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В Самаре УК поймали на плохой уборке снега и льда
В областной столице проверили, как убирают от снега территории, которые закреплены за управляющими компаниями. Оказалось, что многие работы велись некачественно.
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17 декабря 2018, 05:01
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Новые назначения в правительстве Самарской области
В понедельник, 17 декабря, Дмитрий Азаров произвел ряд кадровых перестановок в региональном правительстве. Как и прогнозировала "Терра", министром строительства стал Евгений Чудаев, ранее занимавший должность гендиректора одного из крупнейших девелоперов области - компании "Древо". Он является сыном бенефициара компании Николая …
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17 декабря 2018, 04:55
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Назначен новый глава Минстроя Самарской области
В понедельник, 17 декабря, стало известно, что новым министром строительства Самарской области стал бывший генеральный директор девелоперской компании «Древо» Евгений Чудаев. Напомним, что кресло руководителя ведомства стало вакантным после того, как экс-министр Александр Баландин 6 декабря возглавил Нефтегорский район. Губернатор …
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17 декабря 2018, 04:35
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Не пропустил: в Тольятти на виновника ДТП завели уголовное дело
В Тольятти завели уголовное дело на водителя, спровоцировавшего ДТП. В результате одному из участников аварии был нанесен тяжкий вред здоровью.
66-летний житель Автозаводского района ехал на автомобиле «Лада Калина» по улице Транспортной. На перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной …
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17 декабря 2018, 04:18
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В Самаре появились 69 катков
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17 декабря 2018, 03:11
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Устроили автокегельбан: на трассе в Самарской области столкнулись 7 машин
В воскресенье, 16 декабря, произошла массовая авария на трассе в Волжском районе. На 1007 километре автодороги М-5 ехала иномарка «Фольксваген», «водитель которой решил проверить сцепление зимней авторезины с дорожным покрытием путем резкого торможения». Двигавшийся сзади с нарушением установленной дистанции грузовик …
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17 декабря 2018, 07:35
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В Тольятти исчез 15-летний подросток с глазами разного цвета
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14 декабря 2018, 04:57
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В Самаре 159 домов и 4 детсада перевели на резервную схему из-за аварии
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14 декабря 2018, 02:35
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Водитель погиб: в Самарской области «Приора» врезалась в грузовик с цистерной
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14 декабря 2018, 11:55
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В Самаре возводят стены нового детсада на Алма-Атинской
В Самаре приступили к монтажу стен нового детского сада, который будет располагаться на улице Алма-Атинской в районе жилых домов № 138-142. Об этом в своем твиттере рассказала Управляющий микрорайоном № 37 (Кировский район) Любовь Калашникова. Напомним, что детский сад …
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13 декабря 2018, 09:58
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Отец без вести пропавшей 2 месяца назад самарчанки поделился предположениями по поводу ее исчезновения
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12 декабря 2018, 04:39
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В Октябрьске семимесячная девочка утонула в ванной
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11 декабря 2018, 06:11