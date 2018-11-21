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«Бункер S» Эфир передачи от 20.11.2018  
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Материалы по теме:

Метель и сильный ветер: до выходных в Самарской области будет идти снег

Метель и сильный ветер: до выходных в Самарской области будет идти снег

В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Самарской области выпадение снега различной интенсивности от небольшого до умеренного, а также порывистый ветер. Как сообщили в Приволжском УГМС, температура воздуха будет постепенно понижаться, но останется близкой к климатической норме. 
 
В ночь на четверг, 
21 ноября 2018, 03:01
Самарец продал служебную иномарку за 2 млн рублей

Самарец продал служебную иномарку за 2 млн рублей

Житель областной столицы решил повысить свои доходы необычным способом - он сумел продать служебный автомобиль. 29-летний ранее не судимый мужчина работал менеджером одной из самарских компаний.

По предварительным данным, он обманом реализовал служебную машину, предоставив покупателю дорогой иномарки поддельные 
21 ноября 2018, 02:12
В Самаре затопило улицу Металлистов

В Самаре затопило улицу Металлистов

Во вторник, 20 ноября, в областной столице произошла очередная коммунальная авария. Из-за износа водопровода возникла утечка из-под земли на улице Металлистов. Без холодной воды остались жители пяти домов. С 17:30 было отключено холодное водоснабжение в многоэтажках по улице Победы 138,140 
21 ноября 2018, 01:56
В Тольятти пьяный автомобилист столкнулся с «ГАЗелью»: есть пострадавшие

В Тольятти пьяный автомобилист столкнулся с «ГАЗелью»: есть пострадавшие

Во вторник, 20 ноября, произошла дорожная авария в Тольятти. В 13:40 55-летний пьяный водитель ехал на автомобиле Honda Fit по первому километру дороги Тольятти - Подстепки в направлении Автограда. Нарушив правила дорожного движения, он оказался на встречной полосе, где его 
21 ноября 2018, 01:29
Заблудившегося в лесу самарца искали с помощью громкоговорителя

Заблудившегося в лесу самарца искали с помощью громкоговорителя

В Самарской области к поискам грибника пришлось подключиться полицейским. Вызов в дежурную часть пункта полиции Волжского района поступил по экстренной линии 112. Мужчина рассказал, что приехал в гости к матери из Самары, зашел в лес и потерялся. В лесной массив 
12 ноября 2018, 12:42
В Самарской области свой профессиональный праздник отметили сотрудники полиции

В Самарской области свой профессиональный праздник отметили сотрудники полиции

В преддверии профессионального праздника сотрудников органов внутренних дел, который традиционно отмечается в России 10 ноября, в столице 63-го региона наградили наиболее отличившихся полицейских. Торжественные мероприятия прошли в Самарском театре оперы и балета. 
 
Начальник Тольяттинского Управления МВД Хейрулла Ахмедханов работает в органах 
9 ноября 2018, 11:30
Жесткие фото: четыре человека пострадали в массовом ДТП в Самарской области

Жесткие фото: четыре человека пострадали в массовом ДТП в Самарской области

В ночь на 8 ноября в Самарской области произошло ДТП сразу с четырьмя автомобилями. Водитель грузовика «Вольво» с полуприцепом ехал по трассе М-5 от  Тольятти в направлении Сызрани. На 905-километре мужчина 
8 ноября 2018, 11:18
В Тольятти пьяный бизнесмен матерился и пытался сорвать погон с полицейского

В Тольятти пьяный бизнесмен матерился и пытался сорвать погон с полицейского

В Тольятти завели уголовное дело на мужчину, который оказывал сопротивление полицейским. Во время дежурства правоохранители остановили ВАЗ-212140, водитель которого нарушал правила движения. Во время общения с автомобилистом выяснилось: у 46-летнего мужчины налицо были все признаки алкогольного опьянения — неустойчивость позы, 
31 октября 2018, 02:46
Тест: угадайте актеров, озвучивших любимых героев в советских мультфильмах

Тест: угадайте актеров, озвучивших любимых героев в советских мультфильмах

Пожалуй, нет такого человека, который не любил бы советские мультфильмы. На них выросло уже не одно поколение, во многом благодаря потрясающей работе актеров, озвучивавших героев. За них всегда хочется радоваться и переживать. Мы решили подготовить небольшой тест, чтобы вы смогли 
4 сентября 2018, 12:12
Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров мира

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров мира

По версии Forbes, самым высокооплачиваемым актером в мире на данный момент является Марк Уолберг. Как сообщает издание, за год он заработал $68 млн. Такой финансовый успех Марку Уолбергу обеспечили съемки в «Трансформерах: Последний рыцарь» и во второй части фильма «Здравствуй, 

23 августа 2017, 12:22
Самарцы взяли «Золотые маски»

Самарцы взяли «Золотые маски»

Сразу два  театра Самарской области стали лауреатами национальной премии «Золотая маска». В номинации «Лучшая роль второго плана» победил актер академического театра драмы им. М.Горького Владимир Гальченко, сыгравший  князя Серпуховского в спектакле «История лошади».
А в  номинации «Лучшая работа художника по 

20 апреля 2017, 01:29
«Кинопоиск» назвал 10 самых популярных актеров России в XXI веке

«Кинопоиск» назвал 10 самых популярных актеров России в XXI веке

Наиболее популярными российскими актерами за последние 15 лет признаны Константин Хабенский, Алексей Чадов и Оксана Акиньшина. Об этом говорит анализ базы данных портала «Кинопоиск», осуществленный компанией «Яндекс».
Большой популярностью у киноманов также пользовались Андрей Мерзликин, Ингеборга Дапкунайте и Вера Брежнева. 

12 января 2017, 01:42
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