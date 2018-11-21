|
Метель и сильный ветер: до выходных в Самарской области будет идти снег
В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Самарской области выпадение снега различной интенсивности от небольшого до умеренного, а также порывистый ветер. Как сообщили в Приволжском УГМС, температура воздуха будет постепенно понижаться, но останется близкой к климатической норме.
|
21 ноября 2018, 03:01
|
Самарец продал служебную иномарку за 2 млн рублей
Житель областной столицы решил повысить свои доходы необычным способом - он сумел продать служебный автомобиль. 29-летний ранее не судимый мужчина работал менеджером одной из самарских компаний.
По предварительным данным, он обманом реализовал служебную машину, предоставив покупателю дорогой иномарки поддельные …
|
21 ноября 2018, 02:12
|
В Самаре затопило улицу Металлистов
|
21 ноября 2018, 01:56
|
В Тольятти пьяный автомобилист столкнулся с «ГАЗелью»: есть пострадавшие
|
21 ноября 2018, 01:29
|
Заблудившегося в лесу самарца искали с помощью громкоговорителя
|
12 ноября 2018, 12:42
|
В Самарской области свой профессиональный праздник отметили сотрудники полиции
В преддверии профессионального праздника сотрудников органов внутренних дел, который традиционно отмечается в России 10 ноября, в столице 63-го региона наградили наиболее отличившихся полицейских. Торжественные мероприятия прошли в Самарском театре оперы и балета.
|
9 ноября 2018, 11:30
|
Жесткие фото: четыре человека пострадали в массовом ДТП в Самарской области
|
8 ноября 2018, 11:18
|
В Тольятти пьяный бизнесмен матерился и пытался сорвать погон с полицейского
В Тольятти завели уголовное дело на мужчину, который оказывал сопротивление полицейским. Во время дежурства правоохранители остановили ВАЗ-212140, водитель которого нарушал правила движения. Во время общения с автомобилистом выяснилось: у 46-летнего мужчины налицо были все признаки алкогольного опьянения — неустойчивость позы, …
|
31 октября 2018, 02:46
|
Тест: угадайте актеров, озвучивших любимых героев в советских мультфильмах
|
4 сентября 2018, 12:12
|
Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров мира
|
23 августа 2017, 12:22
|
Самарцы взяли «Золотые маски»
Сразу два театра Самарской области стали лауреатами национальной премии «Золотая маска». В номинации «Лучшая роль второго плана» победил актер академического театра драмы им. М.Горького Владимир Гальченко, сыгравший князя Серпуховского в спектакле «История лошади».
|
20 апреля 2017, 01:29
|
«Кинопоиск» назвал 10 самых популярных актеров России в XXI веке
Наиболее популярными российскими актерами за последние 15 лет признаны Константин Хабенский, Алексей Чадов и Оксана Акиньшина. Об этом говорит анализ базы данных портала «Кинопоиск», осуществленный компанией «Яндекс».
|
12 января 2017, 01:42