороны 
5 октября 2018, 02:32
В Самарской области подстрелили щуку весом в 11 кг

В Самарской области подстрелили щуку весом в 11 кг

В Самарской области во время подводной охоты на реке Сок рыбак подстрелил гигантскую щуку. Вес рыбы составил 11 кг.
 
- Только опустился, увидел небольшое бревнышко. Ну, долго не думая, выстрелил в голову и на берег потащил добычу, - цитирует слова 
5 октября 2018, 01:47
Новым начальником полиции Самары станет полковник из Волгограда

Новым начальником полиции Самары станет полковник из Волгограда

Стало известно, что новым начальником самарской полиции — заместителем главы регионального ГУ МВД станет полковник Александр Прядко. Новое назначение в своем микроблоге в Твиттере анонсировал депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн.

Ранее полковник Прядко  
5 октября 2018, 01:05
Друг Оушена: неизвестный залез в бункер Сталина и кое-что украл

Друг Оушена: неизвестный залез в бункер Сталина и кое-что украл

В ночь с 3 на 4 октября в Самаре неизвестный проник в бункер Сталина. Охранник в это время находился на одном из этажей сооружения, поэтому не заметил, что в здание зашли посторонние. По словам осведомленного источника, грабитель забрал только видеорегистратор, 
5 октября 2018, 11:44
В Тольятти прекратились выбросы

В Тольятти прекратились выбросы

В Тольятти завершился длительный период неблагоприятных метеоусловий. По информации Приволжского УГМС, он продолжался 25 дней и закончился 17 сентября. Со следующего дня экологическая ситуация стала спокойной, случаи превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ на 8 стационарных постах наблюдений не фиксировались. 
 
- Сведения 
28 сентября 2018, 05:24
Дмитрий Азаров потребовал наказать заводы, которые загрязняют воздух в Тольятти

Дмитрий Азаров потребовал наказать заводы, которые загрязняют воздух в Тольятти

В понедельник, 24 сентября, на оперативном совещании в региональном правительстве обсуждалась экологическая обстановка в Тольятти. Врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов сказал, что за уровнем загрязнения воздуха в Автограде на восьми стационарных постах 
25 сентября 2018, 03:32
В Тольятти концентрация вредных веществ в воздухе побила 60-летний рекорд

В Тольятти концентрация вредных веществ в воздухе побила 60-летний рекорд

Региональные власти прокоментировали появление неприятных запахов в Тольятти. Как заявили в пресс-службе облправительства, качество атмосферного воздуха в Автограде находится на особом контроле.

Напомним, что с августа местные жители жалуются на неприятный запах. Наблюдения за  составом и качеством воздуха в 
18 сентября 2018, 02:45
В МЧС рассказали, чем пахнет в Тольятти

В МЧС рассказали, чем пахнет в Тольятти

Жители Тольятти с 10 по 12 сентября обращались в региональное ГУ МЧС по поводу странного, неприятного запаха в городе. Но сотрудники Тольяттинской станции скорой помощи и Самарского  областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи населению отметили, что к ним 
13 сентября 2018, 11:24
Воздух в местах пребывания болельщиков круглосуточно проверяют в Самаре

Воздух в местах пребывания болельщиков круглосуточно проверяют в Самаре

Дышите спокойно. Качество воздуха в Самаре сейчас проверяют круглосуточно. Самое пристальное внимание к атмосфере в районе фан-зоны и стадиона ЧМ-2018 "Самара Арена". 

18 проб воздуха в день по 14 показателям, включая уровень радиации. Непрерывный мониторинг состояния атмосферы во время чемпионата мира 

21 июня 2018, 04:17
К ЧМ-2018 в Самаре проверили качество воздуха на пл. Куйбышева

К ЧМ-2018 в Самаре проверили качество воздуха на пл. Куйбышева

В Самаре на площади Куйбышева, которая во время ЧМ-2018 станет официальной фан-зоной, начали проверять качество воздуха. Дополнительный мобильный пункт Росгидрометра работает в Самаре с 1 мая. Ежедневно специалисты делают замеры чистоты воздуха на 3 точках: в зоне проведения фестиваля болельщиков 

29 мая 2018, 04:10
Воздух в центре Самары проверили на вредные вещества

Воздух в центре Самары проверили на вредные вещества

В Самаре после сообщений жителей о запахе горелого пластика были взяты пробы воздуха. Появились результаты анализа. Напомним, самарцы жаловались на едкий запах гари в соцсетях 18 и 19 апреля. Предположительно, причиной его распространения мог стать пожар на мусорной свалке в 
19 апреля 2018, 04:56
В блогах: чем дышат самарцы

В блогах: чем дышат самарцы

Блогер Александр Жоголев обратился к жителям Самары к вопросам. «Буквально на днях в нашем городе группа заинтересованных лиц планирует замерить качество воздуха, которым мы ежедневно травимся... ну или наслаждаемся (в зависимости от места проживания). Так вот, этим людям необходимы 
3 марта 2018, 08:18
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