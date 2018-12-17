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В Самаре УК поймали на плохой уборке снега и льда

В Самаре УК поймали на плохой уборке снега и льда

В областной столице проверили, как убирают от снега территории, которые закреплены за управляющими компаниями. Оказалось, что многие работы велись некачественно. 

- Основные недоработки наблюдаются по уборке входных групп в подъезды, по очистке внутридворовых тротуаров и проездов, - сказал директор городской 
17 декабря 2018, 05:01
Новые назначения в правительстве Самарской области

Новые назначения в правительстве Самарской области

В понедельник, 17 декабря, Дмитрий Азаров произвел ряд кадровых перестановок в региональном правительстве. Как и прогнозировала "Терра", министром строительства стал Евгений Чудаев, ранее занимавший должность гендиректора одного из крупнейших девелоперов области - компании "Древо". Он является сыном бенефициара компании Николая 
17 декабря 2018, 04:55
Назначен новый глава Минстроя Самарской области

Назначен новый глава Минстроя Самарской области

В понедельник, 17 декабря, стало известно, что новым министром строительства Самарской области стал бывший генеральный директор девелоперской компании «Древо» Евгений Чудаев. Напомним, что кресло руководителя ведомства стало вакантным после того, как экс-министр Александр Баландин 6 декабря возглавил Нефтегорский район. Губернатор 
17 декабря 2018, 04:35
Не пропустил: в Тольятти на виновника ДТП завели уголовное дело

Не пропустил: в Тольятти на виновника ДТП завели уголовное дело

В Тольятти завели уголовное дело на водителя, спровоцировавшего ДТП. В результате одному из участников аварии был нанесен тяжкий вред здоровью.

66-летний житель Автозаводского района ехал на автомобиле «Лада Калина» по улице Транспортной. На перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной 
17 декабря 2018, 04:18
В Самаре появились 69 катков

В Самаре появились 69 катков

В областной столице залили 69 ледовых площадок из запланированных 125. Об этом рассказал в понедельник, 17 декабря, глава департамента физической культуры и спорта Андрей Вдовин. 29 из них расположены во дворах, еще столько же - на территориях школ, также появились 
17 декабря 2018, 03:11
Устроили автокегельбан: на трассе в Самарской области столкнулись 7 машин

Устроили автокегельбан: на трассе в Самарской области столкнулись 7 машин

В воскресенье, 16 декабря, произошла массовая авария на трассе в Волжском районе. На 1007 километре автодороги М-5 ехала иномарка «Фольксваген», «водитель которой решил проверить сцепление зимней авторезины с дорожным покрытием путем резкого торможения». Двигавшийся сзади с нарушением установленной дистанции грузовик 
17 декабря 2018, 07:35
В Тольятти исчез 15-летний подросток с глазами разного цвета

В Тольятти исчез 15-летний подросток с глазами разного цвета

В Тольятти полицейские и волонтеры разыскивают 15-летнего подростка. Известно, что 13 декабря примерно в 08:00 Даниил Артамонов находился около дома № 7а по улице Свердлова в Автозаводском районе, а затем его никто не видел. До сих пор о его местонахождении 
14 декабря 2018, 04:57
В Самаре 159 домов и 4 детсада перевели на резервную схему из-за аварии

В Самаре 159 домов и 4 детсада перевели на резервную схему из-за аварии

В пятницу, 14 декабря, произошла очередная коммунальная авария в областной столице. На теплотрассе диаметром 500 миллиметров в районе дома №133 по улице Нагорной зафиксировали порыв. Сейчас на резервную схему перевели 159 многоквартирных домов и 4 детских сада. 
 
- Ремонтные работы ведёт 
14 декабря 2018, 02:35
Водитель погиб: в Самарской области «Приора» врезалась в грузовик с цистерной

Водитель погиб: в Самарской области «Приора» врезалась в грузовик с цистерной

В четверг, 13 декабря, произошла трагедия на трассе в Кинель-Черкасском районе. В 9:40 33-летний водитель «Лады Приоры»  ехал по 12 километру автодороги Кинель-Черкассы Урал в направлении села Сергиевск. Внезапно он выдвинулся на встречную полосу, где врезался в грузовик «Скания» с 
14 декабря 2018, 11:55
В Самаре возводят стены нового детсада на Алма-Атинской

В Самаре возводят стены нового детсада на Алма-Атинской

В Самаре приступили к монтажу стен нового детского сада, который будет располагаться на улице Алма-Атинской в районе жилых домов № 138-142. Об этом в своем твиттере рассказала Управляющий микрорайоном № 37 (Кировский район) Любовь Калашникова. Напомним, что детский сад 
13 декабря 2018, 09:58
Отец без вести пропавшей 2 месяца назад самарчанки поделился предположениями по поводу ее исчезновения

Отец без вести пропавшей 2 месяца назад самарчанки поделился предположениями по поводу ее исчезновения

Правоохранительные органы и волонтеры ищут бесследно исчезнувшую самарчанку Лину Сторожеву. 34-летняя женщина пропала еще 14 октября, но ее не могут найти до сих пор. Как сообщили родственники женщины, в тот день она должна была приехать к своей матери, но так 
12 декабря 2018, 04:39
В Октябрьске семимесячная девочка утонула в ванной

В Октябрьске семимесячная девочка утонула в ванной

В Сызрани завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летней женщины, которую подозревают в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, 18 октября обвиняемая, жительница Октябрьска, оставила двух своих дочерей - семимесячную малышку и девочку, который исполнился 1 год и 9 
11 декабря 2018, 06:11
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